بدويّ في صحافة المعارضة.. تجربة أعتز بها!

كنت أحب السادات، وأعتبره بطلا حقق نصرا عظيما عام 1973، وتمكن من أن يخطط بكفاءة للحرب ضد إسرائيل، وكنت أحب الاستماع إلى خطبه أكثر من حفلات أم كلثوم.

وكان هناك رجل في بلدي يحب السادات، بدرجة جعلت الناس يسخرون منه، ويحاولون إثارة غضبه، فيروون النكت التي انتشرت في ذلك الوقت عن السادات أمامه، أو يحاولون تقليد أسلوب السادات في الحديث، فيكون رد فعل هذا الرجل عنيفا في مواجهتهم، لذلك ربطت الصداقة بيننا، فكنت أحمل جهاز الراديو، وأذهب إليه لنستمع معا إلى خطب السادات.

في عام 1977، كنت في السنة الأولى بكلية الإعلام، عندما استمعت فجأة لعبارة قالها الرئيس السادات: إنه مستعد للذهاب إلى الكنيست من أجل السلام!!

رفض عقلي البدوي أن يصدق، فظننت أنها مبالغة، لكن أرغمتني الأحداث على أن أتابع مشهدا كنت أظنه مستحيلا، فرأيت على شاشة التلفزيون البطل الذي أحبه يذهب لزيارة إسرائيل، ويصافح قادتها الذين قتلوا الآلاف من شعبنا، ويحتضن جولدا مائير!!

بالرغم من أن دموع البدوي عزيزة، فإنها تدفقت حزنا في ذلك اليوم، كانت دموعا ساخنة غزيرة، تتدفق من قلب تعرض لصدمة في بطل يحبه، ويتساءل بحزن: لماذا تضيع انتصارك أيها البطل؟!! ما الذي دفعك إلى هذا الموقف؟ ألم يكن من الأفضل لك أن تنتهي حياتك بما يليق بها من شرف؟!!

شاركت بعدها في الكثير من الأنشطة الطلابية التي ترفض مبادرة السادات، وتعارض مسار المفاوضات، حتى تم عقد اتفاقيات كامب ديفيد، فكان القرار الواضح الصارم: أنا ضد هذه الاتفاقيات التي تشكل نهاية لدور مصر في الكفاح ضد إسرائيل.. وكنت أدرك جيدا خطورة موقفي، وأنني سأدفع ثمنا غاليا ربما يكون أكبر من قدرتي كإنسان، لكنني يجب أن أعبر عن موقفي بشجاعة مهما كانت التضحيات.

شاركت في إنشاء جريدة الشعب قبل صدورها بشهور عديدة، وأسهمت في تخطيط صفحاتها

تجربة صحفية أعتز بها!

حاولت أن أصرف اهتمامي للأدب، وأن ألتزم بنصيحة أستاذي بأن أصبح محررا أدبيا، لكن الأمور تجري بمقادير، فقد قرأت خبرا عن إنشاء حزب العمل الاشتراكي لجريدة جديدة "الشعب"، فذهبت لمقابلة حامد زيدان رئيس التحرير، الذي قال لي بعد ذلك في جلسة مصارحة: إنه اقتنع في هذه المقابلة بأنني صحفي شجاع، وأن الشجاعة هي المشكلة التي يمكن أن تؤثر على مستقبلي، وأنه رغم إعجابه بهذه الشجاعة، ينصح بالتقليل منها.. لكنني لم أستطع أن ألتزم بنصيحته!

شاركت في إنشاء جريدة الشعب قبل صدورها بشهور عديدة، وأسهمت في تخطيط صفحاتها بالرغم من معارضتي الشديدة لاختيار حجم التابلويد، ثم اختارني رئيس التحرير لأصبح محررا برلمانيا للجريدة، ومندوبها في مجلس الوزراء.

تمكنت من بناء علاقة صداقة مع الكثير من نواب المعارضة، منهم المستشار ممتاز نصار الذي كان يقوم بدور مهم في مواجهة الحكومة

ما لا تنشره الصحف!

ولأن الجريدة أسبوعية، فقد ابتكرت أسلوبا جديدا هو أن أغطي جلسات مجلس الشعب، ثم أتابع ما نشرته الصحف القومية اليومية من هذه الجلسات، وكانت هذه الصحف لا تنشر ما يقوله نواب المعارضة، فأقوم بكتابة موضوع كل أسبوع بعنوان "ما لم تنشره الصحف القومية من جلسات مجلس الشعب".

وجد نواب المعارضة أنفسهم في هذا الموضوع، فقاموا بتوفير الكثير من المعلومات والتقارير والوثائق التي جعلتني أنفرد بالكثير من الموضوعات المهمة، وتزايد توزيع الصحيفة.

