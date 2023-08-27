هل تسأل.. كيف نكتب؟

كثيرا ما سئلت: كيف تكتبين؟ يبقى هذا من أصعب الأسئلة التي لا أعرف كيف أرد عليها، ليس كتما للعلم لكنه جهل بالجواب الشافي الكافي. جهل عجيب! كيف يجهل "كاتب" كيف يكتب؟ لعلي مبتدئة لذا لا أعرف الجواب بدقة، أو ربما لأن المقالات الأدبية تبقى بالنسبة إلي صعبة، فأشكالها متنوعة وأذواق الناس فيها تختلف فلا تدري فعلا كيف تكتب ولا كيف يكتب غيرك! فالأمر مختلف جدا عن المقالات العلمية التي لها معاييرها وخطواتها التي تمكن المرء من أن يكتب مقالا يحترمه جميع أهل وسطه العلمي، لكن الأدب عالم مختلف جدا، أنت لا تملك قالبا محددا ولا تصميما دقيقا ترنو إليه، ولا هيكلا ولا أركانا، تقيم عليها، ولك أن تصوغ وتقيم كيف تشاء دون أي قيود على خيالك أو قلمك..

كيف أكتب؟ سأخبرك عن ما أعرفه عن نفسي -وهو قليل- ولعل غيري من عمالقة الأدب قد كتبوا أو ربما يكتبون عن تجربتهم المحترفة، أما أنا فمجرد محبة متطفلة على هذا الفن العظيم، تدفعني فرحة عارمة أو حزن عظيم فتقدح فتيل الكتابة وتجري الكلمات، أو ربما كان موقفا شهدته أو سمعت عنه أو ربما سؤالا عابرا وجّه إلي.. لا تدري متى ينفجر سد أفكارك ويغمرك طوفان الكلمات، لا تدري منبعه، لكنه يندفع بقوة يجبرك على أن تحمل قلمك وتضعه فوق الورقة تجعلها مصبه الذي ينتهي عنده، أحيانا يبدو لي الأمر أشبه بأن يُملي عليك أحدهم وأنت تكتب..

بعد ذلك تحتاج أن تراجع، فربما زل القلم، أو ربما حمل سيل الأفكار كلاما لا ينبغي أن تقدمه للقارئ احتراما لقلبه أو عقله، القارئ ذلك الطيب الذي اقتطع جزءا من عمره الثمين ليقرأ كلماتك، من الواجب عليك أن تكرم عينه أن تقع على ما لا ينفعه من الكلام ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تفاصيل صراعاتك الشخصية وندوبك القبيحة وتجاربك الفاشلة، لا ينبغي أن تعكر صفو ذهن من يقرأ، عندما تكتب حاول أن تبلغ إليه ما ينفعه في عاجله أو آجله.

صحيح، ستطفو على السطح بعض معالمنا الشخصية التي صنعها تعاقب الأيام، ويدرك القارئ أنك كتبت وفي عينك دمعة أو في قلبك حسرة أو ربما كتبت وعلى ثغرك ابتسامة أو في صدرك فرحة، لابد لمشاعرنا أن تنشر عبيرها بين الكلمات مهما حاولنا إخفاءها، فهناك قراء يستطيعون إدراكها، لا بأس بذلك فتلك أسرار لا بأس من تقاسمها.. لا تنس وأنت تمحص وتدقق ألا يكون حزنك عميقا جدا إلى الحد الذي يغرق القارئ فيه، فلا يرى حوله إلا الظـلمة، خفف من تركيز بؤسك ولا تنس أن تضيء في عقله شمعة قبل نهاية المقال، فربما شعر القارئ بأضعاف حزنك لأنك بالغت في وصف الجانب المظلم، حاول ألا تجرح من يخالفك، أن يقرأ كلامك من آذاك وهو آمن من افتضاح أمره لا يكن جلدك عنيفا جدا حاول أن تلين في وصف مأساتك، ليس الأمر سهلا دائما لكن حاول!

