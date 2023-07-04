صراع الأخلاق.. اللوائح الداخلية للحركة الماسونية (30)

ما زلنا نعرض للأحكام والتعليمات والسلوكيات التي ينبغي أن يلتزم بها العضو الماسوني، كما وردت في القسم الثاني من كتاب القس جيمس أندرسون "دساتير الماسونيين الأحرار" الذي أعدّه بتكليف من المحفل الماسوني الكبير في لندن، ونشر عام 1723، أي قبل 300 سنة.

وفي هذا المقال، نتناول اللوائح الداخلية للحركة الماسونية كما وردت في الكتاب. وتعتبر هذه اللوائح الوثيقة الأقدم في تنظيم الشؤون الداخلية للمؤسسات والهيئات والحركات، من حيث التنظيم والتفصيل والتدقيق والأحكام، التي تحوّلت مع مرور الزمن من مجرد لوائح داخلية للحركة الماسونية في بريطانيا والعالم، إلى مرجع أساسي لإعداد اللوائح التنظيمية العامة للدول والمؤسسات، بدءا ببريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا أواخر القرن الثامن عشر.

ومع مرور الوقت تم نسخها من قبل جميع النوادي والجمعيات والمؤسسات والمنظمات في بريطانيا والعالم، حيث شملت الممارسات والإجراءات التي تضمنتها: الانتخابات وحكم الأغلبية وخطابات المسؤولين المنتخبين والحكم الوطني والدساتير الرسمية المكتوبة.

مع مرور الوقت تم نسخ اللوائح الداخلية للحركة الماسونية من قبل جميع النوادي والجمعيات والمؤسسات والمنظمات في بريطانيا والعالم، حيث شملت الممارسات والإجراءات التي تضمنتها: الانتخابات وحكم الأغلبية وخطابات المسؤولين المنتخبين والحكم الوطني والدساتير الرسمية المكتوبة.

اللوائح الداخلية للحركة الماسونية

هذه اللوائح العامة جمعها أولاً جورج باين (1785-1757) سنة 1720، عندما كان يشغل منصب السيد الأعظم، ووافق عليها المحفل الكبير في عيد القديس يوحنا المعمدان سنة 1721، في قاعة ستيشنرز في لندن، عندما اختير الأمير جون دوق مونتاغو بالإجماع سيدا أعظم للسنة التي تلت ذلك، والذي اختار بدوره جون بيل نائبا له، وتم اختيار كلٍّ من جوشيا فيلينو، وتوماس موريس من قبل مشرفي المحفل الأعظم.

والآن، بأمر من السيد مونتاغو، صاحب هذا الكتاب، قام بمقارنتها مع السجلات القديمة والاستخدامات القديمة للإخوة، واستوعبها في هذه الطريقة الجديدة، مع العديد من الشروحات المناسبة، لاستخدام المحافل الماسونية في لندن وويستمنستر وحولهما:

للسيد الأعظم، أو من ينوب عنه، السلطة والحق، ليس فقط ليكون حاضرًا في أي محفل حقيقي، ولكن أيضًا ليترأس أينما كان، مع سيد المحفل على يساره، وأن يأمر كبار المشرفين لإحضاره، والذين لا يجب أن يتصرفوا بشكل خاص في المحافل كمشرفين، ولكن في حضوره وتحت قيادته؛ لأنه في هذه الحالة قد يأمر السيد الأعظم مشرفي ذلك المحفل أو أي إخوة آخرين يرضهم؛ قد يأمرهم بالحضور والعمل مشرفين مؤقتين له.

