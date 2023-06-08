صراع الأخلاق.. أحكام الماسونيين الأحرار (28)

بعد أن انتهى القس جيمس أندرسون من استعراض تاريخ الماسونية في كتابه "دساتير الماسونيين الأحرار" الذي تم تكليفه بإعداده من المحفل الكبير في لندن، ونشر عام 1723؛ انتقل لعرض الأحكام أو التعاليم التي يجب على أعضاء الحركة الماسونية الالتزام بها. وقد ذكر أندرسون أن هذه الأحكام مأخوذة من السجلات القديمة لما وراء البحار، ومن تلك الموجودة في إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا، لغرض استخدامها في المحافل الموجودة في لندن، وأنها يجب أن تقرأ عند إعداد الأعضاء الجدد، أو عندما يطلب رئيس المحفل ذلك. وقد اشتملت هذه الأحكام على 6 مجالات هي: الرب والدين، ثم الإدارة المدنية العليا والمرؤوسون، ثم المحافل، ثم السادة والمشرفون والأتباع والمبتدؤون، ثم إدارة أعمال الحركة، ثم السلوك. ونظراً للأهمية التاريخية لهذه الوثيقة وندرة وجود نصوصها في المصادر العربية، ونظراً لأهمية ما تحتوي عليه من أحكام وتعاليم تقدم معلومات دقيقة عن الماسونية من مصادرها التاريخية الخالصة، فإنني سأعرضها كما وردت دون تدخل كبير إلا فيما تقتضيه الصياغة عند قيامي بالترجمة، والتي ربما تكون الأولى في المصادر العربية.

الماسوني شخص مسالم للسلطات المدنية، وحتى إذا كان واجباً عليه أن يتمرّد على الدولة، فلا يجوز تأييده في تمرده، ومع ذلك لا يمكن طرده من المحفل، وتبقى علاقته به غير قابلة للإلغاء.

أولاً: الرب والدين

يلتزم الماسون، بالامتثال للقانون الأخلاقي؛ وإذا كان الماسون يفهم الماسونية بشكل صحيح؛ فإنه لن يكون ملحدًا غبيًا، ولا زنديقاً غير متدين، وعلى الرغم من أن الماسونيين في العصور القديمة كانوا ملتزمين في كل دولة بأن يكونوا من ديانة تلك الدولة أو الأمة، مهما كانت، إلا أنه يُعتقد الآن أن من الأنسب فقط إلزامهم بالدين الذي يتفق فيه جميع الرجال، تاركين لهم آراءهم الخاصة لأنفسهم؛ وهذا من أجل أن يكونوا رجالًا صالحين وصادقين، أو رجال شرف وصدق، مهما كانت الطوائف أو القناعات التي تميزهم؛ حيث تصبح الماسونية مركز الاتحاد، ووسيلة بناء الصداقة الحقيقية بين الأشخاص الذين يجب أن تبقى قريبة منهم دائماً.

ثانياً: الإدارة المدنية العليا والمرؤوسون

الماسوني هو شخص مسالم للسلطات المدنية، أينما كان يقيم أو يعمل، ولا يكون أبدًا موضع قلق في المكائد والمؤامرات ضد سلام الأمة ورفاهيتها، ولا أن يتصرف باعتباره غير مسؤول أمام السلطات الأدنى مرتبة؛ ذلك لأن الماسونية تضررت دائمًا من الحرب وسفك الدماء والارتياب، وقد كان الملوك والأمراء القدامى أكثر تشجيعاً للماسونيين بسبب سلامتهم وولائهم، حيث كانوا يجيبون عمليًا على اعتراضات خصومهم، ويروّجون لشرف الأخوة، الذي ازدهر في أوقات السلام. وحتى إذا كان الأخ واجباً عليه أن يتمرّد على الدولة، فلا يجوز تأييده في تمرده، على الرغم من أنه قد يكون محل شفقة كونه رجلاً غير سعيد؛ وحتى إذا لم تتم إدانته بأي جريمة أخرى، فإنه يجب وبشدة على الإخوان المخلصين أن يتبرؤوا من تمرده، وألا يعطوا الحكومة أي ذريعة للحذر السياسي في الوقت الحالي، ومع ذلك لا يمكنهم طرده من المحفل، وتبقى علاقته به غير قابلة للإلغاء.

ثالثاً: المحافل

المحفل هو المكان الذي يتجمع فيه الماسونيون ويعملون، وكل أخ يجب أن ينتمي إلى أحد المحافل، وأن يخضع لقوانينها ولوائحها الداخلية، الخاصة أو العامة، والتي سيفهمها على أفضل وجه من خلال حضوره، ومن خلال لوائح المحفل العام أو الكبير الملحقة. في العصور القديمة، لم يكن من الممكن أن يغيب أي سيد أو عضو عن المحفل، حتى يتبيّن للسيد والمراقبين طبيعة الأسباب الاضطرارية التي أعاقته. الأشخاص الذين يتم قبولهم في المحفل رجال صالحون وحقيقيون، وأحرار، وناضجون وعقلاء، وليسوا عبيدًا، ولا نساء، ولا رجالا غير أخلاقيين أو فاضحين، ولكن يتمتعون بسمعة جيدة.

