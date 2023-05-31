غناء القصيدة.. أخطاء أم كلثوم وعبد الوهاب اللغوية

غنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب 30 قصيدة، منها 13 لأمير الشعراء أحمد شوقي، كان بعضها جواز مروره إلى المجد والشهرة مبكرا، وبعضها وصية شوقي للشاب المبدع الذي تبناه واستضافه في "عش البلبل" من "كرمة ابن هانئ" بيت أمير الشعراء في ميدان الجيزة.

وغنى عبد الوهاب 3 قصائد لبشارة الخوري، و3 لعلي محمود طه، واثنتين لمحمود حسن إسماعيل، وقصيدة واحدة لكل من إيليا أبي ماضي وعزيز أباظة وأحمد خميس وأحمد فتحي وصفي الدين الحلي ومهيار الديلمي. كما لحن 4 قصائد لأم كلثوم وقصائد أخرى لنجاة الصغيرة وفيروز وغنى له عبد الحليم حافظ "لا تكذبي".

ولا بد أن غناء المطربين الكبار للقصائد كان له أثر جيد في نشر العربية الفصحى وترديد تراكيبها الصحيحة على ألسنة الجماهير. ويرى المتخصصون في تاريخ الموسيقى العربية أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب له فضل كبير في تطوير غناء القصيدة العربية وزيادة شعبيتها.

لكن المطربين والملحنين المصريين رسخوا تقاليد في غناء القصائد صاغت ما يمكن أن نسميه "الفصحى المصرية"، وأبرز سماتها قلة المبالاة بالفرق بين الحروف اللثوية "الثاء والذال والظاء" والحروف الأسلية "السين والزاي والصاد"، والإصرار على الجيم القاهرية القريبة من الكاف التي تشتبه بها في غناء سمير الإسكندراني "يا رب بلدي وحبابيي والمكتمع والناس".

وكأن نجوم الغناء واللحن رأوا مخارج الحروف وصفاتها من مكونات الهوية المصرية، فأدرجوها في مشروع التمصير الموسيقي، ورفضوا أن يحملوا المصريين على ترديد الجيم المعطشة، حتى وإن كانت شائعة في الوادي وبعض أجزاء الدلتا كالشرقية والبحيرة، ولكنهم لم يكونوا على هذا العناد بشأن الحروف اللثوية، فنحن نجد الذال مثلا أسلية ولثوية في "أسألك الرحيلا" حين تغني نجاة "أسألك الرحيلا لخير هذا الحب وخيرنا بحق ما لدينا من ذكرى غالية" فتنطق "هزا" بالزاي.

ولكنها أسلية بوضوح في "لا تكذبي" عند غناء عبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة "ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك" إذ لا يجد المستمع فرقا بين الذال في "ماذا" والزاي في "مزقتها"، وتزيد خطورة هذا الخلط حين يغنون "لا تخجلي لا تجزعي فلست بثائر" إذ ينطقها عبد الوهاب "فلست بسائر"، وهكذا يأتي بها عبد الحليم حافظ "سينا" أول الأمر، ثم يراجع فيُظهر في نطقه "الثاء" اللثوية.

وفي "أسألك الرحيلا" لا تعطي نجاة الصغيرة حرف الراء حقه من التكرار فتنطقه قريبا من الحرف الإنجليزي "R"، بنوع من الاستعراض لدلال الأنثى لديها. ولا بد أن عبد الوهاب قد لاحظ هذا فهو ينطق راء "الرحيلا" مكررة في غنائه للقصيدة نفسها، ولكنه يقع في خطأ فادح حين يغني "بحق ما كتبته من رسائل وحبُّك الباقي على شعري على أناملي" بضم الباء في "حبك".

وقد وجه عبد الحليم حافظ انتقادا صريحا وقاسيا لنجاة الصغيرة، وقال في لقائه مع طارق حبيب في 29 أبريل/نيسان 1976 إنه أحيانا لا يستطيع أن يفهم ما تقوله نجاة، وإنه ينصحها بأن تراجع ذلك كما راجعه هو نفسه مستعينا بمدرس لغة عربية كي يتقن التعامل مع الأحرف، ولكننا مع ذلك نسمعه مثلا في قارئة الفنجان يغني "عيناها سبحان المعبود" بتفخيم الحاء حتى إنها أحدثت أثرا رجعيا في السين وقربتها من الصاد.

نطق عبد الوهاب "استولُوا" بضم اللام، والصواب في الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف إذا اتصلت به واو الجماعة أن يحذف آخره أي الألف من "استولى" في هذا المثال وتبقى فتحة تدل عليه وتفرق بينه وبين فعل الأمر "استولُوا"، فقد أدى خطأ عبد الوهاب إذًا إلى تغيير المعنى وضياع غرض الشاعر

أشهر أخطاء محمد عبد الوهاب

أشهر أخطاء محمد عبد الوهاب ما سمعه كل ذي أذن وهو يغني "ذهبي الشِّعر شرقي السمات" بكسر الشين، ثم يصر عليها ويكررها، ولكن صفوان بهلوان يصحح وينطقها مفتوحة كما قصدها علي محمود طه في "الجندول".