لرئيس محفل معين الحق والسلطة في تجميع أعضاء محفله في مناسبة سعيدة، أو عند حدوث أي طارئ أو حادثة، وكذلك تحديد وقت ومكان اجتماعهم المعتاد. وفي حالة المرض والوفاة، أو الغياب الاضطراري لسيد المحفل، فإن المشرف الرئيسي يجب أن يعمل كسيد مؤقت للمحفل، إذا لم يكن هناك أخ يمثل سيد المحفل من قبل؛ لأنه في هذه الحالة، تعود سلطة سيد المحفل الغائب إلى سيد آخر حاضر، على الرغم من أن المشرف الرئيسي المذكور لا يستطيع أن يقوم بدوره حتى يكون قد سبق له تجميع المحفل مرة واحدة، أو في حالة غيابه، المشرف الصغير.

يجب على سيد كل محفل معين، أو أحد المشرفين، أو أي أخ آخر بأمر منه، الاحتفاظ بكتاب يحتوي على لوائحهم الداخلية، وأسماء أعضائهم، مع قائمة بجميع محافل المدينة، والأوقات والأماكن المعتادة لانعقادها، وجميع محاضر اجتماعاتها بالوقائع المناسبة للتدوين فيها. لا يجوز لأي محفل ماسوني أن يقبل أكثر من خمسة أعضاء جدد في وقت واحد، بشرط ألا يكونوا دون سن الخامسة والعشرين، ما لم يكن ذلك بموافقة من السيد الأعظم أو نائبه.

لا يجوز تعيين أي شخص أو قبوله عضوا في محفل معين، دون إشعار مسبق قبل شهر واحد من تقديمه إلى المحفل المذكور، من أجل إجراء التحقيق الواجب في سمعة وقدرة المرشح؛ ما لم يكن بموافقة من السيد الأعظم أو نائبه. ولكن لا يمكن لأي عضو أن يُدخل عضواً جديداً في أي محفل معين، أو يقرّ بأن يكون عضواً فيه؛ دون موافقة إجماعية من جميع أعضاء هذا المحفل، ثم يكون موجوداً عند اقتراح المرشح. ويتم طلب موافقته رسمياً من قبل سيد المحفل؛ وعليهم أن يعبّروا عن موافقتهم أو معارضتهم بطريقتهم الحكيمة، إما عملياً أو رسمياً، ولكن بالإجماع. كما أن هذا الامتياز المتأصل لا يخضع للإعفاء؛ لأن أعضاء مجلس معين هم أفضل القضاة فيه؛ وإذا كان يجب فرض عضو مختلف عليه، فقد يفسد انسجامهم، أو يعيق حريتهم، أو قد يحدث شرخاً في المحفل ويفرق أعضاءه، وهو ما ينبغي أن يتجنبه جميع الإخوة الصالحون الحقيقيون.

إذا رأت مجموعة من الماسونيين أن يشكّلوا محفلاً بدون أمر السيد الأعظم، فلا يجوز للمحافل العادية أن تؤيدهم، ولا أن يتعاملوا معهم كإخوة مقبولين تشكّلوا حسب الأصول، ولا أن يوافقوا على أعمالهم وأفعالهم؛ ولكن تجب معاملتهم على أنهم متمردون.

كل عضو جديد في بداية قبوله يقوم بعمله عليه أن يلازم المحفل وجميع الإخوة الحاضرين، وأن يقدّم شيئًا ما لإغاثة الإخوة المعوزين وأصحاب الظروف الصعبة، وعلى المرشح أن يفكر بطريقة مناسبة ليعطي فوق العلاوة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية لهذا المحفل المحدد؛ لأي مؤسسة خيرية، تودع لدى السيد أو المخلصين، أو أمين الصندوق، إذا رأى الأعضاء أنه من المناسب اختيار أحدهم. كما يتعين على المرشح أن يتعهد رسميًا بالخضوع للدساتير، والتعليمات، واللوائح، وأي استخدامات جيدة أخرى، كما يجب أن يتم إطلاعه عليها في الزمان والمكان المناسبين.