رابعاً: السادة والمشرفون والأتباع والمبتدئون

كل التفضيل بين الماسونيين يرتكز على القيمة الحقيقية والجدارة الشخصية فقط؛ حتى يتم خدمة اللوردات بشكل جيد، لا يشعر الإخوة بالامتهان، ولا باحتقار الحركة لهم؛ لذلك لا يتم اختيار السيد أو المشرف عن طريق الأقدمية، ولكن من أجل جدارته. من المستحيل وصف هذه الأشياء كتابة، ويجب على كل أخ أن يحضر حيثما كان، وأن يتعلمها بطريقته الخاصة. وعلى المرشحين فقط أن يعلموا أنه لا ينبغي لأي سيد أن يأخذ متدربًا ليساعده، إلا إذا كان لديه عمل ملائم له. وما لم يكن شابًا مثاليًا، وليس لديه عيب أو عيب في جسده، مما قد يجعله ذلك غير قادر على تعلم فن خدمة رب سيده، وأن يصبح أخًا، ثم عضواً في الحركة بمرور الوقت. وحتى بعد أن يقضي مثل هذه المدة من السنوات حسب طبيعة توجيهات الدولة؛ ولهذا يجب أن ينحدر من أبوين صادقين، وعندما يكون مؤهلاً قد يحظى بشرف أن يكون مشرفاً للمحفل، ثم سيداً للمحفل، وبمرور الوقت قد يصبح مشرفاً أعظم أو سيداً أعظم لجميع المحافل، حسب جدارته.

المسؤولون العظام، في المراتب الماسونية العليا والدنيا، من المحفل القديم، يجب أن يطيعهم جميع الإخوة في أماكنهم الموقّرة، وفقًا للأحكام واللوائح القديمة، بكل تواضع واحترام ومحبة وحيوية.

ولا يمكن لأي أخ أن يكون مشرفاً حتى يكون عضواً في الحركة، ولا يكون سيداً للمحفل حتى يكون مشرفاً، ولا يكون مشرفاً أعظم إلا بعد أن يكون سيداً للمحفل، ولا يكون سيداً أعظم دون أن يكون عضواً في الحركة قبل انتخابه، إضافة إلى كونه نبيلاً على أفضل مستوى، أو باحثاً بارزاً، أو مهندساً معمارياً متميزاً، أو فنانا آخر، وينحدر من أبوين شريفين، ويتمتع بميزة فريدة في نظر المحافل.

ولتحسين الأداء وتسهيله، وزيادة قدرته على إنجاز مهام منصبه، فإن السيد الأعظم له صلاحية اختيار نائبه الخاص، والذي يجب أن يكون في ذلك الوقت سيداً لمحفل، أو سبق له أن كان، ويمتلك صلاحية القيام بما يُكلفه به السيد الأعظم في غيابه أو في حضوره بموجب خطاب كتابي.

وهؤلاء المسؤولون العظام، في المراتب العليا والدنيا، من المحفل القديم، يجب أن يطيعهم جميع الإخوة في أماكنهم الموقّرة، وفقًا للأحكام واللوائح القديمة، بكل تواضع واحترام ومحبة وحيوية.

يتم اختيار أو تعيين أكثر الخبراء من بين الأعضاء لاختيار سيد المحفل أو مشرف على الأعمال الخاصة بالرب؛ وينادونه بالسيد، ويعملون تحت قيادته.

خامساً: إدارة أعمال الحركة

جميع الماسونيين يجب أن يعملوا بأمانة في أيام العمل، حتى يتمكنوا من العيش الكريم في الأيام المقدسة؛ وفي الوقت الذي يحدده قانون البلد، أو تم تأكيده بواسطة العرف، مما يجب أن يتم معرفته.

ويتم اختيار أو تعيين أكثر الخبراء من بين الأعضاء لاختيار سيد المحفل أو مشرف على الأعمال الخاصة بالرب؛ وينادونه بالسيد، ويعملون تحت قيادته. وعلى الأعضاء أن يتجنب كل لغة سيئة، وأن ينادوا بعضهم البعض دون أي اسم مخالف، ولكن الأخ أو الرفيق (التابع)؛ وأن يتصرفوا بلطف داخل وخارج المحفل.

وعلى السيد، الذي يتحلى بالمهارة، أن يقوم بعمل الرب بشكل معقول قدر الإمكان، ويتصرف في موارده كما لو كانت ملكه؛ ولا يعطي أجراً لأي أخ أو مبتدئ أكثر مما قد يستحقه فعليّاً.

وكل من السيد والأعضاء الذين يتلقون أجورهم بعدل، مخلصون للرب، ويكملون أعمالهم بأمانة، المكلفين بها أو العابرة (التطوعية)؛ دون جعل الأعمال العابرة بمثابة التكليف.

ولا يحسد أحد أخاه على ما لديه، ولا يحل محله، أو يطرده من عمله إذا كان قادرًا على إنهائه؛ لأنه لا يمكن لأي شخص أن ينهي عمل شخص آخر كثيرًا لتحقيق مرضاة الرب، ما لم يكن على دراية كاملة بتصاميمه ومسوداته التي بدأ بها.

وعندما يتم اختيار عضو ليكون مشرفاً على العمل تحت إشراف السيد، يجب أن يكون صادقًا مع السيد والزملاء، ويشرف بعناية على العمل في غياب السيد، لمرضاة الرب؛ وعلى إخوته الأعضاء أن يطيعوه.

وجميع الماسونيين العاملين ينبغي أن يتقاضوا أجورهم بتواضع دون تذمر أو اعتراض، ولا يترك السيد حتى ينتهي العمل.

والأخ الجديد يجب أن يتم انخراطه في العمل، لمنع إهدار المواد بسبب سوء التقدير، ولزيادة المحبة الأخوية واستمرارها.

ويجب اعتماد جميع الأدوات المستخدمة في العمل من قبل المحفل الكبير. ولا يجوز استخدام أي عامل في أعمال الماسونية؛ ولا يجوز للماسونيين الأحرار العمل مع غير الأحرار دون ضرورة ملحة؛ ولا يقومون بتعليم العمال والأعضاء غير المقبولين، كما يعلمون الأخ أو الرفيق.