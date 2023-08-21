قبسات على طريق الكاتب (2)

في مقالة سابقة كشفنا عن أهمية المرور بمرحلة القارئ للوصول إلى رتبة الكاتب، وضرورة تلمس الغايات الحقيقية التي تدفع للكتابة، ودواعي التقاط وحفظ الفكرة الشاردة والخاطرة العابرة.. ومع مقالتنا الثانية، نمضي في شوط جديد نستكمل فيه الطريق إلى الكاتب المحترف.

إننا من خلال نقاشاتنا وحواراتنا اليومية مع الآخرين نمارس بدرجات متفاوتة جانبا من عمل الكاتب، عندما نعبر عن المعنى الذي نريد إيصاله للشخص الذي نتحدث إليه بكلمات منطوقة، سبق إعدادها في الذهن قبل أن يتحرك بها اللسان

ابدأ مع اللبنات الأولى

تبدأ الأشياء صغيرة، ثم تأخذ في النمو فتكبر، وهكذا موهبة الكتابة، تستدعي دربة على صوغ الجملة العذبة والفقرة المتقنة قبل الانتقال للاشتغال ببناء النص أو المقالة أو الكتاب.

ويمكن القول إننا من خلال نقاشاتنا وحواراتنا اليومية مع الآخرين نمارس بدرجات متفاوتة جانبا من عمل الكاتب، عندما نعبر عن المعنى الذي نريد إيصاله للشخص الذي نتحدث إليه بكلمات منطوقة، سبق إعدادها في الذهن قبل أن يتحرك بها اللسان، وإننا كلما تحولنا في هذه الممارسة من العفوية إلى الوعي، ومن العشوائية إلى التنظيم، اقتربنا أكثر فأكثر من ممارسة مران ذاتي على تذوق الكلمة، وسبك العبارة. وفي أيامنا، صار هذا الفعل متاحا بشكل أفضل وأوضح، من خلال انفتاح الجميع على صفحات التواصل الاجتماعي، ومشاركتهم فيها بالنشر أو التعليق، لا سيما أن الكتابة -مقارنة بالحديث المباشر- تمنحنا الوقت لانتقاء أفضل لكلماتنا، وتنقيحها وإعادة النظر فيها، قبل إطلاقها.

ولا شك أنه سيكون مطلوبا هنا الارتقاء إلى درجة تعلو عن الكلام العادي الدارج، وأن يعكس المنشور فهما للواقع المعيش، وما يشغل الناس، وإدراكا سليما للفِكَر المناسب طرحها وإثارتها، وأن تطرح بطريقة جذابة وسلسة ومفهومة. أما التعليق على منشورات الآخرين فلا بد أن ينطلق من فهم واع لما تضمنه المنشور، ليشكل التعليق إغناء له بإضافة نقاط مناسبة تتصل بما تناوله، أو بإبداء الرأي فيه تأييدا أو تصويبا.. وفي المنشور، كما في التعليق، لا بد من انتقاء كلمات وتعابير موحية يمتد أثرها وتأثيرها، فلا ينتهي حضورها في وعي القارئ مع قراءة الحرف الأخير.

لا يكفي أن يكون الخطاب الذي نتوجه به للآخر مبنيا على حقائق سليمة، بل لا بد أيضا أن يكون ملبيا ما تحتاجه وتنتظره حال المتلقي.

اختر موضوعاتك بعناية

واقع الناس والظروف التي يعيشونها، والأحداث التي تطرأ مع ما تحمله من مستجدات، كل ذلك يعطي أهمية لقضايا دون أخرى لطرحها وجعلها مادة يجري الكلام فيها واستعراض جوانبها المختلفة، ولا شك أن الكاتب الذي يسعى للوصول إلى شريحة واسعة من القراء، وأن تجد كتاباته القبول عندهم، ينبغي له أن يكون مراقبا جيدا لتفاصيل الواقع المحيط، ومدركا واعيا للموضوعات التي يناسب أن يتوجه إلى الناس بكلام فيها. ويبدو مهما هنا البحث قدر الإمكان في مساحات بكر لم يسبق إليها أحد ليلقي فيها الكاتب بذور فكره، فيقدم مادة جديدة لها وقعها في نفس القارئ، ولها نفعها وجاذبيتها.

