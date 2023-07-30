صراع الأخلاق.. قرن الثورات (34)

كان القرن الـ19 بالنسبة للغرب قرنا استثنائيا فاصلا في تاريخ البشرية حافلا بالحروب والصراعات التي ارتفع فيها عدد الضحايا من حوالي مليوني إنسان في القرن الـ18 إلى حوالي 10 ملايين إنسان في القرن الـ19.

كان قرن الثورات الليبرالية والصناعية والحضرية والاجتماعية والفكرية التي تم التحضير لها في القرون الثلاثة السابقة، كان قرنا انتقاليا بين النظام القديم الذي سيطرت عليه الملكية والكنيسة والإقطاع والتخلف والحروب المتواصلة بين الممالك الأوروبية وبين النظام العالمي الجديد الذي طالما بشرت به ثورة العقل والعلم والحرية والمساواة في عصر التنوير الأوروبي الذي قادته الحركة الماسونية في القرنين الـ17 والـ18.

لقد شهد القرن الـ19 تحولات كثيرة في شتى المجالات مصحوبة بإنجازات مبهرة ومشكلات مرعبة في الوقت نفسه طرحت مفاهيم واتجاهات فكرية وفلسفية جديدة قادت الدول إلى مسارات سياسية واقتصادية واجتماعية موغلة في الذاتية والعلمية المادية، كالبراغماتية والماركسية والوضعية التي كانت لها آثار فارقة في الحياة الإنسانية بشكل عام وفي الحالة الأخلاقية ومرجعياتها الدينية والاجتماعية بشكل خاص.

كان القرن الـ19 قرنا انتقاليا بين النظام القديم الذي سيطرت عليه الملكية والكنيسة والإقطاع في أوروبا وبين النظام العالمي الجديد الذي طالما بشرت به ثورة العقل والعلم والحرية والمساواة في عصر التنوير الأوروبي الذي قادته الحركة الماسونية في القرنين الـ17 والـ18

هيمنة بريطانيا والماسونية على القرن الـ19

قبل الشروع في استعراض الاتجاهات الفكرية والفلسفية التي سادت في القرن الـ19 وأبرز روادها وتأثيرها على الأخلاق لا بد من القيام بإطلالة سريعة على أبرز ملامح هذا القرن، لفهم حقيقة التحولات التي وقعت فيه وتأثيراتها على العالم، ولكن، وقبل القيام بذلك لا بد من استحضار عاملين رئيسيين يكمّل أحدهما الآخر وكان لهما الدور الأكبر في أحداث هذا القرن، وهما:

العامل الأول: التفوق البريطاني

لعبت بريطانيا دورا كبيرا في إنجاح الثورات العلمية والليبرالية والصناعية ونقلها إلى سائر أوروبا، فهي التي احتضنت الفكر التنويري وفلاسفته وعلماءه في القرن الـ18، وانطلقت منها بدايات الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن نفسه، وتوسع التطور العلمي والصناعي ليشمل جميع المجالات، وأصبحت لندن أكبر وأهم مدينة في العالم.

وقد تزايد عدد سكان لندن من مليون نسمة بداية القرن الـ19 إلى حوالي 7 ملايين في نهايته، في حين ازداد إجمالي عدد سكان بريطانيا إلى الضعفين، ليرتفع من 10 ملايين نسمة في بداية القرن إلى 30 مليون نسمة في نهايته، فيما ازداد إجمالي سكان أوروبا إلى الضعف، ليرتفع من 200 مليون نسمة في بداية القرن إلى 400 مليون في نهايته.

هذا التفوق السكاني والصناعي والعلمي تبعه تفوق عسكري ساعد بريطانيا على التفوق في حروبها الداخلية ضد فرنسا وحلفائها، والتوسع في حملاتها الاستعمارية الخارجية حتى أصبحت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس تسيطر على خُمس مساحة الأرض وربع سكان العالم.

وقد تعززت علاقة بريطانيا مع دولة الولايات المتحدة الناشئة منذ سنواتها الأولى كونها كانت القوة الاستعمارية المهيمنة في الولايات المتحدة قبل استقلالها، فهي امتداد سياسي وعرقي وفكري وحضاري في الوقت نفسه.

