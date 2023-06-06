ابن تيمية ورؤيته الإصلاحية

ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي، ولد بحران عام (661هـ) في أسرة علم وصلاح؛ فوالده عبد الحليم شيخ حران وحاكمها وخطيبها، وجده عبد السلام أبو البركات من الأعلام أصحاب التصانيف المشهورة. في هذه الأسرة الكريمة حفظ ابن تيمية القرآن صغيرًا، وأقبل على تعلم علوم الشريعة وحفظها، ولمَّا بلغ السابعة من عمره هرب مع أسرته من حران إلى دمشق بسبب اجتياح التتار للشمال الشامي.

كان أول ظهور لابن تيمية في دمشق عندما جلس للتدريس في المسجد الأموي مكان والده، وعمره آنذاك 21 عاما

وفي دمشق، جلس ابن تيمية على كبار علمائها، وكان من أبرز من جلس عليهم: ابن عبد الدايم المقدسي (ت: 668هـ)، والمجد بن عساكر الدمشقي (ت: 669هـ)، وابن أبي اليسر مسند الشام (ت: 672هـ)، وخلق كثير غيرهم؛ فبرع في الفقه والأصول والتفسير واللغة وغيرها من العلوم وهو بعدُ ما بلغ بضع عشرة سنة من عمره، وكان قد سمع من شيوخه: مسند الإمام أحمد مرات، وكتب السنن، ومعجم الطبراني، وغيرها من كتب الحديث، فوعاها وحفظها حتى قال فيه الذهبي (ت: 748هـ) "يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث"، وأحاط ابن تيمية إحاطة كبيرة بمذاهب الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة وغيرهم.

كان أول ظهور لابن تيمية في دمشق عندما جلس للتدريس في المسجد الأموي مكان والده، وعمره آنذاك 21 سنة، وحضر درسه ذاك قاضي قضاة الشافعية في دمشق بهاء الدين بن الزكي (ت: 685هـ)، وشيخ الشافعية تاج الدين الفَزاري (ت: 690هـ) وغيرهما من الأعيان. وقال الذهبي "وخضع العلماء لحُسن درسه…، وكان يومًا مشهودًا"، ومنذ ذلك الحين اشتهر أمره، وبعُد صيته في العالم.

عاش ابن تيمية فقيرًا لا مال له، ولم يتزوج ولا تسرَّى، ولم يتولَّ وظيفة من وظائف الدولة، وكان أخوه زين الدين يقوم بحوائجه، ثم إنه حج البيت عام 691هـ، وكانت له مواقفه العملية في جهاد التتار والصليبيين، وكانت له معاركه العلمية مع بعض علماء عصره أيضًا، وذلك لما تفرد به من بعض الفتاوى والآراء التي خالفهم فيها، وكانت سببًا في أذيته وسجنه مرات عدة. فمن ذلك: فتاوى الطلاق الثلاث، وهي أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، وأن الطلاق البدعي لا يقع، والتكفير في الحلف بالطلاق، وقوله بحرمة شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخيرة كانت سببًا في سجنه آخر مرة في قلعة دمشق.

بقي ابن تيمية مسجونًا في قلعة دمشق بضعةً وعشرين شهرًا، ومات في سجنه ذاك عام 728هـ وعمره 67 عامًا، وصُلي عليه في الجامع الأموي، ودفن في مقابر الصوفية في دمشق.

ترك ابن تيمية بعده مؤلفات كثيرة، أشهرها: مجموع الفتاوى، والرسالة الحموية، والرسالة التدمرية، واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ومنهاج السنة، والصارم المسلول على شاتم الرسول، ومن مؤلفاته أيضًا: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، والحسبة في الإسلام، وهذان المؤلفان كانا أبرز مؤلفاته التي عرض فيهما رؤيته الإصلاحية لنظام الحكم في دولة المماليك.

كتب ابن تيمية رسالة إصلاحية خاصة بمؤسسة الحسبة سمَّاها "الحسبة في الإسلام"، وتناول فيها الحديث عن مكونات مؤسسة الحسبة، وواجبات المحتسب، وحدود سلطته وما يتعلق بذلك

وذكر ابن تيمية في مقدمة كتابه "السياسة الشرعية" أنه كتبه استجابة لطلب من أوجب الله طاعته من ولاة الأمور، وكان نائب الشام: آقوش الأفرم المنصوري (ت: 719هـ) طلب منه أن يكتب له رسالة إصلاحية، فكتب ابن تيمية رسالة في ذلك سمَّاها "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" أقامها على آية الأمراء، وهي قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 58-59]، عرض فيها رؤيته الإصلاحية لمؤسسة الولاية، وللمؤسسة المالية، ولمؤسسة القضاء، وذلك من خلال النظر إلى الولايات كلها على أنها أمانات، وأن أداء الأمانة فيها يكون بالقيام بواجبات تلك المؤسسات بما يقيم العدل بين الناس، سواء في الحقوق المتعلقة بالله تعالى، أو المتعلقة بالآدميين.

وكتب ابن تيمية رسالة إصلاحية خاصة بمؤسسة الحسبة سمَّاها: "الحسبة في الإسلام"، تناول فيها الحديث عن مكونات مؤسسة الحسبة، وواجبات المحتسب، وحدود سلطته وما يتعلق بذلك، وصوَّر فيها ابن تيمية حال التجارة والأسواق بمصر والشام في زمنه، وكان من أبرز ما تناوله فيها: الحديث عن جواز تدخل الدولة الإصلاحي لمنع الاحتكار، وفرض التسعير في الأسواق إذا زاغ التجار عن العدل في ذلك، ورد على الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز تدخل الدولة بفرض التسعير مطلقًا، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمحتسب والأسواق، وأغفل خلال ذكره تلك الأحكام الاعتراض عن العقوبات الشنيعة التي كان يمارسها المماليك باسم التعزير في حق من تقع منهم مخالفة، أو يتهمون بشيء زورًا وباطلًا!

إضافة إلى ذلك، ذكر ابن تيمية رؤيته لإصلاح مؤسسة العلاقات الخارجية، وذلك من خلال مواقف عدة، منها: مراسلته ملك قبرص في أسرى المسلمين، وذهابه إلى جبال كسروان لمناظرة الإسماعيلية والنصيرية، ومن خلال عمله على سد الفراغ السياسي في دمشق بعد هزيمة المماليك في معركة الخزندار عام (699هـ) أيضًا، وغيرها من المواقف المتعلقة بإصلاح مؤسسة العلاقات الخارجية في دولة المماليك.