بدوي يحلم بصحافة حرة لوطن حر

عشق الحرية سمة أساسية لبدوي عاش في الصحراء يرفع رأسه دائما ويتطلع إلى السماء ويعتقد أنه يعيش على الأرض سيدا وأنه عبد لله وحده.

والبدوي لا تهمه متع الحياة، فهو لا يعرف الكثير عن أطايب الطعام التي يأكلها أهل المدن، ويكفيه من الحياة كسرة خبز جافة ومزقة لبن، ويحمد الله على نعمه، وهذه الحياة الجافة الخشنة تملأ نفسه قوة، فلا يستطيع أحد أن يتحكم فيه باستخدام الإغراءات المادية.

في العام الثاني من دراسته بكلية الإعلام وفي محاضرة "التشريعات الإعلامية " كتب ذلك البدوي عبارة بخط كبير جميل على ورقة "صحافة حرة لوطن حر".

هذه العبارة شكلت أهم معالم رحلة كفاح، وكانت سببا في الكثير من الاضطهاد والظلم الذي عانيته في حياتي، فعندما قرر الرئيس أنور السادات أن يصدر قانون سلطة الصحافة مبررا ذلك بأنه يريد أن يحول الصحافة إلى سلطة رابعة بدأت حملة في جريدة الشعب التي كنت أعمل محررا برلمانيا فيها استخدمت فيها التحقيق الصحفي.

تراجع السادات عن فكرة الغاء النقابة بعد أن أوضحت له أجهزة الأمن رفض الصحفيين إلغاء نقابتهم، لكنه قرر إصدار القانون الذي كان يتضمن الكثير من القيود على حرية الصحافة

إنه يريد تحويلها إلى "سلاطة"

أجريت في هذه الحملة حوارا مع مصطفى أمين الذي قال إن السادات لا يريد أن تكون الصحافة سلطة رابعة، ولكنه يريد أن يحولها إلى "سلاطة"، فاستخدمت العبارة عنوانا رئيسيا في الحوار، وهذا أغضب السادات، فاتصل وكيل وزارة الإعلام برئيس تحرير الشعب ليعبر عن سخطه ويهدد بإغلاق الجريدة.

لكن رئيس التحرير حامد زيدان قرر تصعيد الحملة، حيث ركزنا على أن هدف السادات هو إغلاق نقابة الصحفيين وتحويلها إلى ناد بسبب معارضتها اتفاقية كامب ديفيد وكفاحها ضد التطبيع مع إسرائيل، وأدى ذلك إلى تراجع السادات عن فكرة إلغاء النقابة بعد أن أوضحت له أجهزة الأمن رفض الصحفيين إلغاء نقابتهم، لكنه قرر إصدار القانون الذي كان يتضمن الكثير من القيود على حرية الصحافة.

ويستمر الكفاح حتى يتحقق الحلم

بعد صدور القانون لم تتوقف حملتنا، وظلت جريدة الشعب تشن هجومها على قانون سلطة الصحافة وتكشف القيود التي فرضها على حقوق شعب مصر في أن تكون له صحافة حرة تعبر عنه.

خلال السنة التمهيدية للماجستير قدمت دراستي عن حرية الصحافة في مصر 1919-1952، ثم حاولت بعد ذلك أن أسجل رسالتي للماجستير في هذا الموضوع، لكن القسم قرر أن أسجل في تاريخ الصحافة المصرية 1889-1915، واختار لي أن أركز على جريدة المؤيد، لكنني ركزت أيضا في الرسالة على حرية الصحافة.

أدى ذلك إلى بناء صورة متكاملة لكفاح الشعب المصري من أجل تحرير الصحافة حتى جاءت مرحلة التسجيل للدكتوراه، فقررت أن أدافع بكل قوة عن حقي في تسجيل دراستي في مجال حرية الصحافة، وأن أتحدى الظلم الذي تعرضت له، حتى أنني قررت الإضراب عن الطعام.

بعد معركة طويلة ومعقدة وافق القسم على تسجيل الرسالة بعنوان "مفهوم حرية الصحافة.. دراسة مقارنة بين مصر والمملكة المتحدة 1945-1985".

