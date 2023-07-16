لوائح الماسونية الداخلية.. موت وانتخاب السيد الأعظم (32)

يتناول هذا المقال اللوائح الداخلية الخاصة بموت السيد الأعظم للمحفل الماسوني الكبير في لندن وانتخابه، كما وردت في كتاب القس جيمس أندرسون "دساتير الماسونيين الأحرار" الذي أعدّه بتكليف من المحفل الماسوني الكبير في لندن، ونشر عام 1723، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقنين عملية انتخاب السيد الأعظم بصورة انتخابية ديمقراطية، تأخذ في الاعتبار الأحكام والأحوال التي تصاحب هذه العملية في حالة شغور منصب السيد الأعظم لوفاة أو مرض أو سفر أو انتهاء مدة رئاسته.

على المشرفين الكبار والمضيفين حساب جميع الأموال التي يتلقونها، أو ينفقونها، وتقديمها إلى المحفل الكبير، بعد العشاء، أو في الوقت الذي يراه المحفل مناسبا لذلك

موت السيد الأعظم

إذا مات السيد الأعظم أثناء عمله، أو بسبب المرض، أو بسبب وجوده وراء البحار، أو بأي طريقة أخرى تجعله غير قادر على تصريف مهام منصبه، فإن النائب، أو في غيابه، أو أعلى المشرفين الكبار، أو الأقل في غيابه، أو أي 3 سادة محافل موجودون في غيابه، لجمع المحفل الكبير على الفور، من أجل التشاور بشأن حالة الطوارئ، وإرسال اثنين من بينهم لدعوة السيد الأعظم السابق لاستئناف العمل في مكتبه، الذي يعود إليه الآن بالطبع، ولكن إذا رفض، فحينئذٍ يكون الذي سبقه، وهكذا. وإذا لم يتم العثور على سيد أعظم سابق، فيجب على النائب أن يقوم مقامه، حتى يتم اختيار سيد أعظم آخر، وإذا لم يكن هناك نائب، فسيد المحفل هو الأكبر سنا.

انتخاب السيد الأعظم

على الإخوة (الأعضاء) من جميع المحافل في لندن و"وستمنستر" وما حولهما، الاجتماع سنويا للتواصل والاحتفال، في مكان مناسب، في عيد القديس يوحنا المعمدان، أو في يوم القديس يوحنا الإنجيلي، حسب ما يراه المحفل الكبير متوافقا مع لائحة جديدة، حيث تم الاتفاق عليها في السنوات الأخيرة، بالاجتماع في يوم القديس يوحنا المعمدان، بشرط توافق غالبية السادة والمشرفين، مع السيد الأعظم ونائبه والمشرفين، في اجتماعهم ربع السنوي، قبل 3 أشهر، بأن يكون هناك احتفال، واجتماع عام لجميع الإخوة. ولكن إذا كان السيد الأعظم، أو غالبية سادة المحافل مخالفين لذلك، فيجب إلغاء هذا الاجتماع.

وسواء أكان هناك احتفال لجميع الإخوة أم لا، فإن على المحفل الكبير الاجتماع سنويا في مكان مناسب، في عيد القديس يوحنا، أو إذا كان العيد في يوم الأحد، فحينئذٍ يكون الاجتماع في اليوم التالي، من أجل اختيار سيد أعظم جديد ونائب ومشرفين جدد.

إذا كان من المناسب التفكير، ووافق السيد الأعظم، مع غالبية السادة المحافل والمشرفين، على إقامة احتفال كبير، وفقا لعادات الماسونيين القديمة الجديرة بالثناء، فعندئذ يعمل المشرفون الكبار على تجهيز التذاكر، مختومة بختم السيد الأعظم، وتصريف التذاكر، واستلام أموالها، وشراء مواد الحفل، وإيجاد مكان مناسب لإقامة الحفل، وكل ما يتعلق بالترفيه.

ولكن، كي لا يكون العمل ثقيلا للغاية بالنسبة إلى المشرفين الكبيرين، ولتيسير إدارة جميع الأمور بسرعة وأمان، فإن السيد الأعظم أو نائبه، سيكون لهما سلطة ترشيح وتعيين عدد معين من المضيفين، ليعملوا بالتنسيق مع المشرفين الكبيرين، وتحديد جميع الأمور المتعلقة بالحفل فيما بينهم بغالبية الأصوات، مع حق السيد الأعظم أو نائبه في التدخل بتوجيه أو تعيين محدد.

