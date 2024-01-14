التجربة التاريخية للحركة الفلسطينية.. هل تفجر نهضة أدبية عربية؟!

استثمار التجارب التاريخية للأمم في بناء القوة علم يحتاج إلى عقول تفتح مجالات جديدة للتفكير، فهذه التجارب تشكل أساسا لإنتاج المعرفة والأفكار الجديدة، والتأثير على الجماهير، وكسب العقول والقلوب.

والأدب يعبر عن آلام الشعوب وآمالها وأحلامها وكفاحها، لذلك يقاتل الأدباء من أجل الحرية عندما يطلقون خيالهم لتصوير التجارب التاريخية، وتأثير كلماتهم لا يقل عن الرصاصات التي يطلقها المقاتلون في ميادين الجهاد.

والشعوب تحتاج إلى القصص التي تثير المشاعر، وتطلق الخيال، وهذه القصص تشكل مصدرا مهما للقوة، وتزداد تلك القصص جاذبية عندما تصور المشاعر الإنسانية لأبطال كافحوا من أجل تحرير الأوطان، وقدموا التضحيات من أجل مبادئهم، وصمدوا في مواجهة التحديات، وقدموا للشعوب نماذج إنسانية تتحدي القوة الغاشمة، وتنتصر رغم الضعف.

يمكن أن يقدم الأسرى الفلسطينيون آلاف القصص التي توضح تميز المجتمع الفلسطيني، وقدرته على تحويل عاداته وتقاليده إلى وسائل للدفاع عن حياته، والصمود في مواجهة قوة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم

الحركة الفلسطينية الأسيرة، لماذا؟

حاولت تطوير نظرية جديدة تقوم على أن الحركة الفلسطينية الأسيرة يمكن أن تفتح المجال لنهضة أدبية عربية جديدة؛ عندما تشجع كل الذين تعرضوا للأسر في السجون الإسرائيلية على كتابة قصصهم، وتصوير معاناتهم ومشاعرهم وصمودهم، فهذه القصص تحتاجها الأمة في هذه المرحلة من تاريخها، وهي تشكل ثروة أدبية ومعرفية، تقوم عليها صناعة مضمون درامي وإعلامي يجذب الكثير من الشعوب، التي أصبحت تحتاج إلى هذه القصص بعد أن أغرقها الغرب في طوفان التسلية.

ولقد تعرض أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967 لتجربة الأسر في السجون الإسرائيلية، وكل أسير له قصته الإنسانية التي يمكن أن تسهم في زيادة قدرتنا على مواجهة تحديات الحياة، وهذه القصص أكثر جمالا وجاذبية من آلاف الأفلام والمسلسلات والروايات التي تم إنتاجها خلال القرن العشرين، والتي تقوم على إدانة المجتمعات العربية، ووصفها بالتخلف لأنها تتمسك بالعادات والتقاليد التي تقيد حرية المرأة، التي تريد أن تنطلق طبقا للمفاهيم الغربية المادية.

لذلك يمكن أن يقدم الأسرى الفلسطينيون آلاف القصص التي توضح تميز المجتمع الفلسطيني، وقدرته على تحويل عاداته وتقاليده إلى وسائل للدفاع عن حياته، والصمود في مواجهة قوة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وتربية الأبطال الذين يواجهون هذه القوة في كل ميادين الدفاع عن الحرية.

أرى أن تشجيع الأسرى الفلسطينيين على كتابة قصصهم وتصوير المعاناة والآلام التي تعرضوا لها يشكل نهضة أدبية عربية جديدة.

القيادة والقصص!

تلك القصص تسهم في تطوير علم القيادة، حيث أن من أهم مؤهلات القائد أنه يستطيع أن يروي قصة شعبه وتجاربه التاريخية ويعبر عن آماله وأهدافه، ويستخدم تلك القصة في بناء رؤيته.