لا يجوز لأي مجموعة أو عدد من الإخوة أن ينسحبوا أو ينفصلوا عن المحفل الذي أصبحوا فيه إخوة، أو تم قبولهم بعد ذلك كأعضاء، ما لم يصبح أعضاء المحفل أكثر من اللازم؛ وحتى في هذه الحالة، لا يجوز ذلك دون موافقة السيد الأعظم أو نائبه. وعندما يتم فصلهم بهذه الطريقة، يجب عليهم إما الانضمام على الفور إلى محفل آخر كما يحلو لهم، بموافقة إجماع ذلك المحفل الآخر، وإلا يجب عليهم الحصول على أمر من السيد الأعظم، للانضمام إلى محفل جديد.

إذا رأت مجموعة أو عدد من الماسونيين أن يشكّلوا محفلا بدون أمر السيد الأعظم، فلا يجوز للمحافل العادية أن تؤيدهم، ولا أن يتعاملوا معهم كإخوة مقبولين تشكّلوا حسب الأصول، ولا أن يوافقوا على أعمالهم وأفعالهم؛ ولكن يجب معاملتهم على أنهم متمردون، إلى أن يتواضعوا، ويوافق السيد الأعظم على ذلك بحكمته المباشرة وبموجب أمره، وهو ما يجب أن تُخبَر به المحافل الأخرى، كما هو معتاد عندما يتم تسجيل المحفل الجديد في قائمة المحافل.

ولكن إذا أساء أي عضو لنفسه ولمحفله، فسيتم تحذيره مرتين بحسب الأصول من قبل السيد أو المشرف في محفل منعقد؛ وإذا لم يمتنع عن إساءته ويخضع لنصيحة إخوانه ويطيعهم ويصلح ما سببه لهم من إهانة، فسيتم التعامل معه وفقًا للوائح الداخلية لذلك المحفل، ومن جهة أخرى؛ تتم مراجعة مثل هذا السلوك في الاجتماع ربع السنوي بحكمته الكبيرة وبطريقة مناسبة، لإضافة بنود جديدة بعد ذلك. يحق للأغلبية في كل محفل معين، أثناء انعقاده، امتياز إعطاء التعليمات إلى سيد المحفل ومشرفيه؛ سواء قبل انعقاد الاجتماع الكبير، أو في اجتماعات المحفل الفصلية الثلاثة (المذكورة لاحقاً)، أو الاجتماع السنوي للمحفل الكبير أيضًا، لأن السيد ومشرفيه هم ممثلو الأغلبية، ويفترض بهم أن يتحدثوا بآرائهم.

يجب على جميع المحافل المعينة مراعاة نفس الأعراف قدر الإمكان؛ من أجل تحقيق التفاهم الجيد بين الماسونيين، ويجب تفويض بعض الأعضاء من كل محفل لزيارة المحافل الأخرى بقدر ما يُعتقد أنه مناسب. يتكون المحفل الكبير ويتم انعقاده من قبل سادة ومشرفي جميع المحافل المعينة الاعتيادية المسجلة، وعلى رأسهم السيد الكبير، ونائبه والمشرفون الكبار في أماكنهم المناسبة. ويجب أن ينعقد فصلياً، وفي مناسبة "ميشيل ماس" (عيد القديسين)، وعيد الميلاد، وعيد السيدة (عيد البشارة)، في مكان مناسب. وبحسب توجيهات السيد الأعظم، حيث لا يُسمح لأي عضو بالحضور، ما لم يكن عضوًا في ذلك الوقت بدون إعفاء (Dispensation). وأثناء إقامته، لن يُسمح له بالتصويت، ولا حتى إبداء رأيه، دون الحصول على إذن من السيد الأعظم، أو ما لم يطلب ذلك المعين المذكور على النحو المقرر.

يتم تحديد جميع الأمور في المحفل الكبير بأغلبية الأصوات، ولكل عضو صوت واحد، وللسيد الأعظم صوتان، ما لم يترك محفل محدد أمراً ما لتقرير السيد الأكبر، من أجل المصلحة.