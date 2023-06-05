هل تعريض الغذاء للأشعة مضر بصحة الإنسان؟

في البداية لا بد أن نعرف أن الغذاء الطبيعي والطازج يجب أن يأخذ أولوية في أنظمتنا الغذائية، لكن رغم ذلك يزيد تفشي الكائنات الدقيقة لأسباب عديدة، لذلك أصبحت معالجة الأغذية أمر مهم جدا وربما أساسي من أجل الحفاظ على صحتنا، لا ينبغي أن نقلق بمجرد سماع مصطلحات مثل معالجة الأغذية أو تعريض الأغذية للأشعة، فإن كل ما هو مستخدم في المعالجة موافق عليه من قبل منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، وإدارة الغذاء والدواء (FDA) وأيضا وكالة حماية البيئة الأمريكية (U.S.EPA).

إن تعريض الغذاء للأشعة لا يجعله مصدرا مشعا لأنه يمتص موجات مدروسة بمدة محددة لكل غذاء. لا يتم استخدام هذه الطريقة في تعقيم الغذاء فحسب، بل إنها تستخدم في تعقيم أنواع الأدوية وتعقيم المشافي وحتى أعلاف الحيوانات، من أجل الحفاظ على سلامة الإنسان من تفشي الأمراض والأوبئة.

إنها طريقة فعالة لا تستخدم فيها المواد الكيميائية الحافظة أو التسخين لدرجات حرارة مرتفعة مما يضمن عدم تغير بنية الطعام أو فساد قيمته الغذائية

طريقة عمل هذه التقنية

تستخدم هذه التقنية في معالجة الأغذية بغرض قتل الكائنات الدقيقة التي قد تنتقل إلى الغذاء، يوجد أنواع خطيرة من البكتيريا والفيروسات التي تنتقل إلى الغذاء وبعضها قد يكون قاتلا، يتم تطبيق نسبة جرعات مختلفة لكل نوع من أنواع الغذاء، والآلية الأساسية في عمل الأشعة هي استهداف الحمض النووي للكائنات الدقيقة وتخريبه.

معظم التوابل وأوراق النباتات التي نشتريها معرضة للأشعة وهي التقنية الأكثر فعالية في معالجة الأغذية ذات الأسطح الكبيرة مثل التوابل واللحوم المفرومة.

بعدما تعرفنا على هذه الطريقة في تعقيم الغذاء يمكننا القول إنها طريقة فعالة لا يتم فيها استخدام المواد الكيميائية الحافظة أو التسخين لدرجات حرارة مرتفعة، مما يضمن عدم تغير بنية الطعام أو فساد قيمته الغذائية.

أنواع الأشعة المستخدمة

تختلف أنواع الأشعة بسبب عوامل عدة:

قوة الاختراق.

الطول الموجي.

التردد.

والتأثيرات الأخرى من مصادر الطاقة على الأنظمة البيولوجية.

هذه الأشعة تكون على شكل موجات كهرومغناطيسية، وهي تختلف بالطول الموجي مثل الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة السينية، أشعة الميكروويف. تستخدم هذه الأشعة وحدها أو مع عوامل أخرى مثل التسخين والتبريد، لذلك كثيرا ما نرى برادات تخزين المحاصيل تحتوي على إضاءة LED، وهذه الخاصية لا تساهم في التعقيم فحسب، بل إنها تساعد أيضا في تحسين الغذاء مثل تحسين النضج وقتل الفطريات.

أشعة الميكرويف

أشعة الميكروويف هي أشعة غير مؤينة وتملك القدرة على التعقيم، وهي الوحيدة التي تعتمد على التعقيم من خلال التسخين باهتزاز جزيئات الطعام، هذا النوع من الأشعة لا يمكنه توزيع الحرارة بشكل متناسق، ونلاحظ هذا كثيرا عند استخدام جهاز الميكرويف في المنزل.

الميكرويف الذي نستخدمه في المنزل هو جهاز آمن وفقا للكثير من الأبحاث، ومن جهة أخرى ثمة أبحاث تبين العكس، بأن تكون الأشعة ذات الموجات القصيرة أحد العوامل المسببة للاكتئاب وبعض الأمراض النفسية، إلا أن الموجات القصيرة غير الحرارية أكثر تأثيرا، وهذا يعني أن أشعة الميكرويف أفضل من غيرها.

ما يميز علاج الغذاء بالأشعة أنها قادرة على التعقيم بشكل شامل ومضمون، لكن هذا لا يعني تبرئة أنواع الأشعة من التأثير السلبي على جسم الإنسان وصحته مثل الأشعة فوق البنفسجية

أشعة غاما

أشعة غاما هي من الأشعة المؤينة وتستخدم على الغذاء بعد التغليف من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من التعقيم وعدم تلامس المنتج مع أي عوامل خارجية، هذا النوع من الأشعة تكلفته عالية.

أشعة البلازما

أشعة البلازما تستخدم في معالجة سطوح الأغذية، وغالبا ما تطبق على المحاصيل الزراعية، فهي قادرة على حل المواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية وسموم الفطر التي قد تنتقل إلى أسطح الغذاء، وتعتبر طريقة جيدة وفعالة في التعقيم البارد، ولا تستغرب عزيزي القارئ إذا أخبرتك أنها تستخدم في تعقيم المستشفيات، بل إنها تملك خصائص لمكافحة السرطان.

الأشعة وتأثيرها على جسم الإنسان

ما يميز علاج الغذاء بالأشعة أنها قادرة على التعقيم بشكل شامل ومضمون، لكن هذا لا يعني تبرئة أنواع الأشعة من التأثير السلبي على جسم الإنسان وصحته مثل الأشعة فوق البنفسجية التي من الممكن أن تكون عاملا مسببا للسرطان، وهي في الوقت ذاته فعالة في قتل الجراثيم والفيروسات، لكن ما تجب معرفته أننا لا نتعرض للأشعة بشكل مباشر عند تناول هذا النوع من الغذاء ولن تتأثر أجسامنا بشكل سلبي، بل إنه آمن تماما على عكس ما يعتقده الكثير من المستهلكين.

يمكننا تمييز الأغذية المعالجة بالإشعاع من خلال الوسم الذي يكون على الغلاف.

تأثير الأشعة على الغذاء

بالطبع لا بد من وجود فقد بنسبة بسيطة في القيم الغذائية مقارنة بطرق أخرى مستخدمة في علاج وتعقيم الغذاء مثل البسترة والتجفيف.

المصادر