في زفاف الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق إلى ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي غنى مطرب القصور عبد الوهاب قصيدة الشاعر الفارسي مهيار الديلمي "أعجبت بي" التي تفخر بتاريخ الفرس، ومن أبياتها:

قومي استولوا على الدهر فتى .. ومشوا فوق رؤوس الحقب

فنطق عبد الوهاب "استولُوا" بضم اللام، والصواب في الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف إذا اتصلت به واو الجماعة أن يحذف آخره أي الألف من "استولى" في هذا المثال وتبقى فتحة تدل عليه وتفرق بينه وبين فعل الأمر "استولُوا"، فقد أدى خطأ عبد الوهاب إذًا إلى تغيير المعنى وضياع غرض الشاعر. ومع ذلك ينطق "مشَوا" صحيحة بفتح الشين بعد حذف الألف قبل واو الجماعة، وكذلك في البيت التالي ينطق "بنَوا" صحيحة

عمموا بالشمس هاماتهم .. وبنَوا أبياتهم بالشهب

عام 1968 لحن عبد الوهاب لأم كلثوم قصيدة نزار قباني "أصبح عندي الآن بندقية" بعد النكسة بعام.

يخطئ الثلاثي عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في "لا تكذبي" إذ يغني ثلاثتهم "فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسَره .. فكسرته"، بفتح السين في "أكسره"، والصواب كسرها لأنها من باب "ضرَب يضرِب".

وفي غناء القصيدة يقع الاثنان في 3 أخطاء:

الأول: في نطق "فلسطين" بفتح الفاء واللام، والصواب "فِلَسطين" يقول ياقوت الحموي "فِلَسْطين بالكسر ثم الفتح وسكون السين".

الثاني: في نطق "هَوية" بفتح الهاء، والصواب هُوية بضمها لأنها مصدر صناعي من "هو".

الثالث: في الختام حيث ينطقان "فَوْهة" بفتح الفاء وتسكين الواو، والصواب "فُوَّهة" بضم الفاء وتشديد الواو مفتوحة، ونقل عن ابن الأعرابي "فُوهة" بالتخفيف، ولم يرد فتح الفاء.

ولكن يحسب لأم كلثوم نطقها لصوت الهاء وكأنه قطعة نار، وكانت تجيد هذا النوع من التعبير الصوتي على نحو نطقها للحاء في "وارجع وقلبي كله جراح".

ويزيد عبد الوهاب بخطأ إذ يغني "وألبِس المنية" بكسر الباء، والصواب فتحها لأن "لبِس يلبَس" من باب "فرِح يفرَح"، ولكن أم كلثوم وهي تغني من ألحانه لم تقع في هذا الخطأ.

وفي الفعل "رجع" يخطئ عبد الوهاب ونجاة معا في غناء قصيدة "متى ستعرف" لنزار أيضا إذ يفتحان الجيم من "ارجع إلي" والصواب "ارجِع إلي" بالكسر، وقد جاء هذا الفعل في القرآن متعديا بنفسه، قال تعالى "فإن رجعك الله"، "يرجع بعضهم إلى بعض القول"، "فارجع البصر"، "ذلك رجع بعيد". ولكن وروده متعديا بالهمزة أشكل على العامة فجعلوا المزيد بالهمزة متعديا والمجرد لازما ثم أمعنوا ففتحوا جيم يرجَع حتى لا يشتبه بـ "يُرجِع".

ومثل هذا الخطأ تغني نجاة من ألحان عبد الوهاب في "أسألك الرحيلا" "انزع حبيبي معطف السفر" بفتح الزاي، والصواب كسرها، لأن "نزع ينزع" من باب "ضرَب يضرِب"، ومع فتح الزاي وعدم وضوح العين يظن المستمع أنها تقول "انسى".

وكذلك يخطئ الثلاثي عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في "لا تكذبي" إذ يغني ثلاثتهم "فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسَره .. فكسرته"، بفتح السين في "أكسره"، والصواب كسرها لأنها من باب "ضرَب يضرِب".

ولنجاة الصغيرة خطأ آخر يعد من اللحن الخفي حين تغني في "ماذا أقول" من شعر نزار قباني "وفي الزوايا بقايا من بقاياه" بتقصير الحركة في بقايا لتخرج وكأنها بقاي من بقاياه.

ولا أقصد بهذا المقال أن أحمل على مطربينا الكبار أو أقوم بدور "grammar police"، ولا أن أغضب محبي فنهم، فـأنا منهم، ولكنني أردت أن ألقي الضوء على أحد مداخل الخطأ الشائع في الفصحى المعاصرة مع تأكيد التأثير الجيد لهؤلاء المبدعين في جماهير الأغنية العربية.

ومهما يكن من شيء فإن غناء المطربين الكبار للقصائد خفف رهاب الفصحى عند الجماهير وأشاعها بينهم، كما أن عبد الوهاب وأم كلثوم خاصة كانت لهم معرفة جيدة بصفات الحروف وقدرة على توظيفها في تصوير المعنى على نحو ما بينت في نطق أم كلثوم للهاء في "فوهة" والحاء في "جراح"، وكذلك نسمع من عبد الوهاب تنغيما معبرا في قصيدة "أخي جاوز الظالمون المدى" لعلي محمود طه وذلك في البيت القائل:

أخي قم إلى قبلة المشرقين .. لنحمي الكنيسة والمسجدا

إذ يطرب في "الكنيسة" على هيئة الترانيم الكنسية، ويطيل المد في "المسجدا" بمقامات الأذان.