ولئن كانت القضايا الساخنة، من أحداث سياسية أو تطورات عالمية، تقدم لأهل القلم مادة دسمة تغري كثيرين منهم للإدلاء بدلوهم فيها، فإنها قد تستقطب في الوقت نفسه كثيرين معهم للخوض فيها، فتوقعهم في آفة التكرار والإعادة، حتى يغدو كلامهم أحيانا مجرد صدى لما صار يشكل توجها عاما وصورة واضحة للقضية، فهنا يكون مناسبا عدم إعادة ما قيل مرات ومرات، ولا مانع لتجنب ذلك مثلا من التطرق لمادة أخرى لا تشير إلى قلب الحدث، ولكنها ترفده بشكل لطيف، كأن يتناول الكاتب مناقشة الأسس السليمة التي نبني عليها مواقفنا من القضايا السياسية بشكل عام، في وقت تطفو فيه إلى السطح واحدة من هذه القضايا.

ومما ينبغي الحرص عليه، تجنب طرح موضوعات لا تناسب الظرف، ومثال على ذلك أن الناس يعيشون أحيانا تحولات حادة لا تسمح لهم بالانشغال بموضوعات ترفيهية يقبلون عليها في الظروف الطبيعية، وعلى هذا قد يبدو من يتعرض لها في غير محلها كمن يضحك والناس في مأتم.

ويلخص كثيرا مما سبق تلك الخلاصة التي تقول: لا يكفي أن يكون الخطاب الذي نتوجه به للآخر مبنيا على حقائق سليمة، بل لا بد أيضا أن يكون ملبيا ما تحتاجه وتنتظره حال المتلقي.

طرح الموضوعات القديمة بشكل جديد يعطيها جمالا يثير الإقبال عليها من جهة، ويوقظ الشعور الذي تلبد بفعل الرتابة من جهة ثانية، ثم إن الحقيقة الواحدة قد تكون مثل كائن ينمو ويتطور باستمرار

أظهر الفكرة القديمة في ثوب جديد

الدعوة إلى البحث في موضوعات جديدة لا تعني غياب الحاجة إلى القديم منها، فهناك قضايا تلازم وجود الإنسان وحياته، وبالتالي يشكل استمرار التطرق إليها حاجة طبيعية.

لكن طرح الموضوعات القديمة بشكل جديد يعطيها جمالا يثير الإقبال عليها من جهة، ويوقظ الشعور الذي تلبد بفعل الرتابة من جهة ثانية، ثم إن الحقيقة الواحدة قد تكون مثل كائن ينمو ويتطور باستمرار، وهذا يجعلنا نكتشف فيها دوما زوايا جديدة، ونرى لها إسقاطات عصرية، وبهذا يغدو التجديد في شكل الطرح ضرورة لا رفاهية. وكم من عنوان قديم استجدت تحته مع الزمن جزئيات وتفاصيل، أو كانت موجودة ولكن السابقين غفلوا عن أهميتها، فلم تلق التغطية المطلوبة! فالحرية -مثلا- مسألة تشعبت في هذا العصر معانيها ولوازمها ومقتضياتها، بشكل يفوق بكثير ما كانت عليه في العصور السابقة، وبالتالي صار الحديث عنها واستعراض واقعها وصورها مختلفا بشكل جذري عما كان مألوفا لدى الأقدمين.

ويرتبط بالتجديد المشار إليه الاستفادة من مرونة اللغة، فالكلمات والعبارات والمصطلحات المستخدمة لا بد أن تراعي مخاطبة الآخرين بشكل يتوافق مع ما هو مألوف ومفهوم عندهم، وعندما يكون الاقتباس من أقوال الآخرين مطلوبا ومستحسنا، فلا شك أنه من الطبيعي أن يكون للمعاصرين من أهل الفكر والقلم حضورهم وكلمتهم.

ما ذكرناه هنا جوانب لها أهميتها في تشكيل وبلورة موهبة الكتابة، تضاف إلى ما قيل من قبل، وتنضم إليها في الآتي جوانب أخر.