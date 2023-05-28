عَن بَيعَةٍ إِلّا تَكُن عَقَبِيَّةً .. فَهيَ الَّتي رَضِيَ الكِتابُ المُنزَلُ

لَم تَنصَرِف عَنها النُفوسُ وَلَم تَزِغ .. فيها القُلوبُ وَلَم تَزِلَّ الأَرجُلُ

مَسَحوا أَكُفَّهُم بِكَفِّ خَليفَةٍ .. نَجَمَت بِدَولَتِهِ الحُقوقُ الأُفَّلُ

بهذه الأبيات الشعرية كان بوح البحتري للزعيم العباسي الذي يتحدث عنه، منتشيا بوجود المجتمع في كنفه، وبسط ظلال حكمه، إثر انتخاب عمومي انتهى بأن أكف الشعب قد وُفِّقت لمبايعة وانتخاب مثل هذا القائد، ولاختيار القائد المثالي عديد من المعايير التي احتفى بها الأدب العربي عبر مدونته ذات القرب من دوائر الحكم، وتلك المعايير لدى المتنبي قد صنعت السر الذي يميز ممدوحه من القادة بما يمثل تلخصيا لحقيقة تلك النقاط الحاسمة وإستراتيجية إدارة الدولة حين يقول:

فَمَنْ كَانَ يُرْضِي اللُّؤْمَ وَالْكُفْرَ مُلْكُهُ فَهَذَا الَّذِي يُرْضِي الْمَكَارِمَ وَالرَِّبا

ولم تكن تلك هي اللمحة الوحيدة من أبي الطيب في هذا المجال، فقد قال وهو يتأمل الشخصية القيادية سيف الدولة الحمداني، وعوامل قوته:

أَرَى الْمُسْلِمِينَ مَعَ المُشْرِكِيـ ـنَ إِمَّا لِعَجْزٍ وَإِمَّا رَهَبْ

وَأَنْتَ مَعَ اللهِ فِي جَانِبٍ قَلِيلُ الرقَادِ كَثِيرُ التعَبْ

سواء قرأ هذا النص مغتبطٌ بفوز معاصر لزعيم حكم ذي تأثير واسع، أو كان ترتيلا يستعيد العصر الزمني للأبيات والمسرح الحضاري يومها، فالدلالة غير المتبدلة للمضمون أن المعيار الحقيقي المجسد للأهلية والكفاءة في قيادة دول الحضارة الإسلامية ينطلق من فكرة ذينك البيتين وحولهما يدور دوران الكرة الأرضية حول الشمس ودوران مطامح البرامج السياسية حول حلم الوصول إلى سدة الحكم والفوز في الانتخاب فالشرط عند التطرق لمعايير الأهلية هو ذاك، وما فتئ الأدب يكرره في صيغ مختلفة وتنشد الأغلبية في نهاية المطاف، القول:

فلم تك تصلح إلا له .. ولم يك يصلح إلا لها

لعل ذلك ما يكشف جانبا عما يتعلق بنماذج القادة وواقع جغرافيا الإسلام، وكيف تتحقق درجات القبول الواسع، وهنا كان الشعر العربي سابقا للصحافة والإعلام في رصد حيثيات كالتباين الأيديولوجي في حلبات التنافس من خلال بيان الموقف الأصيل من المذاهب غير المتقاطعة مع الهوية الحضارية لشعوب هذه الحضارة، مثل قول البحتري قديما في تهنئة بالانتصار:

هُوَ المَلِكُ المَرجُوُّ لِلدينِ وَالعُلا .. فَلِلَّهِ تَقواهُ وَلِلمَجدِ سائِرُه

كَسَرتَهُمُ كَسرَ الزُجاجَةِ بَعدَهُ .. وَمَن يَجبُرُ الوَهى الَّذي أَنتَ كاسِرُه

وكأن الشاعر العباسي القديم علي بن الجهم يدخل على الخط ليعبر وهو يتابع زخم المشاهدة والاهتمام السياسي بأحداث الانتخاب وما تطفح به قنوات الإعلام، مشيدا بعدم القطيعة بين الدين والدنيا في مذاهب الحكم وقدرة ذلك على ترجيح الكفة في النهاية، مسجلا الولاء لمن يتصف بهذه الصفة، ومعددا المحاسن ذات الصلة بهذا المجال من زاوية الشعر والأدب عند ما قال:

أَفاضَ مِن عَدلٍ وَمِن نائِلٍ .. ما أَحسَنَ الدُنيا مَع الدينِ

وَعَمَّ بِالإِحسانِ مِن فِعلِهِ .. فَالناسُ في خَفضٍ وَفي لينِ

ما أَكثَرَ الداعي لَهُ بِالبَقا .. وَأَكثَرَ التالي بِآمينِ

تلك الدعوة بـ"آمين" هي ترجمان حالة التعلق بمن تميل إليه نتائج الاقتراعات الصادقة، من شعوب هذه الحضارة، في نهاية المطاف لتكون صياغة الإعلان المطابق للاحتفاء بتجديد الثقة، هي كما جاء لدى الحسين بن الضحاك:

تجددت الدنيا بملك محمد .. فأهلا وسهلا بالزمان المجدد

ثم يواصل ليحرر الخلاصة:

لعمري لقد شدّت عرى الدين بيعةٌ .. أعزّ بها الرحمن كل موحّد

هي الدولة الغراء راحت و بكّرت .. مشمّرة بالرشد في كل مشهد