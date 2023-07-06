الازدهار في ألمانيا

ليس في نيتي أن أعيد تعريف فكرة الهوية تكرارا، فأنا مهندس قبل أن أكون سياسيا، ألماني الهوية بدم سوري، والداعم الأول لعصر التنوير العملي في ألمانيا، عدو لدود للعمق الزائف في البطالة، كاتب يقدس مطامح الدولة هنا: ألف باء العمل هي مفتاح أبواب المستقبل.

أنتشي بالروح المخملية عند سماع جملة صنع في ألمانيا. تلك السمة مميزة وإن دلت على دلالة ما فهي على الجودة العالية وقوة التحمل والتكنولوجيا المتطورة والذكاء المهني والتفوق العصري والرؤية المستقبلية والحنكة الواقعية.

من أكثر الصناعات الألمانية فعالية وأفضلها إبداعا يبرز الفضاء الجوي، حيث يعد من المحركات التكنولوجية التي تدفع ألمانيا إلى أعلى مستوى في المجال التقني والتي تجمع بين كل التكنولوجيات الرئيسية المستقبلية بما فيها الإلكترونيات

ولكن من المتعارف عليه بتلك السمة أنها صُممت في البداية كنوع من العقاب بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تحولت مع الزمن لتصبح علامة معروفة في جميع أنحاء العالم وحصيلة إستراتيجية اقتصادية ذات فاعلية تولي أهمية كبيرة لمختلف الصناعات.

وكما يحظى السوق الألماني اليوم بثقة المستثمرين، فإن المنتجات الألمانية تحظى هي الأخرى بثقة المستهلكين، حيث تقوم الشركات الألمانية بتصنيع منتجات ذات جودة عالية وتسهم القطاعات والصناعات الألمانية الرئيسية بالإضافة إلى الكثير من الصناعات المتنوعة التي تمتلك إمكانات هائلة للنمو في دعم بنية الاقتصاد الألماني وتحقيق سمعة عالمية قوية جدًّا.

فكما يصدأ الحديد عندما يُهمل، فإن الخمول عن العمل يتلف العقل. قانون وضعه الألمان في عيونهم بعد الحرب؛ فأصبحت جميع المجالات لديهم مبهرة للعالم مع مرور الوقت.

في مجال تصدير المواد الكيميائية، تحمل ألمانيا من دون جدال لقب بطلة العالم، فهي الوجهة المفضلة في أوروبا للاستثمارات الكيميائية، إلى جانب أنها تملك بنية تحتية جيدة لهذه الصناعات، ومختبرات البحوث، ولديها قوى عاملة مدربة على أعلى مستوى للحفاظ على منصبها القيادي والتمسك به.

وتعد ألمانيا أيضًا إحدى الدول الرائدة في مجال البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى أنها واحدة من أبرز مواقع الإنتاج للأغراض التجارية والتطبيقات السريرية. وبناء على ذلك يمكن للشركات التي تمتلك مقرات لها في السوق الألماني أن تكون متأكدة من أنها ستستفيد بشكل مستمر من أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية وتقنيات التصنيع.

أما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهي من بين أكبر الصناعات في أوروبا وتحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الدولي. وبفضل كونها قوة تصديرية رئيسية، فقد أصبحت هذه الصناعة المحرك الأول في البلد في ميدان الابتكار التكنولوجي، مما ولد أكثر من 80% من الابتكارات في مجال الصناعات الرئيسية الأخرى.

ومن أكثر الصناعات الألمانية فعالية وأفضلها إبداعا يبرز الفضاء الجوي، حيث يعد من المحركات التكنولوجية التي تدفع ألمانيا إلى أعلى مستوى في المجال التقني والتي تجمع بين كل التكنولوجيات الرئيسية المستقبلية بما فيها الإلكترونيات، وعلم الإنسان الآلي، والمواد، وتكنولوجيا البرمجيات.

