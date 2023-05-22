ثورة الذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق

يقول تعالى في محكم تنزيله: ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان﴾ {سورة الرحمن – 33}.

والمعنى -الذي نستنبطه من الآية الكريمة في محاولة لاستقراء الفهم الديني لمجريات الواقع التكنولوجي الذي يشهد تطوراً بسرعة جنونية قد تصيبنا بالدوار- هو أن الله تعالى أطًر ووضع لنا دائرة كبشر لا نتعداها إلا بسلطانه المتمثل في العلم، وتلك الدائرة بها أو تضم مجموعة من الدوائر اللامتناهية من العلوم ومشارب البحث في كنه الكون وأسراره.

وإن لكل عصر علم يطغى على العلوم والمعارف فيه، حتى يصل البشر إلى ذروة العلوم وفقاً للحدود التي يصل إليها العقل البشري، مما قسمه الله من علوم بين الخلائق وعبر الأزمان، لذا فإن كل الدلائل تشير إلى ميعاد اقترابنا من علم "السلطان" أو ما يسمى الآن بتكنولوجيا الواقع الافتراضي المعزز وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وما يميز هذا العلم وتلك التقنيات هو الاعتماد على التكييف والخداع والوهم البصري المعزز بالخداع التكيفي، الذي يوهم العقل بأشياء قد تكون بعيدة عنها على أرض الواقع من خلال التقنيات ثلاثية الأبعاد، وما نراه الآن من ظهور تقنيات مثل "Deep Fake" أو التزييف العميق، والتي تقوم على صنع فيديوهات مزيفة باستخدام برامج الحاسوب عبر الذكاء الصناعي، حيث يعمل التزييف العميق على دمج الصور ومقاطع الفيديو لإنتاج فيديو جديد.

خلاصة فكرة "الميتافيرس" أن المستخدم يمكن أن يكون قادراً على ممارسة نشاطاته وأعماله من مكان واحد من خلال الواقع الافتراضي أو المعزز

ثورة التقنيات الحديثة ووقائع التراث العلمي القديم

عرف تعبير أو مصطلح "Deep Fake" حديثا وتم استخدامه في عدة مجالات منها السياسة والأفلام، وهنالك قصص مشهورة على شبكة الإنترنت عن مدى تأثير هذه التقنية في تلك المجالات.

وعلى الجانب الموازي، أطلق مؤسس فيسبوك فكرة "ما وراء الكون" والتي تعرف بـ "Meta Verse" على منصته الجديدة والتي ضم فيها فيسبوك وماسينجر وواتساب، وخلاصة فكرة "الميتافيرس" أن المستخدم يمكن أن يكون قادراً على ممارسة نشاطاته وأعماله من مكان واحد من خلال الواقع الافتراضي أو المعزز.

إن محاولة ربط تلك التقنيات أو ما يمكن أن نصل إليه في المستقبل القريب والقريب جداً بـ "السلطان" -الذي وهبنا إياه الله كبشر من قدرة عقلية ونهم لابتكار العلوم والأساليب التي يمكن لها أن تزعزع بعض العقول البشرية محدودة الأفق- من شأنه أن يفتح ميادين لتفسير وقائع حدثت في التاريخ الإنساني وربطها بما وصلنا إليه الآن أو ما سنصل إليه في المستقبل من ثورات علمية قد يشيب لها الولدان.

لذلك -وبرأيي المتواضع- فإن ما وصل إليه العلم الآن إنما هو امتداد لما وصل إليه في الأزمنة الغابرة، بل إن ما نعيشه لهو إحياء للتراث العلمي المندثر ونبش لماضي سحيق.

الترابط القرآني لفهم النصوص وتفسيرها

إن الآية 33 من سورة الرحمن آنفة الذكر لها صلة عميقة وغريبة مع الآيتين رقمي 39 و40 من سورة النمل حين يقول المولى عز وجل: ﴿ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين (39) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم (40)﴾.

فالعلم الذي تحدثت عنه الآية لهو "علم السلطان" وقرينه الآن ما نشهده من تقنيات ثلاثية الأبعاد تقرب المسافات وتجعل الحدث قريبا منك مهما بعٌد، ونجد أن في الآية الكريمة ربط العفريت إتيان وجلب العرش بزمن قيام سيدنا سليمان من مجلسه، وهو الزمن الذي أجمع بعض المفسرين أنه من الصباح وحتى وقت الظهيرة، وهو موعد جلوس سيدنا سليمان في مجلسه لمناقشة أوضاع الرعية. وبالقياس مع زمننا الحالي يمكن للطائرة القيام بذلك. وأما أن يأتي في طرفة عين فبمقياس العلم النظري والتطبيقي المبني على تجارب ووقائع ماثلة، فإن استخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد وأنظمة الشبكات لهو أقرب لتفسير الواقعة خاصة وأن الآية أكدت على أن هذه العملية تمت باستخدام العلم، وليس هنالك نوع من الروحانيات الخارقة للعادة كالسحر وغيره، فالعلوم تبنى على النظريات وتطبيقاتها بصورة جلية وواضحة.

ذكر الله تعالى العلم ولم يذكر الملك، في حين أن دعاء سيدنا سليمان عن الملك. وهذا يبين أن قوة المُلك من أسبابها العلم الحديث والمبتكر الذي يتفوق أو يجمع كافة العلوم.

ارتباط نهضة الأمم وسطوتها بالعلوم المبتكرة

إن علم السلطان نتاج واستجابة من الله للدعاء كما قال تعالى: ﴿قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب (35) فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب (36)﴾ (سورة ص – 35 و36).

الملاحظ في هذه الآية أنه عليه السلام قال مُلكاً وليس علماً. وأرى أن الحكمة في ذلك أنه لا يجوز كتمان العلم، وأنه حين يمنح الله ويهب الملك فبالضرورة بمكان أن يوهب العلم لأن الممالك لنجاحها وبسط سيطرتها ونفوذها لا بد أن تتفوق بالعلم. ففي الدعاء قصد المُلك حصراً ومعه العلم ابتكاراً بحيث سيندثر المُلك بوفاة الملك وسيأتي زمان يحيا علم المملكة الذي استند إليه الملك، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين﴾ (الآية 15 من سورة النمل).

وقد ذكر الله تعالى العلم ولم يذكر الملك، في حين أن دعاء سيدنا سليمان عن الملك. وهذا يبين أن قوة المُلك من أسبابها العلم الحديث والمبتكر الذي يتفوق أو يجمع كافة العلوم.

وهذا ما يهدف له علم "السلطان" حيث -لابتكار وسائل تكنولوجية مثل الفضاء الافتراضي المعزز- يجب دراسة ومعرفة مجمل العلوم التي يتم ربطها بالذكاء الصناعي من خلال المعرفة والأنظمة الخبيرة في شتى ضروب المعرفة من جغرافيا وتاريخ والهندسة بأنواعها وعلوم الرياضيات وغيرها.