عبر هالوران عن إعجابه بشجاعتي كباحث وإخلاصي لقضية الحرية على الرغم من أنه لم يستطع أن يفهم طبيعة البدوي العنيد الذي لا يقبل المساومة

هل هذه رسالة دكتوراه؟!

عندما التحقت بجامعة ليستر في المملكة المتحدة لاستكمال دراستي في برنامج الإشراف المشترك شرحت لأستاذي جيمس هالوران خطة الرسالة، فتعجب الرجل، وسألني: هل هذه رسالة دكتوراه أم موسوعة؟ وطلب الرجل أن تقتصر الرسالة على المقارنة بين مجلسي الصحافة في بريطانيا ومصر، ووعد أن يمنحني درجة الدكتوراه من جامعة ليستر بشرط أن تكون مدة البعثة 3 سنوات طبقا لقانون الجامعة.

أدار البدوي الأمر في رأسه العنيد، فقرر الرفض والتمسك بالرسالة كما هي، وأن أعود إلى جامعة القاهرة لأناقش رسالتي وأحصل منها على درجتي.

في تقريره عبر هالوران عن إعجابه بشجاعتي كباحث وإخلاصي لقضية الحرية على الرغم من أنه لم يستطع أن يفهم طبيعة البدوي العنيد الذي لا يقبل المساومة أو الحلول الوسط، وفسر ذلك في التقرير بأنني أعاني من الحنين للوطن، ثم أضاف عبارة جميلة أعتز بها: لقد كان سفيرا عظيما لبلاده.

إنها قضيتي

في مناقشة رسالتي وجهت الشكر إلى كل من استمع لي وأنا أدافع عن قضيتي: حرية الصحافة، وبعد المناقشة بدأت مرحلة جديدة في الدفاع عنها.

في ندوة قدمني أستاذي كامل زهيري بقوله: هذا أستاذ الحرية، وأنا أعتز كثيرا بهذا الرأي.. يومها عدت من الندوة وأنا أشعر أن أستاذي وضع على كتفي حملا ثقيلا، لكنني أستطيع أن أحمل الرسالة وأدافع عن الحرية.

وجاء الصدام الحتمي مع السلطة عندما قرر مبارك عام 1995 أن يصدر قانونا جديدا يتضمن الكثير من القيود على حرية الصحافة، فكانت معركتي التي بذلت فيها الكثير من الجهد، فكتبت في الكثير من الصحف، وشاركت في الكثير من الندوات والمؤتمرات، وركزت على القضية في محاضراتي بكلية الإعلام.

هذه المرة اقتنع البدوي العنيد بأنه يجب أن يرحل، لأنه لا يقبل الصمت، وأنه من الأفضل أن أذهب لأدرس الإعلام في دولة أخرى

لكن كان يجب أن أرحل

انتهت المعركة بتراجع السلطة عن مشروع القانون الذي قدمته، وأصدرت قانونا جديدا بعنوان تنظيم الصحافة، وهو أفضل بكثير من القانون السابق، لكنني لم أكن راضيا، كنت أريد فتح المجال لإصدار صحف جديدة تدافع عن حرية المواطن وتوفر له المعرفة وتدير المناقشة الحرة حول كل قضايا المجتمع.

لكن السلطة بدلا من أن تستمع لصوت العلم مضت في عنادها واستكبارها، فأضاعت الفرص لبناء قوة مصر الإعلامية، أما أنا ففقدت منصبا مهما كنت مرشحا له في إحدى المؤسسات الصحفية الكبيرة، ثم تعرضت للكثير من التهديدات، وتم التضييق علي حتى في تدريس المقررات في كليتي.

بعد فترة أدركت أن الأبواب كلها أصبحت مغلقة في وجهي، لكن هذه المرة اقتنع البدوي العنيد بأنه يجب أن يرحل، لأنه لا يقبل الصمت، وأنه من الأفضل أن أذهب لأدرس الإعلام في دولة أخرى.

هكذا بدأت مرحلة جديدة في الحياة استخدمت فيها البحث العلمي، فطورت نظريات جديدة بهدف بناء القوة الإعلامية لأمتي، وقدمت الكثير من الكتب التي طورت فيها علوم الإعلام والاتصال، لكن ما زال البدوي العنيد يحلم بصحافة حرة لوطن حر.