وفي ما يخص صناعة الإلكترونيات، فهي تعد من أسرع الصناعات نمواً في ألمانيا، حيث إنها تستفيد من المطالب المتزايدة في قطاع التطبيقات، وظلت صناعة الإلكترونيات الألمانية رائدة في السوق الأوروبي في ميدان المواد شبه الموصلات وشاشات العرض، وأصبحت منطقة "ساكسونيا سليكون" من إحدى كبريات المجموعات الخمس في مجال شبه الموصلات عالميا.

التقنيات البشرية استطاعت أن تطور ذاتها في السنوات القليلة الماضية وتقف وراء هذا التطور مجموعة خبراء من القوى الدافعة للعمل زرعت في عقول موظفيها أن 100 شخص يتقدمون خطوة أفضل بكثير من شخص واحد يتقدم 100 خطوة

وفي عالم صناعة التكنولوجيا النانوية، فإن ألمانيا تمتلك أيضًا مجالا غنيا ومتنوعا؛ إذ تلعب دورًا مهمًا في مختلف الصناعات لتزويدها بالتقنية النانوية في السوق المحلي، وكذلك الأسواق الدولية، لا سيما قطاعات السيارات، والبصرية، والكيميائية والصيدلة.

وتعد ألمانيا من أكبر الأسواق النامية عالميًا في مجال الاقتصاد الصحي، إذ تبلغ مصاريف الرعاية الصحية ما يعادل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ليصبح قطاع الصحة الألماني أكبر من صناعة السيارات المزدهرة في البلاد.

وبالوصول إلى صناعة السيارات، فإننا نكون أمام واحدة من أكبر الصناعات الألمانية في نطاق دورة المبيعات، وتمثل 42% من جميع الشركات الأوروبية لتصنيع المعدات، كما تسهم بـ0.5% في مراكز البحث والتطوير لمعدات المحركات. وتستضيف ألمانيا أكبر تجمع لشركات تصنيع المعدات في أوروبا؛ وبذلك تتيح قدرًا كبيرًا من ميزات القيمة المضافة لمزودي صناعة المحركات.

وما زالت صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية الأقوى في أوروبا. ويعود نجاح صناعة الآلات والمعدات إلى تقاليدها القديمة في الهندسة الميكانيكية ومرتبتها الرائدة في التطوير التقني واختلاف الصناعات الأساسية. ومن المعروف أن العديد من العلامات التجارية الألمانية -مثل: مرسيدس بنز، وبورش، وفولكس فاغن، وأودي، وبي إم دبليو، وأوبل- تحظى بسمعة عالمية واسعة ترمز للقوة والأمان والسلامة.

كما استطاعت التقنيات البشرية أن تطور ذاتها في السنوات القليلة الماضية، وتقف وراء هذا التطور مجموعة خبراء من القوى الدافعة للعمل زرعت في عقول موظفيها أن 100 شخص يتقدمون خطوة أفضل بكثير من شخص واحد يتقدم 100 خطوة. فصنعت بذلك جيلا كاملا من القوى العاملة الممتازة ذات المهارات العالية، وأصحاب حلول مبتكرة رسخت لأجيال المستقبل مقولة إن عرق العمل هو أفضل العطور.

عزيزي القارئ، لكل دولة شعب موقر، ولكل شعب أهدافه وإيمانه بظروفه وقدره، وقدري أنا كان ملك يدي حينما اخترت الهجرة لأملأ صفحات كتابي بتاريخ ترفع به القبعة مستقبلا؛ واضعا نصب عيني أن من ابتعد عن الوسادة اقتربت منه السيادة، ومن لزم الرقاد حُرم المراد، ومن أكثر النوم سبقه القوم، ومن ترك العمل تركه الأمل، والقمة أساسها "قُم". (يا أيها المُدثر قُم فأنذر)؛ فلن تجد الهداية ملقاة على الأرض.