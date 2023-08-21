الوحيد الذي ما زال حاضرا ببدنه حتى اليوم من فلاسفة عصر التنوير والقرن الـ19م؛ هو الفيلسوف والقانوني "جيريمي بنثام" (1748-1832م)، مؤسس مذهب "النفعية" أو "المنفعة" (Utilitarianism)، فقد أوصى قبل موته بالمحافظة على جثته وعرضها على الناس، رغبة منه في تعزيز المعرفة العلمية وتحدي ما كان يعتقده (الخرافات الدينية).

وما زالت جثته محنطة بلباسه الكامل داخل صندوق زجاجي في جامعة كلية لندن، تستقبل الزائرين منذ حوالي 200 عام، وتسافر أحيانا خارج بريطانيا إلى دول أخرى لتستقبل زائريها. ولا يعلم بنثام أن كثيرا من الأفكار التي كان يدعو إليها والمطالب التي كان يصرّ عليها قد تحققت بمعدلات تجاوزت ما كان يطمح إليه بكثير. فالمثلية الجنسية التي دافع عنها، وكان أول من أطلق شرارة ثورتها؛ باتت إجبارية أو تكاد، في كثير من دول العالم، والحرية الجنسية وما يتعلق بها تخطت كل الحدود، والنساء اللواتي كان يطالب بحقوقهن؛ يتقدّمن بخطى سريعة لإزاحة الرجال وأخذ زمام قيادة العالم منهم، أما الحيوانات التي طالب بحقوقها، فقد باتت تتمتع بحياة ورفاهية تحسدها عليها شعوب عديدة في مشارق الأرض ومغاربها، ممن أنهكهم الجوع والفقر والمرض والتخلف والحروب المجنونة.

كان "بنثام" أول من طالب بحقوق الشاذّين جنسيا وعدم تجريم أفعالهم، ودعا إلى فصل الدين عن الدولة، وطالب بالحرية الفردية والجنسية والاقتصادية وحرية التعبير والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، كما طالب بحقوق الحيوان، وإلغاء العقوبات الدينية والرقّ.

تعزيز الإلحاد وإطلاق المتعة الجنسية

يعتبر الفيلسوف والقانوني البريطاني "بنثام" من أخطر فلاسفة عصر التنوير والقرن الـ19م، نظرا للتغيير الانقلابي الهائل الذي أحدثه في المجتمع الغربي على مستوى الدين والأخلاق والسلوك الفردي، متجاوزا سابقيه ولاحقيه، بأفكاره الانقلابية الحادة المتطرفة، وإسهاماته الدستورية والتشريعية الواسعة في العديد من دول العالم. ورغم أنه لم يمارس القانون في حياته منذ إكمال دراسته الجامعية في سبعينيات القرن الـ18م؛ فإنه كتب كثيرا في فلسفة القانون، وقضى معظم حياته في انتقاد القوانين السائدة في عصره، ودعا بقوة إلى إصلاحها، معتبرا أن تطبيق نظريته الأخلاقية من شأنه أن يسفر عن نتائج قانونية للمؤسسات السياسية الاجتماعية والتشريعية.

وانتقد "بنثام" الدين المنظم، ووضع خططا لإلغاء الكنيسة الأنجليكانية، وسخر من المسيحية التاريخية، خدمةً لآرائه وأهدافه السياسية، وتطلعه لجعل علمه الاجتماعي العلماني يخدم احتياجات المجتمع النفعي في المستقبل، وسعيا لبناء مجتمع علماني نفعي بالكامل وبشكل صارم.

وتوسّع "بنثام" كثيرا في مفهوم المتعة والألم، وجعله أساسا لنظريته الأخلاقية، وخاصة المتعة الجنسية، فكان أول من طالب بحقوق الشاذّين جنسيا وعدم تجريم أفعالهم، ودعا إلى فصل الدين عن الدولة، وطالب بالحرية الفردية والجنسية والاقتصادية وحرية التعبير والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، كما طالب بحقوق الحيوان، وإلغاء العقوبات الدينية والرقّ.

