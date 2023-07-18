فلسفة الدولة في فكر حاتم علي.. مسلسل "صقر قريش" نموذجاً

انقضى ملك بني أمية في المشرق وزال حكمهم وقُتل منهم الكثير على يد خصومهم بني العباس، ونجا من سيوف بني العباس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، فعبر البحر وقطع القفر، ودخل بلداً أعجمياً مع خادمه بدر، وجدد هناك، في أقصى الغرب، ملك بني أمية، فمصّر الأمصار، وجند الأجناد، ودون الدواوين، وأقام ملكاً عظيماً، بعد انقطاعه، وأسس، بحسن تدبيره وشدة شكيمته، في الأندلس دولة بعد أن مزقتها حروب القبائل ونهشتها أطماع شيوخها، متسلحاً بأخلاق الإمارة التي تربى عليها في رصافة جده هشام، بعد أن آثره هشام في النصح والتوجيه، دون إخوته، وأعده للنوازل وادخره ليصون إرث آبائه وأجداده.

يرى صناع العمل الدرامي هذا أنه يجب أن يُخشى على المُلك من شاب طائش، لا يحسن السياسة ولا الكياسة، يستعدي الصديق ويستثير العدو الساكن

المال عصب الدولة

وكان من نصائح هشام لحفيده الأموي الصغير الأثير قوله: "واعلم أن المال عصب الدولة، وضبط دفاتره وموارده ومصاريفه وديوانه من أولى مهمات الحكم، فمنه نفقة الحرب ورخاء السلم، ولذا كان على ولي الأمر أن يراجعه بنفسه ويضبطه بعلمه، فإذا عرف منه عماله ذلك، ساروا على منهاجه ويئس الشيطان من أن يُغري أحدهم بالخيانة، لأنه علم أنه لا ينجو".

ولا تقولن "هذا الرجل هو أهل للثقة فلا نراجع على عمله كأننا نُخَوِّنُه" فإن المال حلوٌ غرّار، وللشيطان طرقه، والإنسان يتأول لنفسه ليسوّغ زلته "فلا تُعِنِ الشيطان على الناس، فإنك إذ تقطع عليهم أسباب الفتنة بالمال تحييهم وتمنعهم من بطشك إذا خانوا".

حزم السلطان

ويرى صناع العمل الدرامي هذا أنه يجب أن يُخشى على المُلك من شاب طائش، لا يحسن السياسة ولا الكياسة، يستعدي الصديق ويستثير العدو الساكن، ويقضي وقته في اللهو والخمر والنساء.

ويوصي هشام حفيده بالحزم والعزم وتقديم الرأي على السيف: "أما فساد الرأي فأن يضع السلطان الندى موضع السيف وأن يضع السيف موضع الندى. ولذلك لا تشهر سيفك إلا لتهوي به، ولا تعمد إلى ذنب الأفعى، فالسم في رأسها، فإذا رأى الناس حزمك في قمع الفتنة ارتدعوا، فتكون بذلك قد حميت ملكك ووفرت دماءهم. وقدم الرأي، فالسيف بلا رأي يقطع صاحبه، وقد نأخذ العدو بالخدعة والتدبير أكثر مما نأخذه بالسيف".

بعد أن تم الأمر لعبد الرحمن وتولى إمارة الأندلس يقول لخادمه: انتهت مرحلة يا بدر لتبدأ أخرى، ولن تكون أقل عناءً، فقيام الدولة أسهل من حفظها وتوطيدها

بدأ عصر الدولة وزال عصر القبائل والولاة

كابدت الأندلس حروب القبائل العربية فيها زمناً، وقد قدم عبد الرحمن إلى بلاد دمرتها حروب القبائل وأطماع شيوخها، فظنوها نهباً لمن غلب، فبعد أن انتصر في أولى معاركه ضد خصومه في الأندلس حاول أنصاره "اليمنية" التنكيل بأسرى "القيسية" فمنعهم عبد الرحمن وقال: ما هذه حرب القبائل، بل حرب من يطلب الدولة ضد من يجعلها عصباً.

وبعد أن تم الأمر لعبد الرحمن وتولى إمارة الأندلس يقول لخادمه بدر: انتهت مرحلة يا بدر لتبدأ أخرى، ولن تكون أقل عناءً، فقيام الدولة أسهل من حفظها وتوطيدها، ونحن قدمنا على بلاد لم تعرف الاستقرار يوماً، ولم تقم فيها دولة على الحقيقة، وهذه هي غايتنا (أي إقامة الدولة).

الدولة والقبيلة.. ضدان لا يجتمعان

ويكمل الأمير صاحب النظرية الجديدة في الحكم القائمة على الكفاءة والقدرة لا على القرابة والنسب: "إن الدولة والقبيلة لا تجتمعان، الدولة عصبة كل رعاياها، أما القبيلة فإنها عصبة أبنائها فقط، الدولة ينبغي لها أن تجمع، أما القبيلة فتفرق".