كما ترتبط قصة القائد الشخصية بقصة شعبه وتاريخ أمته، فقصته الشخصية يجب أن تبرهن إصراره على التمسك بالمبادئ، والتضحية من أجلها، والعمل على تحقيقها، وهذا يفسر حقيقة أن معظم قادة المقاومة الفلسطينية الذين يقاتلون الآن من أجل تحرير فلسطين، ويواجهون قوة الاحتلال الإسرائيلي، هم من الذين تعرضوا للأسر، وقضوا سنوات طويلة من أعمارهم في السجون الإسرائيلية، وصمدوا في مواجهة التعذيب، فهم أصحاب قصص إنسانية ارتبطت بقصة شعبهم وكفاحه لتحرير أرضه، وهؤلاء القادة أهلتهم تضحياتهم لتولي القيادة، وحصلوا على ثقة شعبهم بصمودهم وشجاعتهم وقوة إرادتهم ومصداقيتهم، فمن يضحي بسنوات الشباب في السجون الإسرائيلية؛ لا يمكن أن يضعف في سنوات المشيب، وهو يريد أن يحصل على خاتمة جميلة لقصته، وما أجمل الخاتمة عندما تكون شهادة في سبيل الله.

هذه القصص أيضا تسهم في تطوير القدرات القيادية لشباب الأمة وإعدادهم للقيادة، فالنموذج الفلسطيني ملهم للشعوب، ومن سجون الاحتلال اإاسرائيلي خرجت قيادات تقدم إبداعها ورؤيتها لتحرير فلسطين، وتقوم بصياغة حلم الحرية، وتلك القيادات تقدم جوانب جديدة، وتفتح آفاقا لبناء المستقبل.

لذلك أرى أن تشجيع الأسرى الفلسطينيين على كتابة قصصهم وتصوير المعاناة والآلام التي تعرضوا لها يشكل نهضة أدبية عربية جديدة.

تمكن حمدونة من مواصلة الدراسة ليحصل قبل خروجه من السجن على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع بتفوق، رغم قسوة الظروف والامتحانات داخل السجون، وكان ذلك يشكل انتصارا للأسرى وفرضا للإرادة

رأفت خليل حمدونة نموذجا!

أستطيع أن أقدم الكثير من الأدلة على صحة نظريتي، لكنني سأكتفي هنا بنموذج واحد هو الأسير المحرر رأفت خليل حمدونة الذي قدم لنا أربع روايات هي "الشتات" و "لن يموت الحلم" و "وعاشق من جنين" و "قلبي والمخيم"، وأتمنى أن يواصل الكتابة ليقدم الكثير من الروايات عن تجارب الأسرى.

ولن أهتم هنا بمقاييس النقد الأدبي، فأنا أرى أن قصص المقاومة لها جمالها الخاص، الذي يكتشفه عشاق الحرية والمقاتلون من أجلها، كما أرى أننا يجب أن نطور مقاييسنا الخاصة لبناء نهضة أدبية عربية جديدة، ونحرر أنفسنا من مقاييس النقد الغربية.

حتى نكتشف الجمال في روايات رأفت حمدونة، يجب أن نعرف شيئا عن تجربته الشخصية كإنسان وأسير وعالم وأديب، وسأكتفي ببعض المعلومات الضرورية عنه، التي يمكن أن تسهم في زيادة قدرتنا على فهم عالمه الأدبي القصصي، وتفاعلنا مع أبطاله ورموزه.

حق الأسرى في التعليم

ولد رأفت حمدونة في مخيم جباليا عام 1970، ومن الواضح أن هذا المخيم يصنع البطولة والشجاعة والمجد والقوة، بعدها تم اعتقاله عام 1990، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما قضاها في عدد من السجون الإسرائيلية، هي عزل الرملة وعسقلان ونفحة وبئر السبع وهداريم وريمونيم وجلبوع، وتم تحريره عام 2005 بعد انقضاء مدة الحكم بشكل كامل.

في سجن عسقلان خاض حمدونة مع الأسرى معركة الإضراب عن الطعام عام 1992، والتي استمرت 17 يوما لانتزاع مطالب إنسانية أهمها الحق في التعليم الجامعي.

