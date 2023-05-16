أردوغان أعمق مما يتخيل خصومه!

"الرئيس رجب طيب أردوغان لم يَفُز، لكن المنافس المعارض خسر"، لو أردنا ان نلخص النتيجة التي أدلت بها صناديق الاقتراع أمس الأحد (14 مايو/أيار الجاري) في الانتخابات الرئاسية في تركيا، فإن هذا هو الوصف الدقيق، والسبب هو أن الجميع ليس فقط المنافس القومي الكمالي وتحالفه الجامع بين المتناقضين، بل الغالبية كانت تنتظر إعلان سقوط رجب طيب أردوغان مدويا، لكن الرجل يبدو بأنه متجذر في العقل والتراب التركي أعمق مما يظنه الآخرون، ليس اقتلاع أردوغان بهذه السهولة، فهو استثنائي بكل المقاييس، مع أنه يبقى بشرا.

تحالف معارض لم يسبق أن حصل في التاريخ السياسي التركي الحديث، التحالف جمع حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، والحزب الجيد الوسطي القومي، وحزب السعادة المحافظ والذي خرج من رحم حزب الرفاه المنحل، مع من انضم إليهم من القوى الصغيرة أو متوسطة الحجم من أقصى اليمين القومي إلى اليسار الليبرالي، والهدف من التحالف كان إسقاط أردوغان، ولا شيء غير إسقاط أردوغان، بدعم إعلامي وبحثي وسياسي هائل من الغرب، ومن القوى الإقليمية، والسبب أن الجميع لا يريد تركيا دولة قوية بما لديها من رصيد تاريخي وحضاري على المستوى الدولي، وبما تحمله النخبة الحاكمة الآن من فكر نابع من المرجعية الإسلامية والاهتمام البالغ بالقضايا التي تهم الأمة الإسلامية.

هذا من جانب، ولو ذهبنا بعيدا نسبيا من السياسة إلى الجانب الفكري الحضاري، لا أظن بأن من له عقل في رأسه لا يلحظ الصراع العلني بين مشروعين في تركيا، هذا الصراع يلخص الصراعات المتتالية والمتكاثرة في المنطقة، بوضوح إنهم يرون في أردوغان مشروعا إسلاميا محافظا، ولو خففنا اللهجة فهم يرون فيه مشروعا اجتماعيا محافظا يستند إلى الدين، تمكن من مجابهة المشروع التغريبي الاجتماعي الذي دام 8 عقود بالحديد والنار.

هذا الاصطفاف الذي حصل وما زال على المستوى العالمي حول انتخابات تركيا، وترتيب واصطفاف القوى وفق الأهداف النابعة من المرجعية الحضارية التي ظهرت بوضوح، يثبت أن ما جرى كان صراعا وليس مجرد انتخابات واقتراع كما اعتاد الجمهور عليه، والعلامات ظهرت في اللحظات الأخيرة قبيل الصمت الانتخابي، أردوغان ذهب إلى جامع "آيا صوفيا" لصلاة المغرب جماعة وبقي لصلاة العشاء وخطب -دينيا- في الجمع، وكمال كليجدار أوغلوا ذهب لوضع إكليل من الزهور على ضريح كمال أتاتورك. وعندما ذهب أردوغان للتصويت كان الأنصار يرددون "بسم الله، يا الله، الله أكبر"، والآخرون عند رؤية كليجدار صاحوا باسمه الشخصي.

أردوغان خبير وعالم بتحريك أوراق اللعبة الشعبية والسياسية، مع أن الطاقة والقدرة الجسمانية ليست على حالها، فالسياسة مرهقة إلى حدّ التحطيم والتدمير الصحي، لكن الهمَّة ازدادت توقدا وشعورا بالاستجابة لتحدي النصر

هنا السؤال الذي لا مهرب من عرضه هو: ماذا في الطريق إلى الجولة الثانية؟، وأيضا السؤال الآخر:

كيف يمكن لمشروع أردوغان النجاح والفوز الدائم؟