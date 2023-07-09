مزارع الغرب التعليمية.. المقاربة بالتوصيات

يعتبر التعليم أهم الأدوات الحضارية لترقية الفرد والمجتمع، وتطويرهما نحو مستقبل واعد يحفظ للأجيال حقها في الحرية والعدالة والكرامة، ولولا التعليم كوسيلة لدفع البشرية لبناء حضارة إنسانية تشاركية، لظلت الأزمات والأوبئة ورهانات المتغيرات التاريخية ترسم للبشرية مستقبلها، من أجل ذلك كان على الدول الاهتمام بتعليم الفرد أولا ضمن إستراتيجية لصناعة مجتمع متكامل المعرفة والثقافة والهوية، ومتنوع في أدائه الابتكاري والإبداعي، وقد تم تطويع "الحق في التعليم" وفق السياسات الداخلية لكل دولة، أو ضمن توجه استعماري غربي ساهم وبشكل مباشر في إعادة تشكيل العقل العربي في قوالب منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، انتهكت بموجبها أقدس رسالة ورثها الأنبياء والقديسون والعلماء.

إن رفض الخصوصية في سياق الحرية الغربية الملغم بالإثارة والشهوة والمادية، قد انتقل من صراع الحضارات والمجتمعات، إلى اختلاق هويات مختلفة عن النوع البشري

صراع التمثيل الهوياتي

تبدو أزمة الغرب مع الموروث التعليمي للأقليات والهويات المهاجرة، غير متناسقة ولا منسجمة مع ادعاءاته التحررية والديمقراطية، فهو في صراع ليس مع تلك القيم التي تحملها الثقافة الشرقية ولا الهوية العربية ولا الديانة الإسلامية، بل بطبيعة القيم التي نشأ عليها العالم الغربي في ظل متغيرات جذرية في مكونه الاجتماعي والفردي، ولعل الأزمات والحروب التي طالت الغرب منذ عام 1900 لم تكن تخلق منه حضارة إنسانية مستدامة، خاصة مع نزعته الاستعمارية وتحوراتها في العلم.

يواجه الغرب أزمة داخلية في التصدي لما سماه الإسلاموفوبيا وتداعيات الهجرة غير النظامية وتحديات الأقليات التقليدية التي تمثل مفهوم الأسرة والتنوع الطبيعي، وللحيلولة دون تفاقم إنتاج هويات منافسة للتركيبة الاجتماعية والثقافية الأوروبية، تعززت فكرة إخضاع الأنظمة التعليمية إلى رقابة المؤسسة الاستشراقية، في إطارها النيوليبرالي الداعم للهويات العابرة، وقد تمكن الغرب من زرع نظم تعليمية مطوعة بمقدورها خلخلة نمط التفكير لدى المكونات الاجتماعية المغايرة له.

إن رفض الخصوصية في سياق الحرية الغربية الملغم بالإثارة والشهوة والمادية، قد انتقل من صراع الحضارات والمجتمعات، إلى اختلاق هويات مختلفة عن النوع البشري، ولم يتوقف ذلك الرفض عند ما قد يحدث أحيانا من مضايقة الأقليات في ممارسة شعائرها الدينية والثقافية التقليدية، بل تعداه إلى فرض قوانين انعزالية توحي برفض الأقليات لفكرة الاندماج الوطني في الغرب، ولعل آليات عزل المجتمعات المسلمة عن تركيبة الهوية الأوروبية انطلاقا من صورة استشراقية ملفقة للموروث التعليمي الخاص بها، لم تعد كافية لتشغيل آلة الكراهية والعنصرية ضد الآخر بوصفه مسلما، أسود، شرقيا، فالحرب اليوم باتت أشبه بحلبة مصارعة تقف فيها النظم التعليمية الطبيعية أمام خصوم غير اعتياديين، بإمكانهم التلاعب بكل ما هو مقدس وتقليدي، في سبيل استرضاء ذاتية لا تسمح بأدنى مستويات الممارسة الديمقراطية في استفتاء الشعوب حول النظام التعليمي الذي يفرض على الطفل ثقافة لا تناسبه.

نجح الغرب في استصدار لوائح تعليمية تجاوزت المفاهيم الراسخة عن الأسرة والمجتمع والهوية والثقافة، ليغدو نجاحه الباهر والمستشرف بمستقبل يخضع فيه الإنسان للذكاء الاصطناعي "مرحلة جنونية" من تاريخ البشرية، حيث تزرع ألغام التعدي على الخصوصية وسلب الحق في اختيار المصير ضمن نظامها التعليمي، فأن تكون ذكرا أو أنثى ليس أمرا طبيعيا بقدر ما هو حالة ثقافية وهوياتية يجب على المدارس أن تلقنها للطفل، ومع أن رفض هذه الممارسات النيوكولونيالية قائم لدى فصيل واسع داخل التركيبة الاجتماعية الأوروبية إلى جانب الأقليات، إلا أن عنف المؤسسات التعليمية تجاهه لا يمكن تصنيفه إلا كنوع من الإرهاب التعليمي المضاف إلى سجل الانتهاكات الحقوقية للغرب.