كما تمكنت من بناء علاقة صداقة مع الكثير من نواب المعارضة، منهم المستشار ممتاز نصار الذي كان يقوم بدور مهم في مواجهة الحكومة.. وعشت بين هؤلاء النواب الذين اكتسبت منهم الكثير من الخبرات في البرلمان والسياسة.

كان إبراهيم شكري صاحب تاريخ في الحركة الوطنية المصرية قبل عام 1952، وروى لي الكثير عن الصراع مع الإنجليز

مع زعيم المعارضة!

أما إبراهيم شكري زعيم المعارضة في ذلك الوقت ورئيس حزب العمل، فقد كان له تأثير كبير في حياتي، حيث كنت أجلس بعد الجلسات في مكتبه، وكان يطلب مني أن أجلس مع الصحفيين الأجانب الذين يريدون إجراء أحاديث معه، وأن أحضر كل مناقشاته مع السياسيين والنواب.

ويبدو أن هناك سمات جمعت بيننا من أهمها الشجاعة، والتعبير عن الرأي بقوة مهما كان الثمن، وفي الوقت الذي كانت علاقتي معه تزداد قوة، كانت علاقته بالسادات تزداد سوءا، حيث أصبح السادات يهاجمه خاصة بعد أن تزايدت قوة المعارضة، وقوة جريدة الشعب التي تعبر عنها.

كان إبراهيم شكري صاحب تاريخ في الحركة الوطنية المصرية قبل عام 1952، وروى لي الكثير عن الصراع مع الإنجليز.

في الوقت نفسه أصبحت الشقة الصغيرة التي نصدر منها جريدة الشعب ملتقى الكثير من رموز الحركة الوطنية من اتجاهات مختلفة، مثل فتحي رضوان الذي كان يترأس الحزب الوطني (حزب مصطفى كامل) قبل عام 1952.

تزايد غضب السادات من هذه المعارضة، وبدأت السلطة تطارد جريدة الشعب باستخدام الكثير من الأساليب

داخل الحركة الوطنية!

في جريدة الشعب وجدت نفسي داخل الحركة الوطنية المصرية بكل اتجاهاتها، ووجدت فرصتي في أن أتعلم من رموز هذه الحركة التاريخ والسياسة والقانون والصحافة والعمل الوطني، وكانت الحركة الوطنية تبدأ مرحلة جديدة في تاريخها؛ حيث تشتد معارضتها لاتفاقيات كامب ديفيد، وتقود معركة الوعي ضد التطبيع مع إسرائيل، فتستجيب لها الجماهير.

تزايد غضب السادات من هذه المعارضة، وبدأت السلطة تطارد جريدة الشعب باستخدام الكثير من الأساليب، منها تأخير طبع الجريدة حتى لا يتم توزيعها في الأقاليم، وعدم توفير الورق، ثم مصادرة الجريدة، حتى قرر السادات إغلاقها في أغسطس/آب 1981.

ثم قام السادات في سبتمبر/أيلول 1981 بإصدار قرارات قاسية من أهمها اعتقال 1536 من رموز المعارضة، منهم رئيس تحرير الشعب حامد زيدان الذي كان يحتل مكانة خاصة في نفسي، فقد تمكن من قيادة تجربة صحفية تشكل فخرا للصحافة المصرية؛ حيث أصدرنا 33 عددا عبّرنا فيها عن شعب مصر، وقمنا بدورنا في الوفاء بحق جمهورنا في المعرفة.. لقد كانت جريدة الشعب في هذه الفترة رمزا للحرية، وقدمت الدليل على أن الحركة الوطنية يمكن أن تتوحد دفاعا عن الحرية والديمقراطية.

حتى الآن أشعر بالحزن لاغتيال السادات، بالرغم من معارضتي له

اغتيال السادات جريمة أرفضها!

بالرغم من أن السادات وصل إلى مرحلة الغرور، وأغلق المجال السياسي والصحفي بقراراته العنيفة، فإنني حزنت كثيرا عندما تم اغتياله، فهذه الجريمة شكّلت ضربة للحركة الوطنية التي كانت تكافح لتحقيق الحرية والديمقراطية، والسادات بالرغم من كل الخلاف معه، فقد كان يتطلع لبناء تجربة ديمقراطية، لكن المنافقين زينوا له اتخاذ هذه القرارات.

وحتى الآن أشعر بالحزن لاغتيال السادات، بالرغم من معارضتي له.. ففي الفترة الأخيرة من حكمه عشت تجربة مهمة في حياتي الصحفية، أثرت على مواقفي من كل الأحداث، وأسهمت في تشكيل شخصيتي، وأنا أعتز بتلك التجربة، بالرغم من أنني ما زلت أدفع ثمنها حتي الآن!