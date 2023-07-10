الجزء الثاني من اللوائح الداخلية للحركة الماسونية (31)

نستعرض في هذا المقال الجزء الثاني من اللوائح الداخلية العامة للحركة الماسونية، كما وردت في كتاب القس جيمس أندرسون "دساتير الماسونيين الأحرار" الذي أعدّه بتكليف من المحفل الماسوني الكبير في لندن، ونشر عام 1723، أي قبل 300 سنة.

وقد جمع هذه اللوائح بداية الماسون جورج باين (1685-1757) سنة 1720، عندما كان يشغل منصب السيد الأعظم، ووافق عليها المحفل الكبير في لندن سنة 1721، لتتحول مع مرور الزمن من مجرد لوائح داخلية للحركة الماسونية، إلى مرجع أساسي لإعداد اللوائح التنظيمية العامة للدول والمؤسسات، بدءا ببريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا أواخر القرن الثامن عشر. ومع مرور الوقت، تم نسخها من قبل جميع النوادي والجمعيات والمؤسسات والمنظمات في بريطانيا والعالم.

إذا أساء السيد الأعظم استخدام سلطته، يكون غير جدير بطاعة المحافل وخضوعها له، وستتم معاملته بطريقة وسلوك يتم الاتفاق عليها في نظام جديد، لأنه لم توضع بنود خاصة بهذه الحالة من قبل.

إقالة السيد الأعظم للمحفل الكبير

عرضنا في المقال السابق البنود الاثني عشر الأولى من اللوائح العامة الداخلية للحركة الماسونية، وفيما يأتي نستكمل بقية البنود:

في اللقاء الفصلي، جميع الأمور التي تتعلق بالأخوية بشكل عام، أو بمحافل معيّنة، أو الإخوة المنفردين؛ يجب أن يتم التعامل معها بهدوء ورصانة ونضج، ويجب قبول المبتدئين من السادة والأتباع هنا فقط، ما لم يكن عن طريق الاستثناء. وهنا أيضًا، يجب النظر بجدية واتخاذ القرارات المناسبة في جميع الاختلافات التي لا يمكن معالجتها واستيعابها بشكل خاص، ولا عن طريق محفل معين. وإذا كان أي أخ يعتقد أنه متضرر من قرار هذا المجلس، فيجوز له الاستئناف أمام الاجتماع السنوي التالي للمحفل الكبير، وترك استئنافه كتابياً مع السيد الأعظم أو نائبه.

هنا أيضًا يجب على سادة المحافل أو المشرفين إحضار قائمة بالأعضاء الذين تم تأهيلهم، أو حتى قبولهم في محافلهم الخاصة بهم، منذ آخر لقاء للمحفل الكبير، ويجب الاحتفاظ بكتاب من قبل السيد الأعظم، أو نائبه، أو بالأحرى من قبل بعض الإخوة الذين سيعيّنهم المحفل الكبير في السكرتارية، حيث يتم تسجيل جميع المحافل، بأوقاتها وأماكن انعقادها المعتادة، وأسماء جميع أعضائها، وجميع شؤون المحفل الكبير التي ينبغي تدوينها.

يجب عليهم أيضًا التفكير في أكثر الطرق حصافة وفعالية لجمع الأموال التي سيتم إعطاؤها لهم أو إيداعها معهم على سبيل التبرع من أجل إغاثة أي أخ حقيقي فقط يعاني من الفقر أو الفاقة، لا غير. يجب على كل نزل التصرف في نشاطه الخيري الخاصة بالإخوة الفقراء، وفقًا للوائحهم الداخلية، إلى أن يتم الاتفاق عليها من قبل جميع المحافل، ضمن لائحة جديدة خاصة بالقيام بالنشاط الخيري الذي يتم جمعه، وتقديمه إلى المحفل الكبير في اللقاء الفصلي أو السنوي، من أجل تكوين مخزون مشترك منه، لإغاثة أشمل للإخوة الفقراء.