الدولة ينبغي لها أن تسوي بين رعاياها في المغنم والمغرم، وتستعمل الناس فيما يحسنون ويتقنون حسب ما وهبوا. أما القبيلة فإنها ترتب الناس حسب منازلهم من العصبة والنسب، وتطلب من مغانم الحكم وأعمال الدولة بقدر ذلك.

وقد أدرك خصومنا بنو العباس أول الأمر ما فات بني أمية، فجعلوا قوام دولتهم وجيوشهم من الخراسانية والموالي ومن لا قبيلة له يقدم ولاءه لها على ولائه للدولة، فانصرف الولاء كله للدولة، فأصبحت الدولة للجميع، لا نهباً مقسوماً، أو غنيمة تتنازع عليها القبائل، وهذا ما سنفعله هنا في الأندلس".

يجب أن يقيم على الثغور طوال العام جيش يكون أمره لنا، ومراتبه مراتب الجيش حسب الكفاية والبلاء ولا ننظر في غير ذلك من المراتب.

العدل أساس الملك

وهنا يرد بدر على الأمير فيقول: نعم ولكن العدل، عدل الدولة في الناس، مع الرحمة والشورى. لا يستبدل الناس بطش الدولة واستبدادها ببطش القبائل ببعضها، فإن السلطان إذا استبد بالأمر وبطش بالرعية لم يجد الرجل حامياً له إلا قبيلته. ولكن إذا اعتقد أن الدولة له لا عليه وأنها تطعمه من جوع وتؤمنه من خوف، لم يجد حاجة في أن يرتد إلى قبيلته يعتصم بها.

وهذا يذكرني بما كتبه ممدوح عدوان في كتابه حيونة الإنسان: "إن انعدام الأمن الشخصي والغذائي (الاقتصادي)، والذي هو من المواصفات الأساس للمجتمع المقموع، يصيب أبناء المجتمع بالذعر ويدفعهم إلى الارتداد نحو انتماءاتهم الأولى لكي يحسوا بالأمان أو يبحثوا عن الحماية، وفي هذا الارتداد ردة حضارية مريعة؛ لأنه في الوقت ذاته تمزيق للمجتمع الذي كان يحاول أن يتقدم ليتعايش على مبادئ المواطنة بدل مبادئ الانتماءات العائلية أو العشائرية أو الدينية أو الطائفية أو الجغرافية". حيونة الإنسان- الطبعة الثانية عشرة- الصفحة 200.

جيش الدولة

بدأ الأمير عبد الرحمن بالسعي إلى توطيد الأمن وسد الثغر بجيش نظامي يحمي الحدود ويصد العدوان، فقال: إن التعويل على الصوائف لحفظ الثغور لا يفي بالغرض، فهؤلاء يخرجون إلى الثغور فيقيمون شهوراً ثم يعودون إلى كُوَرهم ليعقبهم آخرون، فلا يتمرسون بقتال الجلالقة وطرقهم تمرس العساكر الموقوفين للجيش ليس لهم عمل سواه.

ويجب أن يقيم على الثغور طوال العام جيش يكون أمره لنا، ومراتبه مراتب الجيش حسب الكفاية والبلاء ولا ننظر في غير ذلك من المراتب.

يجب على السلطان حفظ الدولة من أن يتنازعها أهل بيته وكأنها غنيمة حازتها القبيلة في إحدى غزواتها أو كأنها ضيعة أو حمى يتنازعون على ميراثه

ولاية العهد.. لكن الدولة أولاً

وكان مما أثاره الكاتب والمخرج في المسلسل مسألة ولاية العهد ومن هو أحق بها، الأكبر أم الأجدر؟

فكان مما قاله الأمير: "لا شك أن الناس يتساءلون لماذا لم يسم الأمير ولي عهده وقد بلغ ولده هذا العمر. وأنا حائر، إن كان الأمر في العمر، فهو المقدم، ولكنه ليس مالاً نورثه، بل هي الدولة التي نبذل الآن فيها مهجنا لتكون منارة الدنيا وتكون قرطبة قسيم بغداد".

لا خير فيما نصنعه الآن إذا كنا سنسلمه إلى أيد لا تحفظه ولا ترعاه حتى يُغدق ثمره ويتسع ظله "فنكون كالتي فتقت غزلها أنكاثاً".

يجب على السلطان حفظ الدولة من أن يتنازعها أهل بيته وكأنها غنيمة حازتها القبيلة في إحدى غزواتها أو كأنها ضيعة أو حمى يتنازعون على ميراثه، ما هكذا تكون الدول، وما هكذا الملك. نعم إنها دولة بني أمية في الأندلس، ولكنها دولة أولاً، يحكما رجل واحد من بني أمية، يعقبها لمن هو جدير بحفظها من ولده. لا بستان مشاع للقبيلة. الدولة أولاً.