إن شخصية "بنثام" ودوره في تعزيز الإلحاد، وهدم الدين، والفردية، والأخلاق التي تقوم على المتعة الحسية، ونشاطه الفكري والفلسفي الغزير، وعلاقاته مع الأجهزة السياسية، ومساهماته في إعداد التشريعات الدستورية والقانونية في بريطانيا وخارجها، والتأثير الذي أحدثه في العديد من الدول الغربية واللاتينية؛ كل ذلك أدّى إلى تفاوت كبير في نظرة الكتّاب والباحثين تجاهه. وقد قالت عنه "الغارديان" البريطانية إنه في زمانه كان يحتفى به في جميع أنحاء العالم، وقد استلهمت جهود عملية لا حصر لها في الإصلاح الاجتماعي والسياسي منه ومن تلاميذه، ومنذ تسعينيات القرن الـ18 فصاعدا، طلبت الحكومات الليبرالية والسياسيون نصيحته ومساعدته، في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان وعبر أميركا اللاتينية.

أما "جيمس إي. كريمينز" فقد خلص في كتابه " بنثام في الدين: الإلحاد والمجتمع العلماني" إلى أن بنثام كان ملحدا، وأجرى بين عامي 1809 و1823م فحصا شاملا للدين بهدف معلن هو استئصال المعتقدات الدينية من عقول الرجال. وذكر "ديفيد ألين ريفيرا" في كتابه "التحذير الأخير: تاريخ النظام العالمي الجديد" أن "بنثام" كان أحد المشاركين في تخطيط وتوجيه الثورة الفرنسية والأميركية. أما "ماثيو إيهرن" الصحفي والمحاضر ومؤسس منظمة (مراجعة باتريوت الكندية)؛ فذكر في عرضه المنشور تحت عنوان "مقدمة لعلم التاريخ العالمي" أن بنثام كان على علاقة بالمخابرات البريطانية. وتطرق الباحث الإيطالي "كلوديو أنتا" من جامعة تورين الإيطالية في بحثه الذي بعنوان "داخل كتاب مقدمة لمبادئ الأخلاق والتشريع لجيريمي بنثام"؛ إلى علاقة بنثام بالماسونية بسبب التشابه الشديد بينهما في الأسلوب والأفكار والمبادئ والتوجّهات. فقد عرّف بنثام الدين بأنه نوع من الشخصيات الخيالية، ودعا إلى التمييز بين محبة الرب والخوف من الرب، وإلى تبنّي دين رصين يقوم على العلم بدون زخارف الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الأنجليكانية، وأيّد فكرة "الكائن الأسمى" للرب المحب وناشر الخير، ودعا الرجال إلى أن يتصرفوا تجاه بعضهم البعض بنفس الطريقة اللطيفة والمتسامحة. وأشار الباحث الإيطالي إلى أن عدم ورود ذكر بنثام في المصادر الماسونية لا يشكل دليلا قاطعا على أنه لم يكن ماسونيا، حيث إن سجل العضوية داخل المحافل الماسونية لم يكن شاملا بأي حال من الأحوال في القرن الـ18م.

تقدم الفيلسوف "بنثام" على العديد من فلاسفة عصر التنوير الذين نادوا بمبدأ "المتعة والألم" مثل فولتير وديدرو وهولباخ وجون لوك؛ في جانبين أساسيين، الأول: إخضاع التشريعات الدستورية والقانونية لهذا المفهوم، والثاني: إيجاد طريقة علمية لقياس كمية المتع والآلام التي تنتج عن أفعال البشر.

قياس المتعة والألم

يقوم مذهب "النفعية" عند "بنثام" على نظرية أخلاقية مفادها أن الحكم على الأفعال بشكل صحيح أو خاطئ يكون بحسب نفعها للإنسان، وبقدر ما تزيد أو تقلل من رفاهيته، فكلما كانت عواقب الفعل جيدة، فإن الفعل يكون أخلاقيا، وإذا كانت العواقب سيئة فإن الفعل يكون غير أخلاقي. وفي كتابه "مقدمة إلى مبادى الأخلاق والتشريع"؛ أراد "بنثام" وضع الطبيعة البشرية تحت حكم أساسين سياديين، هما المتعة والألم، اللذين يعود لهما وحدهما تحديد ما يتعين على الدولة والفرد القيام به". ولكثرة تركيزه على المتعة، تُعرف نظريته باسم "نفعية المتعة".

