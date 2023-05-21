فقه المرحلة.. المعنى وفائدة العلم به

فقه المرحلة عبارة مركبة من كلمة فقه وكلمة المرحلة. وهذا التركيب هو تركيب إضافي، بمعنى أن الفقه أضيف إلى المرحلة من جهة كونه يبين أحكامها وسائر ما يتعلق بها من النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية والفتاوى الفقهية والحلول الإسلامية.

والفقه -كما هو معلوم- العلم بأحكام الإسلام في قضايا الحياة وشؤون الإنسان. وقد عرفه العلماء بأنه العلم بالواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح والحلال. كما عرفوه بأنه "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". (الموسوعة الفقهية الكويتية، 32/193)

أما المرحلة فهي الفترة الحالية التي نعيشها في بلادنا بالخصوص، وما تحتوي عليه من المكونات والخصائص والتحديات والإمكانيات والتقلبات والنزاعات، وما يمكن أن تؤول إليه من النتائج والإنجازات في السياسة والإدارة والتنمية والمجتمع والتربية والأمن، وما يمكن أن تكون عليه هذه النتائج من الإيجابية والتميز أو من السلبية والتراجع. وكل هذا مرتبط بمدى قدرة المعنيين بهذا كله على إحكام الأداء وحسن تسيير المرحلة والتفطن لما قد يعرقل الإنجاز ويعطل المسار، لا سمح الله تعالى.

ومن أبرز خصائص هذه المرحلة أنها مرحلة انتقالية واستثنائية وصعبة وحرجة ومعقدة، وأنها تشهد حالات من الانفلات والفوضى في الوضع العام وسير المجتمع، كما تعيش أجواء كبرى من الحرية والتعددية والتنوع في التشكيلات والمواقع والمواقف المختلفة.

وعليه، فإن فقه المرحلة هو العلم بأحكام هذه المرحلة بكل ما تحتوي عليه من المكونات والخصائص والتحديات والإمكانيات، ومن ضروب العلم بتلك الأحكام: العلم بالنصوص والقواعد والمقاصد الشرعية والمواقف الإسلامية والفتاوى الفقهية والمقاربات الاجتهادية التي تتعلق بالمرحلة، بطريق مباشر أو غير مباشر.

مرحلتنا الحالية معدودة من مجموع مراحل الزمان والحياة، ولذلك تتعلق بها أحكامها الشرعية وموجهاتها الإسلامية بناء على حسن الاستدلال والاجتهاد وجودة الفهم والنظر وإمكانية التنزيل والتفعيل.

فائدة العلم بفقه المرحلة

للعلم بفقه المرحلة فوائد نظرية وعملية واجتماعية وإنسانية وتربوية ودعوية وإعلامية، ومن هذه الفوائد: