"حج يا حاج"

"الحج هو أقوى عامل لتقارب وتعارف الشعوب الإسلامية في زمن الفرقة المحزنة الجو العام في الحج هو الاخوة والمساواة " هذا ما قاله: "علي عزت بيجوفيتش".

في هذه الأيام يتجه ضيوف الرحمن من كل أنحاء الدنيا الى بيت الله الحرام ليؤدوا هذه الشعيرة العظيمة، الركن الخامس من أركان الإسلام.

قد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل: أيُّ الحجِّ أفضل؟ فقال: العَجُّ والثَّجُّ[1]، فالعج هو: رفع الصوت بالتَّلبية، يُعلن التوحيد والبراءة من الإشراك بجميع صوره وأشكاله.

فإنَّ هذا يتضمن الإقرار بأنَّ الله يسمع سمعًا يليق بجلاله وعظمته، فهو يسمع قول القائلين، وكلام المتكلمين، وسؤال الدَّاعين، يسمع ذكرَهم، ويسمع سرَّهم ونجواهم، لا تخفى عليه من شأنهم خافية، فلا يُخاطَب بهذا يُقال: "لبيك" لمن لا سمعَ له، فتعالى الله عمَّا يقول المعطِّلون علوًّا كبيرًا.

في الحج اجتماع المسلمين في مكان واحد وزمان واحد لإحياء سنة إبراهيم عليه السلام

بلا شك إن لكل منسك من المناسك حكمة والكثير منها لذكر الله وصولا إلى عرفة ومن ثم أيام النحر والتشريق، والحج أكبر دليل علي تجمع المسلمين.

كما أن الحج فيه كل أنواع العبادات الجسدية والمالية والقلبية، إضافة لذلك الحج فيه منافع دنيوية ودينية كغفران الذنوب، وتكفير السيئات، والثواب الجزيل، فيقول الله عزوجل "ليشهدوا منافع لهم". فالحج تدريب عملي وإقرار على الوحدانية والعبودية الخالصة لله.

ولباس الاحرام له دلالة فتذكره بالخروج من الدنيا كما دخل اليها وتذكير بالأخرة وكأنما يقال هذه الدنيا قصيرة وفي يوم من الأيام ستودع هذه الدنيا أيها الحاج.

في الحج اجتماع المسلمين في مكان واحد وزمان واحد لإحياء سنة إبراهيم عليه السلام وقد يتحمل الكثير من الحجاج مشقة السفر وترك الأهل والمال وكل متاع الدنيا "فالحج جهاد لا قتال فيه" وهي رحلة إلى الله، رحلة دعاء وابتهال للخالق، التي من خلال هذه المناسك الحصول والأجر والقبول. أيضا فالحج مدرسة للحجاج وغير الحجاج. كما أنه مدرسة تربي على الطاعة والعبودية لله عزوجل واتباع أمر الله وإظهار توحيد الله. والمقصد من الحج ذكر الله عزوجل والخضوع والتذلل لله في جميع العبادات. أضف لذلك هو تربية للإنسان على المبادئ الإسلامية، وهو تدريب عملي لتهذيب النفس وتطهير القلب من الغل والحسد والبغضاء. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "إن الحج كله دعوة إلى التوحيد والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم".

عند مشاهدة الحجاج عبر وسائل الاعلام يتمنى المسلم أن يكون حاجا مع ضيوف الرحمن لما لهذا المنظر العظيم من أثر في النفس والذي يعتبر من أجمل ما تشاهده العين.

مع الأسف في الحج صور كثيرة منها أن الجميع يريد أن ينتهي من المناسك، حتى لو يدفعوا الناس وأن يُزاحموهم ولسان الحال يقول اترك الطريق كله لي، فهذا لا يليق بأي حال من الأحوال فيكتفي الحاج بقوله: حجّ يا حاجّ وعليه مراعاة الالتزام بالأدب والتحلي بالأخلاق وعدم والشتم، أيضا على الحاج حفظ اللسان من الجدال والغيبة والنميمة والتحقير والعين من النظر المحرم.

هي أيام وتمضي سريعا وعلينا الاستزادة واغتنام فضلها والعمل بها عظيم وعلينا استغلالها في التقرب لله بالأعمال الصالحة. بالصدقة وقول المعروف والإحسان وكل ما يقرب إلى الله عزوجل.

عند مشاهدة الحجاج عبر وسائل الاعلام يتمنى المسلم أن يكون حاجا مع ضيوف الرحمن لما لهذا المنظر العظيم من أثر في النفس والذي يعتبر من أجمل ما تشاهده العين.

الحج هو دعوة من الله عزوجل لزيارة بيته متى ما شاء سبحانه، وعلى الحاج الاجتهاد في الحج، ولا يعلم القبول إلا الله عز وجل فهنيئا للحجاج وتقبل الله سعيكم وغفر ذنبكم وبارك الله بمن سعى لذلك فالحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة.