في النظر الحضاري

لقد مدح الله سبحانه وتعالى أولي الألباب الذين يغوصون بنظرهم وفكرهم إلى لباب الأمر وحقيقة الشيء ولا يقفون فقط عند ظواهر الأمور، فكما قال أهل العلم هناك فرق بين من ينظر إلى النواة فلا يرى فيها إلا بذرة ومن يرى فيها النخلة باسقة. هذا النظر اللبي من خصائص هذه الأمة وتراه في تراثها منثورا في شتى الميادين الفكرية والدينية. فترى أهل التصوف مثلا يتحدثون عن البصر الناظر في ملك الخالق الزاهر وعن البصيرة التي تنفذ إلى الملكوت فتزداد معرفة بالله جل وعلا، وترى الفقهاء يغوصون في أعماق النصوص ليستخلصوا أصولا وقواعد يخرجون ويقيسون عليها أحكاما فقهية مختلفة وكذا كان دأب العلماء في سائر العلوم المبنية على النظر والتجربة لفهم لباب القوانين الحاكمة لحركة هذا الكون المادية.

يستلزم النظر الحضاري الساعي لطرح رؤية في ميدان التعليم أن يفهم عمق المنظومة العلمية التراثية لهذه الأمة القائمة على التوثيق والتدقيق في المتن والنقل والتي تحترم التخصص في كل فن

إن البعث الحضاري والجهاد العمراني يحتاج إلى مثل هذا النظر اللبي، نظر لا يقف عند ظاهر التراث القديم على عظمته وتنوعه، بل يُسائله ويسبر غوره ليقف على منطلقاته وقواعده القيمية والمعرفية ويتعلم منه كيف استطاع علماء هذه الأمة ومفكروها نسج إبداع حضاري في بنيان التاريخ والجغرافيا التي عاشوها واشتبكوا معها. نظر لا يقف عند ظاهر منتج حديث مفيد فحسب، بل يفكك هذا المنتج ليدرك كنه نسقه الثقافي المنتج له وفي فلك أي عطاء حضاري يدور. هذا هو النظر الحضاري القادر على فهم الماضي والحاضر فهما لُبيا لينتج نموذجا معرفيا، فنيا وقيميا إنسانيا جديدا للمستقبل.

فعلى سبيل الإجمال لا التفصيل، يستلزم النظر الحضاري الساعي لطرح رؤية في ميدان التعليم أن يفهم عمق المنظومة العلمية التراثية لهذه الأمة القائمة على التوثيق والتدقيق في المتن والنقل التي تحترم التخصص في كل فن والتي مازجت وكاملت ما بين العقل والقلب والبدن في منتجاتها، وكيف بنت كل هذا على قيم التوحيد والعبودية بمعناها الشامل فيخلص بهذا النظر اللبي إلى المنطلقات القيمية والقواعد الكلية الباعثة والضابطة لهوية الأمة في هذا الميدان.

ويستلزم ذات النظر الحضاري التفاعل مع منتجات الحضارة الحديثة التعليمية من مختلف ثقافتها (الغربية والشرقية) وبنائها العلمي والتقني المفيد، ولكن دون الغفلة عن نموذجها المعرفي القائم على المادية العقلانية على سبيل المثال ومع اليقظة التامة أن استنساخ هذه المناهج قد يؤدي إلى استلاب للعقل الحضاري للناشئة.

هناك فرق بين منهج تعليمي يؤصل في العقل المنهج التجريبي للعلوم لفهم قانون الأسباب في الكون الذي يوصل إلى مسبب الأسباب فيطمئن الفرد في داخل هذا الكون، وبين منهج تعليمي يسوق في المحتوى نفسه، ليزرع في الفرد الرغبة في التحدي والسيطرة على الكون للمنفعة الفردية. إن النظر اللبي يستخلص من هوية التراث هذا البناء الإنساني المتسق مع الكون والخاضع لخالقه ويجعله إطارا لما يستهلكه من منتج الحضارة الغربية التعليمي المتميز في مجال التجريب وبناء العقل المُلاحظ والمبدع.

من المفيد في البعث الحضاري للأمة تداول ثقافة النظر هذه بين أفرادها حتى مع عدم قدرة الجميع على النفوذ اللبي ولكن ذلك سيولد حساسية ضد الاستنساخ الكامل والاستلاب الحضاري وهو مايهيئ الأرضية للمفكرين والنخب لطرح رؤى جديدة في ميادين الحضارة المختلفة

إن النظر الحضاري هو التفكر والتدقيق لفهم النموذج الحاكم للمنتج الحضاري القائم. هذا النظر يستلزم القدرة على الغوص للب النموذج وتفكيكه للوقوف على أرضيته القيمية، نسقه الفلسفي، نسبة الزمان والمكان فيه ونجاحاته وإخفاقاته، ليستخلص من ذلك ما يمكن أن يبنى عليه أو يتبناه أو يعدل عليه أو يعيد إنتاجه أو يتركه. لابد أيضا من إدراك أن للناس في هذا النظر مدارك مختلفة بحسب حدة هذا النظر، فما بين ناظر للظاهر فقط أو من يدرك بعض ملامح النموذج المنتج للحضارة، وبعض من يختلط عليه الأمر فيرى الفرع ولا يرى الأصل، وأخيرا من أوتى نظرا لبيا يرى به النسق كاملا وتجلياته وذاك أوتي خيرا كثيرا.

إن من المفيد في البعث الحضاري للأمة تداول ثقافة النظر هذه بين أفرادها حتى مع عدم قدرة الجميع على النفوذ اللبي، ولكن ذلك سيولد حساسية ضد الاستنساخ الكامل والاستلاب الحضاري، وهو ما يهيئ الأرضية للمفكرين والنخب لطرح رؤى جديدة في ميادين الحضارة المختلفة تجد عندها آذانا مصغية وقلوبا متلهفة لتلقي هذه الرؤى ونقدها والمشاركة فيها. نظر حضاري يدفع لفعل حضاري يخرج منتجا حضاريا نرنو إليه جميعا.