كما يجب عليهم أيضًا تعيين أمين للصندوق، وهو أخ يجب أن يتحلى بمنطق مهذّب، وأن يكون عضوًا في المحفل الكبير بحكم منصبه، ويجب أن يكون حاضرًا دائمًا، ولديه الصلاحية لنقل أي شيء إلى المحفل الكبير، وخاصة ما يتعلق بمكتبه. ويجب الالتزام معه بخصوص جميع الأموال التي يتم جمعها للأعمال الخيرية، أو لأي استخدام آخر يقوم به المحفل الكبير، والذي يجب أن يكتبه في كتاب، مع الغايات والاستخدامات التي تم تخصيص المبالغ المتعددة من أجلها؛ ويجب أن يصرف أو ينفق بموجب أمر محدد تم التوقيع عليه، كما يجب أن يوافق المحفل الكبير بعد ذلك في اللائحة الجديدة، لكنه لن يصوت في مخالفة السيد الأعظم أو المشرف، على الرغم من ذلك في كل معاملة أخرى. وبالمثل، يجب أن يكون السكرتير عضوًا في المحفل الكبير بحكم منصبه، ويصوت في كل شيء ما عدا مخالفة السيد الأعظم أو المشرف.

يجب أن يكون لكل من أمين الصندوق والسكرتير كاتب، ويجب أن يكون أخاً في الحركة، ولكن لا يجب أن يكون عضواً في المحفل الكبير، وعليه ألا يتحدث دون السماح له.

وللسيد الأعظم أو نائبه توجيه أمين الصندوق والسكرتير وكاتبيهما وكتبهم، من أجل معرفة كيفية سير الأمور، ومعرفة ما هو ملائم للقيام به في أي مناسبة طارئة. كما يجب تعيين أخ آخر من أتباع الحركة للعناية بباب المحفل الكبير؛ ولكن لا يجوز أن يكون عضوا فيه. ولكن قد يتم شرح هذه المكاتب بتفصيل أكثر في لائحة جديدة، عندما تظهر الحاجة لذلك أكثر مما هو عليه الآن حالياً.

لا يجوز للسيد الأعظم أو نائبه أو المشرفين الكبار أو أمين الصندوق أو السكرتير أو أي شخص يعمل نيابة عنهم، أو بدلاً منهم بصورة مؤقتة؛ أن يكون في نفس الوقت رئيساً أو مشرفاً لمحفل آخر محدد؛ إلا بعد انتهاء عمله في المحفل الكبير، فإنه يعود إلى منصبه أو مكانته التي كان عليها في محفله الذي جاء منه.

إذا كان على السيد الأعظم ونائبه أن يتغيبوا لأي ظرف كان عن أي لقاء من لقاءات المحفل الكبير، العادية أو الطارئة، الفصلية أو السنوية، فيجب أن يحل مكانه سيد المحفل الأقدم في الماسونية، الرئاسة، والرئاسة بصفة السيد الأعظم المؤقت، وسيكون له كل سلطته ومكانته في ذلك الوقت؛ شريطة ألا يكون هناك أخ كان يشغل منصب الرئيس الأعظم أو نائبه سابقًا؛ فيكون هو السيد الأعظم المؤقت في هذه الحالة.

لا يمكن لأي شخص في المحفل الكبير أن يقوم بدور المشرفين، ولكن فقط مشرفي المحفل الرئيسيين أنفسهم إذا كانوا موجودين، وفي حالة غيابهم؛ يجب على السيد الأعظم، أو الشخص الذي يترأس المحفل مكانه، أن يأمر المشرفين الخاصين للعمل كمشرفين مؤقتين، حيث يتم توفير أماكنهم من قبل زميلين من نفس المحفل، ليبدؤوا العمل فوراً، أو يتم إرسالهم إلى هناك من قبل السيد المعين، بحيث يكون المحفل الكبير دائماً مكتملاً.

يجب على المشرفين الكبار، أو أي شخص آخر، تقديم المشورة للنائب أولاً؛ فيما يخص شؤون المحفل أو الإخوة، وعدم تقديم أي طلب إلى السيد الأعظم دون علم النائب، ما لم يرفض الشخص المتقدّم موافقة النائب في أي شأن ضروري محدد؛ وفي هذه الحالة، أو في حالة وجود أي اختلاف بين النائب والمشرفين الكبار، أو الإخوة الآخرين، يجب أن يذهب كلا الطرفين بالتوافق إلى السيد الأعظم، الذي يمكنه بسهولة اتخاذ قرار بشأن الخلاف وحلّه بحكم سلطته العظيمة.

يجب على السيد الأعظم ألا يتلقى أي أعمال تخص الحركة إلا من نائبه أولاً، باستثناء بعض الحالات التي يمكن أن يقضي مقامه فيها بشكل أفضل، وإذا كان الطلب المقدم إلى السيد الأعظم غير اعتيادي، يمكنه بسهولة أن يأمر المشرفين الكبار، أو أي إخوة آخرين لانتظار نائبه، الذي سيقوم بإعداد العمل بسرعة، وتقديمه للسيد الأعظم بشكل اعتيادي.