أجُبرت إدارة السجون إلى الموافقة على هذا المطلب، لكنها حددت جامعة وحيدة، هي الجامعة العبرية المفتوحة، لأنها كانت تعتقد أن الأسرى لن يتمكنوا من الدراسة باللغة العبرية، لكن الأسرى أثبتوا أنهم يستطيعون أن يتغلبوا على كل العقبات.

وتمكن حمدونة من مواصلة الدراسة ليحصل قبل خروجه من السجن على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع بتفوق، رغم قسوة الظروف والامتحانات داخل السجون، وكان ذلك يشكل انتصارا للأسرى وفرضا للإرادة، وقهرا لسلطة الاحتلال، وإثباتا لقوة العقل الفلسطيني وكفاءته وقدرته.

العلم في فضاء الحرية

بمجرد خروجه من السجن إنطلق رأفت حمدونة في فضاء الحرية ليثبت حبه للعلم والمعرفة، فحصل على درجة الماجستير من جامعة القدس المفتوحة في الدراسات الإقليمية، وركز على دراسة الشؤون الإسرائيلية، فمعرفة العدو تسهم في تطوير المقاومة ضده، ثم التحق بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، فحصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية بمرتبة الشرف الأولى، وكان عنوان رسالته: "الجوانب الإبداعية في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة".

ومن الواضح أنه واصل كفاحه لتحرير الأسرى، فأنشأ إذاعة صوت الأسرى، وقدم فيها برامج، من أهمها "رغم القيد".

تلك معلومات قليلة عن العالم الأديب الذي كتب رواياته في السجن، لكنها تسهم في اكتشافنا للرموز التي استخدمها ودلالات تلك الرموز.

أسلحة لحفظ الذاكرة

يوضح رأفت حمدونة وعيه بأهمية الأدب، ودوره في هذه المرحلة التاريخية فيقول: "إن الرواية والأدب والبحث العلمي أسلحة مهمة لحفظ الذاكرة، وإبقاء قضية الأسرى متقدة"، وأنا أضيف إلى ذلك أن الأمة بدون الذاكرة التاريخية لا يمكن أن تبني مستقبلها، وتطور كفاحها، وهؤلاء الأسرى هم أبطال كافحوا من أجل الحرية، لذلك يسهم تصوير تجربتهم التاريخية في زيادة قدرات الأمة على بناء قوتها وتحرير فلسطين.

لذلك كانت الروايات التي كتبها رأفت حمدونة داخل سجنه لا تقل أهمية عن الأسلحة التي قامت المقاومة بتصنيعها لمواجهة جيش الاحتلال.

ماذا تعرف عن السجن؟

معظم الناس لا يعلمون عن السجون شيئا، لذلك يقدم رفعت حمدونة وصفا للسجن، فهو معترك عنيف كقارب في بحر هائج بلا تجديف. ففي السجون يجاهد الأسرى بقلة الإمكانيات لتحقيق الكرامة والحياة الممكنة، نزفت دماؤهم وتكسرت عظامهم، وذهبت الأرطال من لحم أجسادهم؛ لتمكين الهواء من الدخول من بين تراكم أثقال الحديد على فوهات زنازينهم، واختراق أشعة الشمس لمواصلة حياتهم، وتأمين لقمة العيش القليلة ليس حبا في الحياة، بل قهرا لأعدائهم، وإبقاء للأمل بلقاء أحبابهم.

بذلك ينقلنا رأفت حمدونة إلى ذلك العالم لنرى مشاهد الأسرى وهم يقاومون ويتحدون السجان، الذي يعجز عن كسر إرادتهم. وليظل الأسرى يحلمون بالحرية التي اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعهم من القتال من أجلها.

استطاع رأفت حمدونة أن يبرهن على أن الأديب عندما يصور تلك التجارب الإنسانية يكافح من أجل تحرير الأرض والإنسان، وأن الأمة تحتاج إلى أن يكتب الأسرى تجاربهم الإنسانية، التي توضح قدرة الإنسان على تحدي القوة الغاشمة حتى في أشد حالات الضعف.

لذلك سأوضح لكم باختصار في مقالات قادمة كيف صور رأفت حمدونة الأديب كفاح الأسرى في السجون الإسرائيلية، لأنها تجربة مهمة في تاريخنا.