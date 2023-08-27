"أنا مصري مش عربي"!

عزيزي القارئ لا تجزع، فلم أخدعك طوال السنوات الماضية التي كانت كتاباتي تفضح هويتي الإسلامية العربية المصرية، فعنوان المقال لا يخصني، ولكن يخص مجموعة من الشباب المدفوع بأجندة تنشط منذ سنين في مصر، متواكبة في تحركاتها وحملاتها مع نشاط مماثل في عدد من البلاد العربية ذات الخلفيات الحضارية العريقة، كسوريا الغالية، والعراق الحبيب، مع اختلاف المسمى والدعوة.

في سوريا، تنطلق الحملة تحت عنوان "أنا سورياني مو عربي"، وفي العراق "أنا آشوري ماني عربي"، وإذا كانت تلك الحملات تأتي كرد فعل على غلواء القومية العربية التي حكمت المنطقة بقياداتها العسكرية، فيمكننا فهم بواعث وجهة نظر مطلقيها والتعاطي معها.

وكذلك إذا كانت تشهر في ظل اعتزاز مقبول بحضارة الأرض وتاريخها ودورها في عجلة الحضارة الإنسانية، فيمكننا تقبلها أيضا، لكن الأزمة هنا أن هذه الحملات القديمة المتجددة تبدو نافية بتطرف لما عداها، وتستغل بضراوة تراجع الوعي وتراجع التيار الإسلامي حامي هوية هذه الأمة.

نعم عزيزي القارئ، فالإسلام لا القومية هو من يحمي وسيحمي هوية هذه الأمة، ويحمي وسيحمي لحمتها وسداها من مثل هذه الدعوات الهدامة، التي لم تحقق أي نتيجة أو تقدم بسبب عوامل كثيرة غيّرت من منطلقات تلك القضية المزعومة، على فرض أن هناك قضية بالأساس.

وفي الحقيقة، هي دعوة في عمقها زيف، فلم يعد دعاة الفرعونية فراعنة، ولم يعد الأقباط -بالمعنى الاصطلاحي- أقباطا (ونقصد بذلك العرق)، وذلك بعد تداخل الشعوب وتزاوجها، ففي دراسة علمية تم تصويرها، ويمكن الرجوع إليها على الشبكة العنكبوتية، جيء بعدد ليس بقليل من البشر من أجناس مختلفة وسألوهم عن جنسهم ووطنهم ومدى فخرهم ببلدهم، وسألوهم كذلك عن رأيهم في بعض الأجناس الأخرى، ثم أجريت تحاليل البصمة الوراثية على عينة البحث، فإذا بالتحاليل صادمة للجميع، إذ تبين أن أكثر المفحوصين من غير الجنس الذي يظنون أنهم ينتمون إليه ويعتزون به، وهذا بالطبع ليس مهما، ولن يغير من مسار الأمر، ما دامت الأيدلوجية وغريزة التوحد والانتماء بالجماعة هي العامل المؤثر في إثبات الهوية.

الجدير بالذكر أن ظهور هذه الدعوات يمر بموجات صعودا وهبوطا، ففي التاريخ نتذكر ما تسمى "الشعوبية" التي طفت نهايات العصر الأموي، واشتد عودها مع بدايات العصر العباسي، وقد انطلقت هذه الدعوة من مبدأ صحيح، وهو أنه "لا فضل لعربي على أعجمي"، ثم تطورت لتصل إلى حد تفضيل العجم على العرب والانتقاص من العرب والازدراء بهم.

هذه الدعوة التي تلقفتها بعض الأعراق والمِلل في ظل مظالم متفهمة أو أطماع شخصية دفعت المجتمعات إلى تبادل الكراهية والتصارع على أحقية السلطة أو حتى الحياة على الأرض التي ضاقت بهم رغم اتساعها.

تتجدد الآن "شعوبية" جديدة بدافع قد يغيب عن البعض، لكنه لا يغيب عن ذوي الأفهام، مرد تفسيره يأتي في كلام رائع للأستاذ أنور الجندي في كتابه "الشعوبية في الأدب العربي الحديث" الذي يقول فيه: "وقد جاءت الشعوبية في الأدب العربي الحديث كواحدة من مؤامرات التغريب والغزو الثقافي، تحاول أن تشكل تيارا مؤثرا يستهدف ضرب الأصالة العربية الإسلامية"، ولهذه المقولة شواهد لا تنكر.

الغريب أن دعاة "أنا مصري مش عربي" وجهوا حملتهم للشباب باللغة العربية، وإن وضعوا الأحرف الهيروغليفية على ملصقاتهم، لكن الأزمة أن هؤلاء لم يعوا أن المصري أو القبطي لم يعد ذلك الذي يدّعون العودة إليه ولحضارته، حسب ما قال جمال حمدان في كتابه الأشهر "شخصية مصر"، الذي حلل فيه شخصية مصر البشرية وما بها من تجانس طبيعي ومادي وحضاري وبشري وعمراني منذ العصر الفرعوني وحتى ثورة يوليو/تموز 1952.

وكذلك فنّد الأبعاد التي أثرت على هوية مصر، آسيوية كانت أو أفريقية على مستوى القارات، ونيلية ومتوسطية على المستوى الإقليم، وتداخل كل تلك الأبعاد مع البعد المكاني العربي والإسلامي، وعروبة مصر وإسلاميتها بما شهدت من هجرات عربية قبل الفتح الإسلامي، وإسلاميتها بعد الفتح، لينهي بالقول: "وكما أن الكيف لا الكم سيبقى أبدا مفتاح مستقبل مصر جميعا في الحضارة وفي العلم وفي السكان وفي الإنتاج، وكذلك سيظل الكيف قبل الكم أساس وضعها ومكانها في الوطن العربي.. وزعامتها له".

الهوية العربية الإسلامية راكزة لهذا البلد الكبير القائد، حتى مع الظروف الصعبة التي يمر بها، ورغم محاولات سلخه من عروبته وتمييع الأجيال ومسخها، فإنها ستظل راكزة.

الغريب أن السلطة لم تحرك ساكنا تجاه هذه الدعوات الخارقة للدستور الذي أكد على هوية مصر العربية الإسلامية، وكأن شيئا لم يكن، في استمرار غير مفهوم لحالة الترنح التي تعيشها البلاد، حيث يراد لها أن تسقط هوياتيا بعد أن سقطت اقتصاديا.

وأخيرا، لو عرف من سار على نهج "أنا مصري مش عربي" بواعث هذه الدعوة من فتنة على مصر قبل العرب والمسلمين، لما غرد أحدهم بهراء الغرض منه مصلحة الأعداء، لأن الله اختار لهذا البلد دورا يقوم به، وإلى أن يرث الأرض ومن عليها، فسيظل المصريون شعلة العروبة والإسلام ورأس حربتهما.