العامل الثاني: الهيمنة الماسونية

إن فصل الماسونية عن الثورات الفكرية والعلمية والصناعية التي شهدتها بريطانيا وأوروبا في القرنين الـ18 والـ19 بحجة أن ذلك يدخل ضمن النظرية التآمرية يعتبر خطأ تاريخيا فادحا يقلب فهمنا للتاريخ الحديث رأسا على عقب، فقد كانت الحركة الماسونية الحليف الدائم الأكبر للملكية البريطانية منذ بدايات تأسيسها التنظيمي، وكانت هي الحاضنة الفكرية والعلمية في عصر التنوير في بريطانيا وفي سائر الدول الأوروبية، وكان الملوك البريطانيون هم الحماة الفعليين للحركة الماسونية، مما يدفعنا إلى القول إن الحركة الماسونية كانت ولا تزال أحد المكونات الرئيسية للإمبراطورية البريطانية، وحيثما انتشرت المستعمرات البريطانية في العالم انتشرت معها محافل الحركة الماسونية.

لقد أسست الحركة الماسونية الفكر الليبرالي على أيدي فلاسفة ومفكري عصر التنوير، والذين كانوا في معظمهم أعضاء في الحركة، وبفعل علاقتها الوطيدة مع الماسونية كانت بريطانيا أول دولة تتبنى هذا الفكر وتعمل على نشره في أوروبا وخارجها.

لقد كان دور الماسونية المتنفذ في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا أواخر القرن الـ18 هو بداية نجاحها في تفكيك النظام القديم القائم على الاستبداد الملكي والإقطاعي والديني وبناء النظام الجديد القائم على الأفكار والقيم الليبرالية تحت الشعار الماسوني العريض "الإخوّة والحرية والمساواة".

وكما كانت الماسونية الحاضنة والمحضونة للملكية البريطانية وللولايات المتحدة فقد كانت الأب الروحي للثورة الفرنسية أواخر القرن الـ18 والمحرك الأساسي لوقودها والموجه القوي لمساراتها.

يذكر المؤلف الفرنسي ليون دي بونسين (1897-1975) في كتابه بعنوان "القوى الخفية وراء الثورة.. الماسونية واليهودية" -الذي صدرت طبعته الثانية عام 1929 وترجم إلى الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية- مقطعا من التعميم الذي تم توزيعه من قبل المحفل الكبير على جميع المحافل الفرنسية للماسونية تحضيرا للذكرى المئوية للثورة الفرنسية جاء فيه "إن الماسونية التي أعدت ثورة 1789 ملتزمة بمواصلة عملها، الوضع الحالي يدعوها للقيام بذلك".

ويعقب بونسين على ذلك بقوله "من عام 1789 أرادت الماسونية أن تؤسس حضارة جديدة تعارض بشكل جذري النظام القديم، كان من الضروري الإطاحة بما يشكل قوة هذا النظام: الملكية والكاثوليكية".

من البديهي جدا أن تكون الحركة الماسونية حاضرة بقوة في أحداث القرن الـ19 كما كانت حاضرة بقوة في أحداث القرون السابقة، فهي القائد الرئيسي للثورة الفكرية والعلمية والصناعية، وهي الحركة الأوسع انتشارا على مستوى أوروبا والولايات المتحدة والعالم والأكثر تنظيما والأشد سرية وتكتما والأعظم حفاوة وتقديرا لدى جميع الأوساط الغربية في حينه.

رغم مساهمات ثورات القرن الـ19 في تحسين حياة الإنسان في ظاهر الأمر فإنها فتحت الباب على مصراعيه لاستبداد النخب الحاكمة الجديدة المتحكمة في القيادة والتشريع واستبداد الإقطاع الرأسمالي الجديد المتحكم في القطاعين الصناعي والتجاري

ثورات متعددة وأهداف معلّقة

أثرت التغييرات الكثيرة التي شهدها القرن الـ19 على مختلف مجالات الحياة أوروبيا وأميركيا وعالميا، وأبرز هذه المجالات:

المجال السياسي

بدأ الضعف يصيب الإمبراطوريات الكبرى السابقة، وعلى رأسها العثمانية والمغولية والإسبانية، وقد أدى ذلك إلى ظهور إمبراطوريات أوروبية جديدة بريطانية وفرنسية وألمانية ونمساوية وهولندية وروسية وأميركية مؤذنة ببدء حقبة الاستعمار الأوروبي للعالم.

لم تتوقف الحروب الأوروبية البينية التي كانت دائرة في القرون السابقة، فقد شهد النصف الأول من القرن الـ19 حروبا عديدة كان أشدها ضراوة ما تعرف بالحروب النابليونية بين بريطانيا وحلفائها من جهة وبين فرنسا وحلفائها من جهة أخرى، وانتهت بهزيمة نابليون بونابرت نهائيا عام 1815، وأعقبها عقد مؤتمر فيينا لترسيم الحدود الأوروبية بقيادة بريطانيا والنمسا وروسيا وألمانيا، وتشير التقديرات إلى سقوط ما يزيد على 3 ملايين قتيل في هذه الحروب.

