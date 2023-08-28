أرقامنا حياة وهوية!

لا شك أن كل عنصر من عناصر اللغة هو جزء من الهوية والذاكرة الجمعية لأي أمة من الأمم، فحروف الكتابة والظواهر اللغوية بطريقة نطقها، وأرقام الحساب ونهج رسمها، كل ذلك جزء من تاريخ الأمة وهويتها، وينتج عن تغييرها نتائج كارثية تظهر آثارها بعد سنين.

وإن مما تركز في الذاكرة الجمعية للأجيال السابقة حتى منتصف العقد الأول من القرن الحالي (الحادي والعشرين) دراسة الحساب في المدارس بالأرقام العربية المعروفة بالمشرقية أو الشرقية (٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩)، ثم بدأت تحل محلها الأرقام الغربية المغربية المنتشرة بين الناس اليوم بهذا الشكل (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) وانتشرت انتشارا كبيرا، وتم التسويق لها على أنها هي فقط الأرقام العربية، فبات كثير من أبنائنا لا يعرفون قراءة نمط الأرقام الأول فضلا على الحساب بها.

ورغم ذلك فالأرقام المشرقية احتفظت برونقها وجمالها وازدانت بتدوينها في المصاحف، والمصنفات الأدبية، والخطابات الرسمية وأوراق حساب التقويم والأيام؛ لكنها للأسف الشديد باتت مهددة بالانقراض إذا لم يُتدارك الوضع الحالي، بعد شيوع دعوى هنديتها وعروبة الأخرى، رغم اتصالها الوثيق بالثقافة العربية لقرابة 12 قرنا من الزمن.

فقد عرف العرب الأعداد، وعبَّروا عنها بالحروف من خلال نظام حساب الجُمَّل بترميز كل حرف بعدد معين، ثم تشكيل الكلمات من تلك الحروف لتؤدي معنى العدد، ولا زالت هذه الطريقة مستخدمة لدى الشعراء الشعبيين في الجزيرة العربية، وهذا ما يعرف بالتلغيز.

وفي القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) ترجم العالم المسلم محمد بن إبراهيم الفزاري كتابا لعالم فلك هندي موسوم بـ "الهند سند الكبير"، وقد استفادوا منه واستقوا فكرة ترميز الأرقام برموز مرسومة بشكل معين يدل على العدد، وذلك تسهيلا لعمليات الحساب، فتولى ذلك العالم الرياضي المسلم الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، فأعاد رسم رموز العدِّ الهندي وهذَّبها لتكون الشكل المبدئي للأرقام المعروفة بالهندية (١ ٢ ٣…) وباتت هي المستخدمة في شرق العالم الإسلامي ابتداء من حاضرته بغداد وما حولها، حتى بلغت هذه الأرقام بلاد المغرب الإسلامي وهُذِّبت لتتحول لشكل مبدئي للأرقام المغربية (1 2 3…)، وصار كل من النمطيين مستخدما بالتوازي مع الآخر، فاستُخدم الأول في المشرق والثاني في المغرب.

وببلوغ القرن الحادي عشر الميلادي، نُقلت الأرقام العربية المغربية إلى أوروبا عبر عالم دين نصراني يدعى جربل، وقد ترقى في المناصب حتى تولى الباباوية، وسميّ بعدها سلفستر الثاني (Sylvester ll)، وقد تمكن من نشر النظام الرقمي، وذلك بعد أن درس العلوم في بلاد المغرب الإسلامي وأُعجب بطريقة الأرقام فنقلها لتحل محل رموز الأرقام الرومانية، وعُرفت تلك الأرقام لديهم من حينها بالأرقام العربية، وقد مرت بمراحل كثيرة حتى بلغت الشكل المعروفة به اليوم والمنتشر بين الناس، ويدل على ذلك اختلافها عن الأشكال التي أوردها علماء الحساب في كتبهم، فقد أورد أحمد بن الهائم (ت. 815 هـ) في كتابه الموسوم بـ "نزهة النُظار في علم الغُبار"، الذي شرحه أحمد الغزي الشافعي، وصفاً لطريقة كتابتها في زمانه، وجاء ذلك في الأبيات التالية:

ألف وحاء ثم حج بعدها .. عو وبعد العو عين ترسم

ها وبعد الهاء شكل ظاهر .. يبدو كمخطاف إذا ما يرسم

صفران ثامنها إذا ما ركبا .. والواو تاسعها إذا هي تختم

لتكون الأشكال وفقا لمخطوطة كتاب ابن الهائم كالتالي:

ولعل وصف ابن الهائم النمطين بالهندية يُحمل على كون فكرة ترميز الأعداد جاءت من الهند، لا سيما أن ذلك كان بعد أن بسط الشرح في طريقة حساب الجُمَّل عند العرب.

ووردت في شرح أحمد الغزي على كتاب ابن الهائم بالشكل التالي:

ويلاحظ إثبات الغزي لاستعمال النمط الأول عند المشارقة والثاني لدى المغاربة، ويتضح من ذلك أن الأرقام التي بين أيدينا من النمط الثاني، ويروج لها بكونها العربية دون غيرها، وليست هي ذاتها التي انتقلت من المغرب الإسلامي إلى أوربا، فهي قد عُدلت وغُيّرت لتتواءم مع كتابة حروف اللاتينية التي تكتب بها لغات أوروبا، لتصل إلينا بعد ذلك بالشكل المنتشر بين الناس اليوم. خلافا للأرقام المشرقية التي لم يعترِها تغيير كبير، وما زالت محتفظة بطابعها العام.