في الوقت الذي كانت التوصيات الغربية تملي على المناهج التربوية العربية الخطوات العملية لتنشئة جيل خارج سياقه العربي والإسلامي، بقي العمل على توريق الفضاء البحثي والمعرفي يأخذ طابعا غير قابل للكسر ولا للإزاحة، في ظل استباقية رهيبة من العالم على رقمنة القطاعات التعليمية بأحدث الأنواع التكنولوجية

مؤشر الكفاءة بالتوصيات

منذ أحداث سبتمبر/أيلول 2001 خصصت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون ميزانيات ضخمة لبرامج إعادة تأهيل الأنظمة التعليمية في البلدان العربية، وكانت تلك الخطوات تحمل طابعا إصلاحيا وتطويريا للبرامج التربوية والتعليمية، وقد اختلفت آليات التعامل مع توصيات الغرب في المنطقة العربية وفق الحاجة الملحة لاستنساخ مناهج مقاربة للتوجه النيوليبرالي، وكانت البلدان التي تشهد جامعات تقليدية كالأزهر والزيتونة تكافح للتصدي لسياسات التغريب التي طالت المناهج التربوية والتعليمية، لتغدو مؤشرات النجاح والرسوب إحدى أهم النتائج التي رسختها فكرة المقاربة بالتوصيات، بدل العمل على إنتاج متعلمين أكفاء ومبدعين.

ولعل الانتقال السلس من المقاربة بالمحتويات التي تهتم بماهية المضامين التعليمية والمناهج التربوية المعززة للقيم والوطنية والهوية، إلى البحث عن مقاربة تقيم سلوك المتعلم من حيث الأهداف المسطرة عن العملية التعليمية، وصولا إلى التخلي عن القيم والأخلاق في سبيل تحقيق مقاربة بالكفاءة يكون فيها المتعلم مركز العملية التعليمية وجوهرها، من دون الحاجة إلى تفعيل مؤشرات قياس السلوك التربوي.

وللوصول إلى هذه النتائج النهائية للدورة التعليمية، عملت البلدان العربية بالتوصيات المنصوص عليها في لوائح استصلاح المناهج، وكان منها إلغاء مادة التربية الإسلامية من الأطوار التعليمية، وتراكم المناهج العلمية وحشو المعجم المعرفي واللغوي للمتعلم.

في الوقت الذي كانت فيه التوصيات الغربية تملي على المناهج التربوية العربية الخطوات العملية لتنشئة جيل خارج سياقه العربي والإسلامي، بقي العمل على توريق الفضاء البحثي والمعرفي يأخذ طابعا غير قابل للكسر ولا للإزاحة، في ظل استباقية رهيبة من العالم على رقمنة القطاعات التعليمية بأحدث الأنواع التكنولوجية، تلك الأزمة وإن طالت المنظومة بأكملها من حيث احتكام الإدارة إلى الأدوات التقليدية في تسيير الدورات التكوينية والامتحانات وغيرها من الاجراءات التنظيمية، إلا أنها لم تمكن المخابر البحثية لتقديم الأطروحات اللازمة والحلول العالة لها.

فالجامعات ليست استثناء من العبث الذي ينخر في الأرضية التعليمية الأولى، فبعد اجترارها للفلسفة الغربية من دون البحث عن آليات تبييئها وتفكيكها ضمن سياقها المحلي الخاص، لا تزال طائفة من الأكاديميين المتشبعين بغريزة التبعية لوهم التحرر والحداثة، يرابطون بتقية أمام الادعاءات التنويرية التي تعادي موروثنا العربي والإسلامي.

نشاهد اليوم تسابقا رهيبا نحو المدارس الخاصة ومثيلاتها الدروس الخصوصية، التي يرى فيها الكثيرون حلولا ناجحة لتنمية قدرات المتعلمين الذاتية بعيدا عن الفشل الذي منيت به المدارس العمومية، لكن المفارقة العجيبة في مثل هذه التكوينات الهشة من المنظومات التعليمية القائمة على نمط رأسمالي، هو خضوعها لذات المناهج الحكومية واعتمادها على الأساتذة من قطاع التربية والتعليم.

ورغم أن المدارس الخاصة تفتقر للطابع الاجتماعي بانسياقها نحو "رأسمالة التعليم" وفق المنظور الغربي شكلا ومضمونا، فإن العديد من الشباب بوطننا العربي يسارعون مع أوليائهم لتقديم طلبات التمدرس بها، وأمام هذا التهافت الذي كان أسبابه لا تتوقف على فشل المنظومة الحكومية، بل قدرة القطاع التعليمي الخاص على مواكبة الحضارة من حيث استغلال وسائلها وبرامجها وتقنياتها الحديثة، أما بخصوص المضامين التعليمية والتربوية فيمكن القول إن ما تروجه الفضاءات الخصبة لوسائل التواصل الاجتماعي يعد الأكثر منافسة لما يقدمه التعليم من قيم ومبادئ لا تتجاوز الحبر الذي طبعت به.