ولم يكن "بنثام" أول من تحدث في هذا المفهوم، فقد سبقه إليه العديد من فلاسفة عصر التنوير مثل فولتير وديدرو وهولباخ وجون لوك، ولكنه تقدم عليهم جميعا في جانبين أساسيين، الأول هو إخضاع التشريعات الدستورية والقانونية لهذا المفهوم، والثاني إيجاد طريقة علمية لقياس كمية المتع والآلام التي تنتج عن أفعال البشر، مع الأخذ في الاعتبار مدى قرب أو بعد العواقب، ومدى شدتها ومدة استمرارها، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من المتع أو الآلام، ومدى التأكد من أن هذه النتيجة التي ستنجم عن الفعل هي في الحسبان. فالسياسي المسؤول عن اتخاذ القرارات التي تؤثر على مجموعة كبيرة من الناس؛ يجب أن يتصرف بطريقة تزيد من سعادة الناس وتقلل من آلامهم ومعاناتهم، وبهذه الطريقة فإن حساب المتعة يدعم نظام الرفاهية الذي يقلل النتائج غير العادلة من خلال إعادة توزيع الثروة والموارد.

والمتعة عند بنثام هي الخير الوحيد، والألم بدون استثناء هو الشر الوحيد، وبالتالي فإن المتعة والألم هما الدافع النهائي للعمل الفردي، والوسائل للسعادة الفردية. ويميز "بنثام بين الدافع/الدوافع التي تؤدي إلى الفعل وبين النتائج المترتبة عليه، ويرى أن فائدة الفعل مستقلة عن دوافعه الأصلية، والتي لا نستطيع الحكم عليها بأنها جيدة أو سيئة إلا من خلال النتائج المترتبة على الفعل: الفوائد و/أو التكاليف التي الناتجة عنه.

وقد حدد "بنثام" 7 مبادئ حسابية لقياس المتعة والألم بالنسبة للفرد، هي: الشدة، والمدة، واليقين أو عدم اليقين، والقرب أو البُعد، والخصوبة، والنقاء، والمدى.

وهو يرى أن أهم عناصر البيئة الخارجية المؤثرة في الفرد هي العقوبات والمكافآت المنصوص عليها في القانون، وتلك المستمدة من الترتيبات والممارسات المؤسسية التعليمية والأخلاقية الأخرى، وأنه ينبغي استخدام القانون والوكالات الأخرى لبناء المصالح من خلال تزويد الأفراد بالدوافع للقيام بالأعمال المفيدة للمجتمع. ودعا "بنثام" إلى ضمان أن تكون العقوبة متناسبة مع الأذى الناتج عن الجريمة وكافية لردع الآخرين عن ارتكاب نفس الجريمة. وتحقيقا لهذه الغاية، وضع قواعد لتوجيه المشرّع عند وضع قانون للعقوبات، بما في ذلك العناصر التي ينطوي عليها حساب الضرر الناجم عن الجرائم والعقوبات المناسبة.

كما دعا "بنثام" إلى أن المشرع الفعّال يجب أن يكون لديه فهم دقيق إلى حد ما لمصالح أفراد المجتمع، وطرق تحفيزهم على التصرف بالطرق المرغوبة، وخاصة في القانون الجنائي. وهذا يعني أن حساب قيمة العناصر المكونة لمصلحة أفراد المجتمع (المتع والآلام) هو عمل صعب بالنسبة للمشرّع، وهذا يوجب عليه أن يلاحظ بدقة الطرق التي يتصرف بها الناس، ويستنتج الدوافع وراء أفعالهم، وأن يضمّن هذه المعرفة في قوانين العقوبات.

ودعا إلى استخدام مدونات السلوك وغيرها من أدوات التعليم الأخلاقي لتحويل الناس عن الميول الضارة بأنفسهم والآخرين، وتعليمهم الحصول على المتعة من الإحسان. وبهذه الطريقة يمكن للحكومة تثقيف مواطنيها لاتخاذ خيارات أكثر فعالية، أو على الأقل توجيههم إلى مسارات أكثر ملاءمة لتحقيق مصالحهم الحقيقية.

وانصب تركيز "بنثام" في مذهب النفعية على إطلاق المتعة الفردية الحسيّة، وتوجيه الدولة لتحقيق أفضل المتع لأفراد المجتمع، وتجنيبهم التعرّض للآلام والمعاناة، وإسقاط ذلك على التشريعات الدستورية والقانونية للدولة، مما كان له كبير الأثر في إطلاق شرارة ثورة المتع الجنسية، وموقفه الاستئصالي تجاه الدين، ومفهومه الخاص للأخلاق. وهو ما سنستعرضه في الجزأين القادمين بإذن الله، نظرا للدور الكبير الذي أحدثه في تغيير المجتمع الغربي الحديث حتى يومنا هذا.