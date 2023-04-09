منطق جديد في فهم الصيام عند الإمام سعيد النورسي

ينتقد سعيد النورسي (1778-1960) تعامل المسلمين مع صيام شهر رمضان بالاقتصار على الحديث عن الوجوب والحل والحرمة.

وكما هو منهجه في مقاربة الحقائق الدينية، فقد حاول تقديم منطق جديد في فهم الصيام، يتجاوز السطحيات، فبداية يقرر أن هذه العبادات مما لا تدخل في -المحاكمات العقلية- المشهورة بأنها معقولة المعنى لكن "القسم التعبدي من الشعائر لا تغيره الحكمة والمصلحة قطعا، لأن جهة التعبد فيه هي التي ترجح.. فلا يمكن أن يقال: إن فوائد الشعائر هي المصالح المعلومة وحدها فهذا مفهوم خطأ".

وعليه يحدد النورسي مجالات حِكم الصوم في ما يلي:

أولا: تجلي ربوبية الله سبحانه يكون بإعادة توجيه الإنسان للنظر في النعم الكثيرة المتنوعة ونشرها على الأرض كمائدة ممتدة عامرة وإعدادها إعدادا بديعا، حيث البشر -خلال الفترات العادية في الأيام- يأكلون ويشربون، لكن في رمضان كأنها دعوة توجه للجميع وقت الإفطار كجيش منظم في وقت محدد معلوم إلى المائدة الإلهية، وهم يلبون الدعوة والنداء تلبية عبودية كاملة تامة. كأن ربهم يقول لهم حين الإفطار "تفضلوا" إلى مائدة الضيافة الكريمة، فهو يبين بهذا الوضع كمال ربوبيته ورحمانيته ورحيميته، والعباد يقابلون تلك الرحمة الجليلة الكلية بعبودية واسعة منظمة عظيمة. فامتناع الإنسان عن تناول الأطعمة في نهار رمضان، يجعله مدركا "أن هذه الأطعمة ليست ملكا لي، فأنا لست حرا في تناولها، فهي إذن تعود إلى أحد آخر، وهي أصلا من إنعامه وكرمه علينا، وأنا الآن في انتظار أمره".

ومن معاني الربوبية أن الإنسان بطبيعته يكره الحدود، أي يرغب في نوع من الربوبية والسلطنة في كل شيء، حرا طليقا كيفما يشاء، لكن الصيام يأتي ويعرفه حدوده وصلاحياته، "فتبدأ نفس كل شخص بالتفطن في ذاتها في رمضان المبارك… بأنها ليست مالكة بل هي مملوكة، وليست حرة طليقة بل هي عبدة مأمورة".

ثانيا: إن الصيام جوع مؤقت، لكنه حقيقي، فهناك كثير من الأطعمة النفيسة التي تقدم لنا في الحياة من نظراء لنا، وبالمقابل يكون الشكر وتقديم الهدايا والهبات اعترافا بالجميل الدنيوي، أي "نحن ندفع للخدام ما يستحقونه من الثمن ونظل تحت فضلهم ومنتهم بل نبدي لهم من التوقير والشكر أكثر مما يستحقونه"، مع هذا فإن المنطق الصحيح هو في عدم نسيان المنعم الحقيقي -سبحانه- تحت ستار الغفلة. فنعم الله تعالى لها أثمان يطلب منا حتما دفعها، وتقدير قيمتها، "لذا فإن صيام رمضان المبارك هو مفتاح شكر حقيقي خالص، وحمد عظيم عام لله سبحانه، وذلك لأن أغلب الناس لا يدركون قيمة نعم كثيرة -غير مضطرين إليها في سائر الأوقات- لعدم تعرضهم لقساوة الجوع الحقيقي، وأوضاره"، وبذلك يصبح الصوم مفتاحا للشكر من جهات شتى.

