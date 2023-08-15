الذكاء الاصطناعي والسرطان.. هل تنتهي الحقبة المظلمة؟

مما لا يخفى على أحد أننا نعيش في ظل تطور علمي وتكنولوجي كبير ومستمر، فمع تسارع الأيام تزداد وتيرة الاختراعات والتطبيقات والتقنيات الجديدة، سواء كانت في المجالات الهندسية والبرمجية أو على مستوى التقنية الطبية العلاجية أو المجالات الأخرى.

وفي هذا السياق يشغل الذكاء الاصطناعي حيزا كبيرا داخل عديد من التطبيقات التكنولوجية البرامجية، كما يخضع لكثير من التطورات المستمرة، من أجل القيام بعديد من المهمات المتنوعة والمعقدة التي تنتظره، والتي تفوق التدخلات البشرية.

فبالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية، نجد أننا قبالة مصطلح واسع يحاول أن يقارب عبر قدراته البرامجية الإدراكات البشرية في فهم وتحليل البيانات الصحية، من صور وتحاليل مخبرية، ثم وضع الاستنتاجات النهائية بناء على عدد من الروافد المعلوماتية الإلكترونية.

وكما نعرف، فلا تزال الإنسانية منذ سنين طويلة في صراع دائم مع السرطان، أحد أسوء الأمراض الطبية عداوة للبشرية، وذلك بسبب قدرته السريعة والسرية على التطور إلى أن يصل إلى تلك المستويات التي يصعب عندها التعامل معه، لهذا ينصح الأطباء بما يعرف بـ"التحري المبكر للسرطان" وذلك عن طريق بعض الفحوصات الكيميائية، أو الصور الطبية، لا سيما لأولئك الذين لديهم القابلية الكبيرة للإصابة بهذه الأمراض السرطانية.

وفي سياق تطور الذكاء الاصطناعي، تشير بعض الدراسات العلمية -التي نُشرت في الآونة الأخيرة- إلى إمكانية بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي على التعرف على أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي الذي يُعد أكثر أنواع السرطانات انتشارا حول العالم، وذلك في مراحله المبكرة جدا التي يصعب فيها الكشف عنه عبر الإجراءات التشخيصية الروتينية، لأسباب تعود إلى مشكلة ما في الكثافة النسيجية للأعضاء المصابة بهذه الأورام السرطانية، أو إلى محدودية الأجهزة الطبية التقليدية.

وحسب الدراسة، فإنه بإمكان الذكاء الاصطناعي التنبؤ المسبق بهذا النوع من السرطان تحديدا وذلك قبل حدوثه بنحو 10 سنوات، كما أنه باستطاعته القيام بتحليل بروتينات معينة، وإخبار الأطباء إذا ما كان هذا الورم سيستجيب للعلاج الهرموني مثلا، أو أن العلاج الكيميائي ضروري في هذه الحالة أم لا.

كذلك بإمكان الذكاء الاصطناعي تحليل خصائص هذه الأورام السرطانية، من حيث نوعها وحجمها، وكذلك عدد العقد الليمفاوية المصابة، وإذا ما كانت هناك علاقة ما مع سرطانات أخرى فرعية، وهذه العملية عبارة عن كمية ضخمة ومعقدة من بيانات ومدخلات يصعب على الإنسان حسابها بشكل ما أو بآخر.

فهل سيأتي ذلك اليوم الذي يتمكن فيه الذكاء الاصطناعي من فهم الخصائص الجينية لكل شخص، وإعطاء الخطط العلاجية بناء على هذا الأمر؟

من المؤكد أن تطورات تلك التقنية في هذا المرض تحديدا ربما تقرّب العالم من نهاية حقبة قاتمة من الظلام والألم دامت سنوات طويلة دون بارقة أمل بسبب ذلك المرض.

فإن أمام الذكاء الاصطناعي رحلة طويلة من التعلم والتطور، إذ إنه رغم كل إمكاناته الطبية التي لا حدود لها البتة، سواء في الأمراض السرطانية، أو في غيرها من الأمراض الصحية، أو في الجراحة "الروبوتية" التي تتطور يوما بعد يوم، فإن التدخلات البشرية لا تزال ضرورية، وذلك تفاديا لأي أخطاء محتملة قد تحدث هنا أو هناك من قبل هذه التطبيقات البرمجية.