فخلاصة الأمر أن كلا النمطين لأرقام عربية، وإن كانت أصل فكرة ترميز الأعداد برموز مأخوذة من الهنود، ولا ضير إن كانت في أصلها مما هُذب أو عُدل من الرموز الهندية لتتواءم مع كتابة الحرف العربي، وقد لاقى النمط الأول استحسانا أكبر لدى المسلمين واعتمده المشارقة، بينما اعتمد المغاربة النمط الثاني.

فعلى ما تقدم نتبين أن الأرقام المشرقية هي الأوثق اتصالا بالثقافة العربية خاصة والإسلامية عامة، يؤكد ذلك اعتمادها في اللغات الإسلامية التي تكتب بالحرف العربي، في منطقة فارس ووسط آسيا والهند، وكذلك الأوردو، وهي لغة مسلمي شمال الهند والسند (باكستان حاليا)، واللغة العثمانية المتركزة في الأناضول، ولغتي الملايو والجاوية شرق آسيا، واللغة السواحلية شرق أفريقيا، ولغات تُرك وسط آسيا، واقتصر استعمال الأرقام المغربية على بعض أقطار المغرب الإسلامي والأندلس دون باقي العالم الإسلامي آنذاك، ولم تنتشر في باقي أقطار العالم الإسلامي إلا في مرحلة ضعف المسلمين، وبعد الاستعمار الأوروبي لكثير من الأقطار الإسلامية.

فدخلت الأرقام المغربية الأناضول بعد سقوط الدولة العثمانية وتولي الاتحاديين المنتمين لفكرة القومية التركية، وذلك سعيا منهم لقطع الصلة بين الدولة التركية الحديثة وتراثها المدون بالأبجدية العربية. ودخلت تلك الأرقام إلى بعض الدول المُستعمَرة، وأُجبرت بعضها على تغيير أبجديتها وأرقامها كاللغات الملاوية والجاوية والسواحلية، ودخلت مع المستعمرين دون إجبار إلى مصر والشام والعراق ودول ساحل الخليج العربي.

ومما يدل على عدم شيوعها قبل الاستعمار ما ورد في المراسلات والوثائق السياسية والتجارية قبل دخول المستعمرين، وصولا إلى الوثائق المدونة قبل ٦٠ – ٨٠ سنة من الآن، فما وجدنا أحدا من أصحاب المراسلات التجارية والحكومية يكتب رقما واحدا بغير الأرقام العربية المشرقية.

ويُخشى في ظل إهمال استعمال نمط الأرقام المشرقية أن تنبت الأجيال القادمة دون معرفة إلا بالأرقام المغربية، وتكمن الخطورة في أن يؤدى ذلك إلى قطعهم عن تاريخ أجدادهم، وعدم تمكنهم من قراءة الوثائق والبيانات المسجلة في فترات أجدادهم، ولا يخفى ما في انقطاع الخلف عن السلف من أخطار جمة، أقلها محو الذاكرة الجمعية لدى ذلك الخلف، وما يؤدي إليه محوها من انسلاخ الهوية، والدخول في سلسلة من الأخطار التي لا نعلم حدها.

فهل من المعقول ترك الأرقام المتصلة بثقافتنا اتصالا وثيقا دون أن يعتريها التغير، لنُحل محلها أرقاما انتقلت لغيرنا من الأمم، ثم أُرجعت إلينا وفُرضت علينا بعد أن حُرِّفت عن شكلها الأصلي لتأخذ شكلا آخر لا يتواءم مع كتابتنا وثقافتنا؟!.

ولو سلمنا للقائلين بهندية الأرقام من النمط الأول وعروبة الثانية فقط، لرُدّ قولهم بالمبدأ الذي اعتمدته منظمة اليونسكو بشأن توطين الثقافة، القاضي بأن الأمر المستقر في بلد ما لمدة 50 عاما يُعدُّ من ثقافتها فنقول: كيف لا تكون الأرقام المشرقية من الثقافة العربية، وهي المستعملة في العالم الإسلامي على مدى اثني عشر قرنا من الزمن؟!.

ونقول جوابا عن السؤال المتقدم: إن ثقافتنا وتاريخنا ليسا ببعيدين عما أصاب تركيا قبل ٩٥ سنة، إذا لم نتدارك الوضع القائم؛ والواجب علينا هو الاعتزاز بهذه الأرقام وإعلاؤها والدفاع عنها والمحافظة عليها، لنحفظ ثقافتنا وتراثنا وأدبنا، ولتصبح أجيالنا القادمة قادرة على عَد الآيات في المصاحف عند الحفظ والقراءة. وليتمكنوا على قراءة كتب التراث ووثائق أجدادهم التي اعتمدت هذه الأرقام.

فالحفاظ على أرقامنا الأصيلة حفاظ على هويتنا وثقافتنا، وضمان لامتدادها لأجيالنا القادمة ولعدم ضياع الذاكرة الجمعية للمجتمع.