لم يكن الوضع أحسن حالا خارج حروب الدول الأوروبية الكبرى، حيث اندلعت ثورات الاستقلال من الاستعمار الإسباني في أميركا اللاتينية، وفي الجزائر التي قدمت أكثر من مليون شهيد، والحرب الأهلية في الولايات المتحدة، ومواجهات التمرد ضد الحكم العثماني في اليونان وصربيا وبلغاريا ورومانيا، وفي شرق الكرة الأرضية بين اليابان والصين، وكانت الحرب الأكثر دموية في القرن الـ19 هي حرب "تابينغ" في الصين، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 مليون قتيل.

الجديد في المجال السياسي هو دخول الولايات المتحدة كقوة جديدة في التاريخ البشري لم يكن لها أي وجود من قبل، ومع نهاية القرن الـ19 كانت تتقدم بسرعة لتنافس أوروبا في كافة المجالات.

المجال العلمي والصناعي والاقتصادي

تطورت العلوم تطورا كبيرا بفعل الثورة الصناعية وما ترتب عليها من تطور في الإنتاج وزيادة في الأرباح وإقبال على الاستثمار في العلوم والصناعة، وكان لتطور صناعة المحركات وصناعة الحديد والصلب واكتشاف الفحم الحجري دور كبير في إنعاش الصناعة في مختلف المجالات، فانتشرت مصانع الحديد والصلب والنسيج والكيميائيات والأسلحة والورق والزجاج، وتوسعت الاكتشافات العلمية في الأوبئة والأدوية والبيولوجيا والأشعة السينية.

وقد ترك ذلك آثارا كبيرة على المجتمع البشري والعمال وحركة التجارة والعلاقات التجارية وبناء اقتصادات الدول في وقت لم يكن العالم يعرف شيئا عن المنظمات الدولية ولا الاتفاقيات الدولية التي تنظم مثل هذه الأعمال.

وكان لبريطانيا دور كبير في وضع الأسس القانونية والفكرية للنهضة الصناعية، ساعدها في ذلك الاستقرار السياسي وسيادة القانون والسوق الحرة، مما جعلها أكبر سوق في حينه وجعلها تتصدر الدول الصناعية.

وسرعان ما ارتفعت حصة أوروبا من الإنتاج الصناعي عالميا من 28% في بداية القرن إلى 62% في نهايته، والولايات المتحدة من أقل من 1% في بداية القرن إلى 23.5% في نهايته.

مجال المواصلات والاتصالات

تم توصيل السكك الحديدية وشق الطرق البرية والأنفاق والمائية مثل قناة السويس والسفن الحديدية، وأصبح الانتقال أيسر وأقل تكلفة ومشقة ووقتا، وهذا ساعد على انتشار المستوطنات السكانية الجديدة في الأميركتين وأستراليا، فمع نهاية القرن بلغ المهاجرين من أوروبا إلى هذه المناطق حوالي 70 مليون شخص، وقد ساعد على ذلك اختراع الآلة الكاتبة والتلغراف ومقسم الهاتف والمحرك الكهربائي والمونوغراف.

الدين والفكر والثقافة والفن

كانت المؤسسات والشخصيات الدينية تواكب هذه التحولات بحذر شديد، لتعارضها الكبير مع التعاليم الدينية، ورغم أنها كانت أكثر تحفظا ومقاومة في العالم الإسلامي فإنها كانت أكثر تأقلما في أوروبا والغرب عموما نظرا للموقف الحاد للثورات الليبرالية ضد الدين.

وفي الوقت نفسه، واكب المفكرون والأدباء والشعراء والفنانون هذه التحولات، وفي نهاية القرن ظهر اتجاه أدبي رومانسي كرد فعل على العقلانية العلمية التي سيطرت على العصر.

ورغم مساهمات ثورات القرن الـ19 في تحسين حياة الإنسان في ظاهر الأمر فإنها فتحت الباب على مصراعيه لاستبداد النخب الحاكمة الجديدة المتحكمة في القيادة والتشريع، واستبداد الإقطاع الرأسمالي الجديد المتحكم في القطاعين الصناعي والتجاري والمستغل للعمال دون حقوق إلا النزر اليسير، مما أدى إلى التفكير في إعداد التشريعات والاتفاقيات التي تنظم الأعمال والعلاقات وتحفظ الحقوق، فكانت اتفاقية جنيف الأولى وتأسيس الصليب الأحمر الدولي وأول اتفاقية لحقوق المرأة في الولايات المتحدة، كما لم يستطع الفكر الليبرالي الجديد وشعاراته البراقة إيقاف الحروب وإحلال السلام ومنع الاستغلال والاضطهاد وتحقيق المساواة.