يأتي دور الصيام الذي يجعل الإنسان مضطرا لإذاقة النفس مرارة الجوع وحرارة العطش، فقد أمر الله تعالى الأغنياء لمد يد المعاونة لإخوانهم الفقراء، لكن طبيعة البشر المهملة ربما لا تجد الدافع القوي لهذه المعاونة

ثالثا: يرى النورسي -رحمه الله- أن في الصوم حِكما غزيرة تتوجه إلى الجانب الاجتماعي لحياة الإنسان، منها التعاون والشعور برابطة الشفقة على بني جنسه، فالمجتمع الإنساني ليس على شاكلة واحدة ولا في مستوى واحد من حيث نمط الحياة والمعيشة، فهم شرائح وطبقات، لكن غالبا لا يشعر الإنسان بحاجة رفيقه ما لم يشعر هو نفسه بتلك الحاجة شعورا حقيقيا، وهنا يأتي دور الصيام الذي يجعل الإنسان مضطرا لإذاقة النفس مرارة الجوع وحرارة العطش، فقد أمر الله تعالى الأغنياء لمد يد المعاونة لإخوانهم الفقراء، لكن طبيعة البشر المهملة ربما لا تجد الدافع القوي لهذه المعاونة، فالأغنياء "لا يستطيعون أن يستشعروا شعورا كاملا حالات الفقر الباعثة على الرأفة، ولا أن يحسوا إحساسا تاما بجوعهم إلا من خلال الجوع المتولد من الصوم"، ويكون هذا الشعور فاعلا مؤثرا تحديدا في أوقات الشدة و أيام الحر القائظ.

الغفلة عن حقيقة النفس الإنسانية وقدرتها المحدودة تجعل من صاحبها يتوهم "أن وجودها من فولاذ وأنها منزهة عن الموت والزوال وأنها خالدة أبدية"

رابعا: إن الهيكل المادي لتنفيذ وتفعيل الصوم هو الجسد الإنساني، لكنه لا يقتصر على الجانب المادي فقط بالامتناع عن مألوفات الحياة، وإنما مع هذا يتعامل مع الروح ومع القلب، وكل ذلك يترك أثرا لا ينكر في عمق الإنسان، فيساعده على التراجع عن قناعات وممارسات تعوّد عليها قبل رمضان، إذ إن الغفلة عن حقيقة النفس الإنسانية وقدرتها المحدودة تجعل من صاحبها يتوهم "أن وجودها من فولاذ وأنها منزهة عن الموت والزوال وأنها خالدة أبدية" وتنسى أن الجسم من لحم وعظم يتحلل بسرعة في التراب مادة الجسد الأصلية، ولهذا ينقض الإنسان على ملذات الدنيا، "وتهوي في هاوية الأخلاق الرديئة".

فالصوم يوجه النفس إلى التهذيب، والأخلاق إلى التقويم، ويجعلها تتخلى عن العشوائيات، "فبوساطة الجوع يفكر كل منهم في نفسه وفي معدته الخاوية ويدرك الحاجة التي في معدته فيتذكر مدى ضعفه ومدى حاجته إلى الرحمة الإلهية… متخليا عن فرعنة النفس".

والصيام كذلك تدريب على الفضائل النفسية والسلوكية، "فمثلا: يروض الإنسان لسانه على الصوم من الكذب والغيبة والعبارات النابية، ويمنعه عنها، ويرطب ذلك اللسان بتلاوة القرآن الكريم وذكر الله سبحانه… ومثلا: يغض بصره عن المحرمات، ويسد أذنه عن الكلام البذيء، ويدفع عينه إلى النظر بعبرة، وأذنه إلى سمع الكلام الحق والقرآن الكريم، ويجعل سائر حواسه على نوع من الصيام"، فهو تعديل للسلوك المنحرف كي لا يلج في الحاجات الحيوانية.

خامسا: إن أجمل تعبير قرأته عن الصيام للنورسي وغيره في مقاصده الشخصية للصائم، هو "الحمية المعنوية"، فالعادة في الحديث دائما هي عن "الحمية المادية" الثابتة طبا، يشرح النورسي ذلك ويقول "إذ كلما التهم [الإنسان] ما يصادفه من دون النظر إلى ما يحل له ويحرم عليه تسممت حياته المعنوية وفسدت"، لكن في "رمضان المبارك تعتاد النفس نوعا من الحمية بوساطة الصوم، وتسعى بجد في سبيل التزكية والترويض وتتعلم الطاعة والصبر".

ومن معاني الحمية المعنوية أيضا عند النورسي، هي إعطاء المجال للأعضاء المرتبطة بالمعدة وفسحة من الوقت للتفكير بما يجب عليها من مهام من غير الانشغال بأمور الأكل والشرب، وبذلك تفكر أولئك العمال والخدم [للمعدة] بعباداتها الخاصة، فـ"بحلول شهر رمضان يدرك أولئك العمال أنهم لم يخلقوا لأجل ذلك المصنع وحده…لذلك ترى المؤمنين في رمضان المبارك ينالون مختلف الأنوار والفيوضات والمسرات المعنوية".