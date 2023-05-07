ماذا بعد التقاعد؟

إن تحديد الرؤية الشخصية هو مصدر قوة للشخصية والموجه الآمن لها، عن طريقها يتمكن الشخص من التعرف على دوافعه وطموحاته وتطلعاته، منها يستطيع رسم خارطة طريق حياته بوضوح وسلاسة، هي القوة الدافعة للتحرك نحو مستقبل مشرق ومضيء، هي الضوء الذي يقود نحو القرارات والخيارات والأفعال السليمة، وعند لحظات الفتور والتعب والإحباط، تبث رؤية الشخص نورها لتمنح الشخص صلابة، وتلهمه طرق مختلفة للتكيف، وتُشعل بداخله الشغف من جديد، ليتحرك بعزم وجلد وإيمان نحو تحقيق الهدف، ليقدم في النهاية أفضل نسخة من أعماله وإنتاجه، ولتبقى الأثر الخالد من بعده تسرد قصة نجاح لن تموت.

رؤيتك هي بصمتك التي تميزك عن غيرك، تشحنها على الدوام بوقود القيم والمعتقدات الإيمانية ومبادئ الأخلاق والإنسانية، رؤيتك تُعرِفك بنفسك، وتساعدك على اكتشاف نفسك: من أنا؟ ماذا أريد؟ ما شغفي؟ ما أهدافي؟ ما مواطن القوة لديَ؟ كيف أستفيد منها؟ ما قيمي ومبادئي في الحياة؟ ما دوافعي؟ وإلى أين سأتجه؟ وكيف أستفيد من خميرة الماضي؟ كيف أحقق ذاتي؟ ماذا أقرر؟ وكيف أخطط؟ وكيف أنجز؟

الاعتناء بالصحة النفسية والعقلية والجسدية والتغذية وإقامة علاقات اجتماعية متوازنة وإضفاء قليل من الترفيه والتسلية لتحقيق هدف "السعادة والعافية النفسية" التي تحقق التوازن بين الذات بكل جوانبها وبين المحيط الخارجي بما فيه الأشخاص والأحداث والأشياء

مستويات العمل

من الأفضل أن يعمل المتقاعد على مستويين بالتوازن وبالاتساق ودون إغفال أي منهما:

مستوى التعامل مع النفس:

وذلك بالاعتناء بالصحة النفسية والعقلية والجسدية والتغذية وإقامة علاقات اجتماعية متوازنة وإضفاء قليل من الترفيه والتسلية، لتحقيق هدف "السعادة والعافية النفسية" التي تحقق التوازن بين الذات بكل جوانبها وبين المحيط الخارجي بما فيه الأشخاص والأحداث والأشياء، وذلك عن طريق ممارسة الأنشطة المتنوعة والتمارين والرياضة والهوايات، واستخدام تقنيات وطرق علم النفس الإيجابي لتعزيز الإيجابية داخل النفس، والتعرف على مواطن القوة، وإعلاء تقدير الذات والعمل على تحقيقها.

مستوى التعامل مع المحيط الخارجي:

ويشمل العائلة ومحيط الأقارب والحي والمجتمع المحلي والعالمي، وتشمل التطوعي والوقفي والشخصي والريادي. وهذا المستوى ثري جدا يستطيع الشخص من خلاله استثمار إمكانياته وطاقاته الكامنة لخدمة من حوله، وعن طريقه يحقق أجود أنواع السعادة وهي العطاء لإسعاد غيره.

ريادة الأعمال

في مجال ريادة الأعمال، وبعيدا عن المقاهي والمطاعم وصالات الرياضة والوجبات الصحية، بالإمكان إنشاء مشروع ريادي عبارة عن "سكراب" لاحتواء المخلفات من الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية للاستفادة منها في التصنيع. أو إنشاء ناد لكبار السن، وليس المقصود التخلص منهم، إنما هو مكان ليقضي فيه الشخص المسن وقتا مجتمعا مع الآخرين ويقوم بأنشطة مفيدة مثل: رياضات التنفس، التدرب على وضعية الجسد الصحيحة السليمة، مهارات تواصل اجتماعية ونفسية، توفير فرص وأجواء للتحدث عن أنفسهم وحياتهم وقصصهم، وجود مخبر بسيط للفحص الطبي الشامل، رياضات خفيفة مناسبة، جلسات فكرية واجتماعية، جلسات تنفيس عاطفي ونفسي، أنشطة وفعاليات متنوعة.

المشاريع المجتمعية

في مجال المشاريع المجتمعية، بالإمكان إنشاء مشروع دائرة "النخبة"، وهي "نخبة" لأنها تتكون من أشخاص من ذوي العقول الحكيمة المدبرة والمفكرة ممن يسعون لتحقيق غايات نبيلة في الحياة، المتقاعدون هم "نخبة المجتمع" يمتلكون مخزونا هائلا من الأفكار والمعلومات والخبرات والتجارب، ومما لا شك فيه أن معظمهم أبلوا ما في وسعهم ليصلوا إلى ما وصلوا إليه، الدائرة قد تضم مجموعة من معارف وأصدقاء أو من أصحاب العلاقات الجديدة ممن لهم الاهتمامات والأهداف نفسها، هي أشبه بناد فكري ثقافي ترفيهي، يتم من خلاله الالتقاء والمجالسة للمشاركة بالأفكار والآراء ووجهات النظر، وتتضافر الجهود لتحسين حياة الآخرين، هي أيضا شبكة تعارفية تقدم النصح والمشورة، وتكون مرجعية لأخذ النصح والنهل من المعلومات والتجارب الناجحة، هي مشاركة تفاعلية تعطي الفرصة ليستمع الشخص المتقاعد لأفكار جديدة مختلفة، وربما حلبة النقاش قد تثمر عن أفكار ملقحة ومبدعة، العلاقات في "دائرة الصداقة" ذات نفعية متبادلة ومشتركة يدعم كل شخص فيها الآخر، عند مفترق الطرق أدركوا حقيقة أن السعادة تكمن في العطاء وإسعاد غيرهم.