على المشرفين الكبار والمضيفين، في الوقت المناسب، انتظار توجيهات وأوامر السيد الأعظم أو نائبه، حول المبنى، ولكن إذا كان هو أو نائبه مريضين أو غائبين بالضرورة، فيجب عليهم استدعاء سادة المحافل والمشرفين للاجتماع بغرض الحصول على مشورتهم وأوامرهم، وإلا فإن عليهم أن يأخذوا الأمر بالكامل على عاتقهم، ويبذلون قصارى جهدهم.

يجب على المشرفين الكبار والمضيفين حساب جميع الأموال التي يتلقونها، أو ينفقونها، وتقديمها إلى المحفل الكبير بعد العشاء أو في الوقت الذي يراه المحفل مناسبا لذلك.

إذا رغب السيد الأعظم، فيجوز له في الوقت المناسب استدعاء جميع سادة المحافل والمشرفين للتشاور معهم حول إقامة الحفل الكبير، وحول أي أمر طارئ أو عارض متعلق بذلك. قد يتطلب المشورة، أو أن يأخذ الأمر على عاتقه تماما.

على المحفل الكبير الاجتماع سنويا في مكان مناسب، من أجل اختيار سيد أعظم جديد ونائب ومشرفين جدد

يجب على سادة المحافل تعيين زميل واحد من ذوي الخبرة والسرية من محفله، لتشكيل لجنة تتكون من واحد من كل محفل، ويجب أن يجتمعوا في شقة مناسبة، لاستقبال كل شخص يحمل تذكرة للدخول، ويجب أن يتمتعوا بسلطة التحدث إليه، إذا كانوا يعتقدون ذلك مناسبا، من أجل قبوله أو منعه، حسب ما يرونه من أسباب، شريطة ألا يرسلوا أي شخص بعيدا قبل أن يتحقق جميع الإخوة من الأسباب، لتجنب الأخطاء. لذلك لا يجوز منع أخ حقيقي، ولا أخ غير حقيقي، أو مجرد متظاهر. وعلى هذه اللجنة أن تجتمع في وقت مبكر جدا في يوم القديس يوحنا، في مكان إقامة الحفل، حتى قبل أن يأتي أي شخص حاملا التذاكر.

يجب على السيد الأعظم تعيين اثنين أو أكثر من الإخوة المؤتمنين ليكونوا حمالين، أو حراسا على الأبواب، والذين سيكونون أيضا حاضرين في المكان مبكرا، لبعض الأسباب الوجيهة، وسيكونون تحت قيادة اللجنة.

يجب على المشرفين الكبار، أو المضيفين، تعيين عدد من الإخوة مسبقا لخدمة الطاولات (أثناء الحفل أو العشاء) حسب من يرونه مناسبا لهذا العمل، ويمكنهم تقديم المشورة لسادة ومشرفي المحافل حول الأشخاص الأكثر ملاءمة، إذا رغبوا في ذلك، أو يمكنهم الاستعانة بتوصياتهم. لا أحد يخدم في ذلك اليوم إلا الماسونيين الأحرار والمقبولين، حتى يكون الاجتماع حرّا ومتناغما.

يجب أن يكون جميع أعضاء المحفل الكبير في المكان قبل وقت طويل من موعد العشاء، مع وجود السيد الأعظم أو نائبه على رأسهم، والذين سيتقاعدون، ليقوموا بما يأتي على الترتيب:

1- لتلقي أي استئناف حسب الأصول، كما هو منصوص عليه أعلاه، يمكن الاستماع إلى المستأنف، ويمكن البت في القضية وديا قبل العشاء، إن أمكن، ولكن إذا لم تستطع، فيجب تأجيلها إلى ما بعد انتخاب السيد الأعظم الجديد، وإذا لم يتم البت في الأمر بعد العشاء، فقد يتم تأخيره، وإحالته إلى لجنة معينة، والتي ستقوم بتعديله بهدوء، وتقديم تقرير إلى الاجتماع ربع السنوي التالي، حفاظا على الحب الأخوي.

2- لمنع أي اختلاف أو استياء قد يخشى حدوثه ذلك اليوم، لا يجوز السماح بأي انقطاع للانسجام والسعادة التي يجلبها العيد العظيم. للتشاور حول كل ما يتعلق بالآداب واللياقة في المجلس الكبير، ومنع كل الفحش والسلوكيات السيئة، التي قد تفسد المجلس.

3- لتلقي أي اقتراح جيد والنظر فيه، أو أي شأن أساسي ومهم، مما يجب إحضاره من المحافل المحددة، عن طريق ممثليهم، والعديد من السادة والمشرفين.