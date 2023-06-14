أقباط السودان.. سلاما عمّ نوح

نوح، سمير، سهير، عزمي، نبيل، عمانوئيل، مجدي، جرجيس، مهنا، إبراهيم اصطفانوس، لمعي، لم نكن نحتاج لتذكر أنكم سودانيون، لكننا سنضطر اليوم للقول إنكم سودانيون، وأنكم منا، وفينا.

لم أتساءل وأنا صغير في حي ترب هدل عن معنى كلمة قبطي، عندما سقطت الكرة الحمراء في منزل العم نوح الذي يقع في ناصية شارعنا -والذي اشتراه أصلا من الراحل المقيم سيد درويش القادم من عدن اليمنية وهذه قصة أخرى- وحينها لم أعرف كيف أتصرف، لأنني في إجازة سنوية، ولا أعرف إلا قلة من أولاد الحي، وأبلغت العائلة، فقالت لي الخالة:

بسيطة.. دا عمك نوح.

وكان عليّ انتظاره لأنني لا أعرف أولاده، وفعلا صادفته حين أوقف سيارته عصرا. أتيت نحوه، سلمت عليه، وذكرت اسم خالي له، لم يكن رآني من مدة طويلة، أخبرته بالأمر، وعدني بأن يبحث عنها، فالبيت كبير.

في اليوم التالي، جلب الكرة لي بنفسه، وهو يبتسم متعجبا كيف وصلت للفناء الخلفي من البيت البعيد عن الشارع. كان يضحك، وضحكت. كان يمكن له أن يتوقف لإيصال أي رجل، أو سيدة في الحي لمكان وصوله، ويصف جيرانه بأنهم أصدقاء.

هذا طبيعي للغاية، لأن جدي مهدي خواجة الذي كان إماما متطوعا لمسجد الحي، كان يرسل أجزاء من أضحيته للجيران الأقباط قبل المسلمين حتى، ربما ليرسل رسالة للجيران أن يعيشوا، ويحتضنوا الجميع، والذين شاركوا الأقباط أفراحهم، وأعراسهم، وباركوا لهم في قاعات الأفراح.

ولا تستغرب إذن أن يحتفل شباب الحي أيضا بعمانوئيل، وزواجه، ويحرصوا على الحضور. أما الذي لن تملك له نفسك ضحكا، فهو أن عمانوئيل ابن نبيل القبطي جارنا في بورتسودان، أشرف على بناء مسجد لجماعة أنصار السنة السلفية، واضطر لتغيير اللون الأخضر بناء على طلبهم، لمسائل لم يرد أحد إدخاله فيها.. على كل حال، وفي لحظة فض إشكال بين السلفيين وبعض العمال، كان عمانوئيل يردد: يا جماعة صلوا على النبي.

انفجر الكل ضاحكين من القبطي الذي يطلب منهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا عجبا، فإبراهيم اصطفانوس كان يضع أباريق الوضوء للمسافرين قرب دكانه في سوق الدبة شمال السودان، أما صواني إفطار رمضان فكانت تخرج من دكانه، بينما تقاسم لمعي، ولبيب أندراوس تمويل مزارعي القرى بالمواد اللازمة للزراعة مقابل شراء المحصول. وعلى حد تعبير المرحوم والد المهندس عادل البشير: يا ولدي ما حاسبت لمعي، إذا الحساب وفى، فبها، وإن ما كفى، فلحين ميسرة، والناس طيبين.

أما خلوة بولس فلا اعتقد أنها تخفى على عاقل، فبولس التاجر الميسور، وصانع المراكب المشهور، خصص جزءا من منزله الواسع لأبناء حي بيت المال ليدرسوا فيه القرآن، وقال ببساطة: رتبوا أمر سيدنا.

ويقصد باختصار المعلم أو الشيخ الذي سيتولى التعليم الديني لأبناء الحي، وقال للجميع إنه لن يتقاضى شيئا مقابل ذلك، وفعلا ظلت خلوة بولس تعلم مدة طويلة، وبطبيعة الحال، كانت الكتاتيب في بعض الحالات مشتركة يدرس فيها المسلم، والقبطي اللغة، والحساب، وما شابه، كما كان للأقباط كتاتيبهم التابعة للكنيسة، وكانوا يحفظون فيها المزامير مثلا.

ما يهم قوله اليوم، أن هذا التعايش الجميل يشهد اليوم إحدى محنه الكبرى، فتهجير الأقباط، وخروجهم مرعوبين، أو مطالبين بأن يسلموا، وإلا..، مأساة لوطن كامل يفقد بعضا من ذاكرته الحية، ونسيجه النابض.

أن يجهل شخص ما معنى كلمة أقباط فهذا يعني أنه ليس سودانيا، وأن يُضطَهد قبطي تحت أي ذريعة، فهذه مهزلة دموية يجب إيقافها، لكن عزاءنا الوحيد أن الألم أخذ الكل منه نصيبه، فلم يستثن ابن سهول كردفان، وغدران دارفور العذبة، ونخيل الشمال، وجبال الشرق، وقطن الوسط.

سلاما على التنوع، سلاما على الوطن.