من الأعمال السهلة والقريبة من متناول اليد أن يعطي المتقاعد دروس تقوية لأبناء العائلة أو الحي بحسب تخصصه وخبراته، أو تقديم ورش عمل، أو تنظيم عروض فنية لتشجيع أصحاب المواهب من المغمورين

المجال التعليمي

وفي المجال التعليمي، هناك عدد من المحاور بإمكان المتقاعد العمل عليها مثل تنظيم مجموعات من الأطفال من الفئات العمرية المختلفة لـ "سرد القصص"، حيث يتم تجميع الأطفال في جو جذاب مرح وتتم تهيئة المكان جيدا إما في الحديقة العامة أو أي مكان آخر، ويتم سرد قصص متنوعة بأسلوب جذاب تساعد على تنمية المعارف والمهارات لدى الأطفال وتطويرها، وتخصيب الخيال والفكر، بالإضافة لتقوية العلاقات الاجتماعية بأنواعها، ولمثل هذا النشاط مساهمة جليلة في تعزيز الهوية والتراث عن طريق سرد القصص الشعبية والتراثية وسماع الأغاني الشعبية والوطنية البارزة، ولا بأس لو تخلل النشاط بعض الألعاب الخفيفة أو الغناء والأناشيد أو تمثيل وتقمص الأدوار لمساعدة المتلقين على الاندماج والاستيعاب ولإضفاء جو من المرح.

وبعض المتقاعدين يفضلون الكتابة، وقد يتخصصون في كتابة قصة حياتهم أو عرض ومضات منها أو محطات معينة تجد فيها التجديد والمتعة والفائدة على المستوى العام، أو جمع قصاصات تمثل تراث العائلة في شكل كتاب يعرض الصور والذكريات على المستوى الشخصي، وممكن إنشاء هدايا صغيرة أو تجميع تحف وهدايا تذكارية تستمد من وقائع ومناسبات معينة للعائلة، وتمثل رمزا معينا للعائلة، يُهدى لأي فرد منها في مناسبة خاصة مثلا أو يُعرض في مكان ما.

ومن الأعمال السهلة والقريبة من متناول اليد أن يعطي المتقاعد دروس تقوية لأبناء العائلة أو الحي بحسب تخصصه وخبراته، أو تقديم ورش عمل، أو تنظيم عروض فنية لتشجيع أصحاب المواهب من المغمورين، في مجال الرسم والتصوير الضوئي والنحت والأعمال اليدوية، وربما المساهمة في تسويقها، أو العمل على تنظيم رحلات داخل قطر للتعرف على الأماكن والمعالم الثقافية الحديثة والتراثية والجغرافية والرياضية والفنية.

من الجميل إنشاء نواد لزراعة نباتات الزينة التي يمكن زراعتها داخل المنازل والخاصة بمنطقة قطر، أو النباتات القطرية المفيدة طبيا وصحيا والتعريف بها وكيفية زراعتها وإنمائها داخل الحدائق المنزلية، وبالإمكان التعاون والتنسيق مع أصحاب التجارب السابقة في هذا المضمار، أو تحسين حدائق الحي والجيران والأهل، أو تبني زراعة الخضروات التي يكثر عليها الطلب.

من أشكال التواصل الثقافي كما يفعل بعض الكتاب رواية قصص الأسفار والرحلات لما فيها من المنفعة العميقة، وكأننا رافقنا الرحالة وشاركناه خبرته

التواصل عبر الثقافات

إن التواصل عبر الثقافات كان نهج أجدادنا المسلمين الأوائل، وكانت وسيلته السفر والرحلات لأسباب متعددة، منها العلمية والتجارية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية، وكانت من أقوى الوسائل لنشر الهوية وترسيخها بل وتطويرها، كانت شاهدا حقيقيا على التلقيح الثقافي والتقارب والتفاهم بين الشعوب والثقافات، منها تعلموا وعلموا وأفادوا واستفادوا، هي الرقعة التي تنتج الإبداعات وتجدد الحضارات وتبعث فيها الحياة.

ومن أشكال التواصل الثقافي كما يفعل بعض الكتاب رواية قصص الأسفار والرحلات لما فيها من المنفعة العميقة.

في الختام نقول إن مرحلة التقاعد هي المرحلة التي يتوج فيها الشخص أجمل ما تعلمه في الحياة، وأجود ما تعلمه من مهارات، هي المرحلة الأفضل إذا أُحسن التخطيط لها، وكل ما تتطلبه اكتشاف الذات، وتحديد الرؤية، ونوع ومجال الأنشطة، والتي ينبغي أن تشمل المستويين الذاتي والمجتمعي.