أما عندما تكتب عن السعادة فلا مجال للقيود، لسبب بسيط: من يكتب عن السعادة قليلون، من يخبر الناس أن الدنيا مازالت بخير وأن القادم أجمل وأن الشتاء يعقبه الربيع، من يكتب عن هذا هم قلة، لذا عندما تكتب عن أفراحك فاكتب بكل قوتك، اكتب وأنت ترجو أن يبتسم من يقرأ، أن ينشرح صدره وتطيب نفسه، اكتب وأنت تحتسب إدخال السرور على القلوب بكلمات واقعية لا هزل خيالي..

قد يحتاج المقال إلى مراجعات متكررة، وربما تقاطرت أفكاره قطرة قطرة، لا بأس! لا تستعجل الحصاد قبل أوانه، اترك الأفكار تتجمع وسيحملها السيل في النهاية إليك، لا يكن همك أن تكتب وحسب، راجع لأن الأفكار قد تحتاج إعادة ترتيب، بعض الكتابات لا بأس فيها بالعشوائية بل ربما كان في ذاك سحرها الخاص، لكن بعضها يحتاج ترتيبا يضمن إفادته للغير وإلا كانت القراءة متعبة مملة يشعر القارئ فيها بالضياع. تذكر أن من القراء من هو حكَم حازم يفحص ويمحص فلا تقدم إلا أجود ما عندك.

وأنت تراجع كتابتك لا تنس أنه ربما تكون كلماتك طوق النجاة، ربما تكون بر الأمان لأحدهم.. أنا لا أبالغ! ستدرك الأمر عندما يتواصل معك القراء، يخبرونك بوقع كلماتك في نفوسهم، سيقولون لك كلاما يجعلك تفكر كلما كتبت أن على الجانب المقابل قارئا مرهف الحس، سيطلب منك بعضهم ألا تتوقف عن الكتابة سيسألك آخرون ما جديد كتاباتك، ربما اقترح غيرهم مواضيع لتكتب فيها، بعضهم سيظنك حكيم زمانك يستشيرك في خاصة شأنه يلتمس رأيك وفطنتك.. نعم يا عزيزي إنها الكلمات، تلك الريشة الساحرة التي قد ترسم لنا لوحات فنية لا يستطيع الجميع رسمها أو فهمها، بعضنا يراها متشابهة وبعض آخر يملك حسا مرهفا يتذوق جمالها ويلمس عمقها، اللوحات التي نرسمها بكلماتنا منها ما هو جميل فوق الخيال، ومنها ما هو على بساطته عميق جدا، يشبه تلك اللوحة التي تقف أمامها طويلا وتشعر أنها تمكنت من لمس مكان عميق في قلبك، وحركت مياها راكدة في أعماقك.. إنها تلك التفاصيل الصغيرة التي ربما لا نلقي لها بالا تصنع فرقا هائلا في وقع الكلمات على النفوس، من السهل أن نخبر الآخرين بأخطائهم لكن أن نرشدهم للصواب دون أن تلمس كلماتنا شعرة من كرامتهم، هذا هو الفن الحقيقي، فن يسعى أن يغيرنا برفق لا أن يحطمنا.

من أجل كل هذا راجع كلماتك حرفا حرفا، كلمة كلمة، سطرا سطرا.. رص كلماتك بعناية، كن صاحب رسائل واضحة، لا تتعب القارئ من أجل فك رموز كلماتك واستعمل لذلك لغة بسيطة بليغة، لا تجعل كلامك مطولا، فهذا يجعل القارئ يمل في زمن صار الاختصار عنوانه.. وقبل كل هذا وأثناءه وبعده اجتهد ألا تقول ما لا تفعل! ففي الناس من سيجعل من كلماتك خناجر يشهرها ضدك، وقد يظن أحدهم "الكاتب" شخصا كاملا ناسيا أنه مجرد إنسان قد يكتب عن الكمال الذي يرجوه حتى وإن لم يستطع بلوغه، لكن هذا العذر -مع صحته- مرفوض في هذا العالم، لكنه قد يكون حافزا لك لتكون ممن يفعل ما يقول..

بعد أن ينضج مقالك تماما، ابحث لك عن منصة للنشر تنشر فيها كتابك، ولا يحبطك تكرار الرفض حاول مرات ومرات، ولا تنس أن تطلع على تفاصيل شروط النشر التي قد يكون الإخلال بها هو سبب عدم قبول مقالاتك ليس أكثر، ولا يحزنك قلة القراء أو لذع الانتقادات. فأما قلة عدد القراء فليست معيارا للنجاح أو الفشل فبعض المواضيع على جمالها وعظيم نفعها لا يقرؤها إلا القلة، وبعض المواضيع على تكرارها وضعفها يقرؤها الكثيرون ربما لأنها تلبي حاجة يطلبونها بشدة أو ربما توهموا فيها حلولا لمشاكل يومهم المتكررة، طبعا هذه ليست القاعدة، فهناك كتابات عظيمة لقيت جمهورا واسعا يستقبلها ويقرؤها وحققت عدد قراء باهر، فبعض الكتاب مبدعون إلى الحد الذي يجعل كل ما يكتبونه تحفا يستمتع الجميع بقراءتها ويتسابقون إليها، ومجرد اسم الكاتب كاف لجذب القراء.. ذاك مستوى عالٍ جدا، فلا تقارن بدايتك أيها الطيب بنهاية الناجحين، فالمهم يا عزيزي أن تعلم أن تأثيرك في إنسان واحد فقط يستحق عناء الكتابة. أما الانتقادات اللاذعة فخذ منها ما ينفعك، وأما ما كان زبدا لا نفع منه، فاعلم أن أذواق الناس تختلف ولا أحد مجبر أن يعجب الجميع ولا أحد من الناس قادر على ذلك..

بعد كل هذا الكلام أظن أنني لم أقدم الجواب الشافي، رغم كل ما قلته، فالبداية تبقى هي الأصعب والأعقد، ذلك السيل العرم من الأفكار كيف نهدم السد الذي يحول بيننا وبينه حتى تجري الكلمات؟ كيف نحول الأفكار التي تجول في ذهننا إلى كلام يستحق القراءة؟ هنا بيت القصيد، هل الأمر موهبة أم قدرة يمكن اكتسابها؟ ما أقوله لك يا عزيزي إن كنت تحب الأمر حقا فلا تتوقف عن المحاولة مرارا وتكرارا، وكلما أحسست بأفكار جميلة فأمسك قلمك واترك يدك تكتب، فكما يقولون: اليد امتداد الدماغ، دعها تترجم ما تزاحم فيه من أفكار إلى كلمات، كثير من المواهب ضاعت لأنها تكاسلت أن تمسك القلم أو ربما خافت أن تمسكه… اقرأ كثيرا يا عزيزي في مواضيع شتى وبأساليب مختلفة لتصقل لغتك، فلا معنى للفكرة ما لم تجد لغة جيدة تعبر عنها، ولا تتكلف البلاغة ولا تظن أن الكاتب هو من يستطيع أن يكتب في كل مجال، لا يا عزيزي !فمن الحكمة ألا يتكلم المرء إلا فيما يفقهه أما غير ذلك فليتركه لأهله. سأقولها مرة أخرى: حاول مرة ومرة ومرة.. حتى تصل يوما ما إلى رسم لوحة جميلة بريشة من كلماتك تشاركها مع من حولك في هذا العالم.

اعذرني مجددا عزيزي القارئ لأن جوابي بقي ناقصا، لكني حاولت جهدي أن أخبرك عن صناعة الكلمات، لكن لعل بعض الحرف لا بأس بأن يحفها بعض الغموض كي يستمر جمالها ولا تفقد سحرها..