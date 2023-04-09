حقائق على أجندة رمضان

كأني بالزمان يعود بي إلى قرن مضت عليه قرون، وكأني بالمسافات تطوى أمامي لأصل إلى طيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تجارة لن تبور

وكأني هناك أسمع لغطا، وأرى الناس يتحركون في لهفة، وقد بدت عليهم آثار جوع طويل حل بهم بعد شهور لم تمطر فيها السماء، ولم تنبت الأرض.

وأرى تجار المدينة قد بدؤوا يتوافدون إلى منزل عثمان بن عفان الذي وصلته منذ قليل قافلة أتت من الشام، فيها ألف جمل محملة سمنا وزيتا ودقيقا، والناس إلى هذه الأشياء في أمس الحاجة.

وأسمع وفدا من التجار يفاوضون عثمان طالبين منه أن يبيعهم هذه البضاعة. فيسأل عثمان: كم أربح على الثمن الذي اشتريت به؟ يعرضون عليه بالدرهم درهمين. فيرد: أعطاني غيركم زيادة على هذا.. يزيدون إلى 3 فـ4 ثم 5، وفي كل مرة يعيد عليهم الرد نفسه. وهنا ينظر بعضهم إلى بعض في ذهول وتدركهم الحيرة، فيسألون: من الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟ فيقول -رضي الله عنه-: إن الله قد أعطاني بكل درهم عشرة، الحسنة بعشرة أمثالها، فهل عندكم زيادة؟. وهنا يدركون ما أراد فيصمتون. ويأخذ عثمان بن عفان يوزع بضاعته، فلا يبقى من فقراء المدينة واحد إلا أخذ ما يكفيه ويكفي أهله.

إنه واحد من مشاهد كثيرة، أعلن فيها عثمان -رضي الله عنه- فهما عميقا لمعنى التجارة، وعاه والتزمه وجسده في حياته سلوكا وممارسة.

فلئن كانت التجارة الدنيوية تقتضي دفع مال، يأمل صاحبه أن تعود إليه قيمته زائدة شيئا قليلا، ربعها أو نصفها، وربما مثلها أو بضعة أمثالها، فإن التجارة مع الله يكون ربحها أعظم بكثير وأبقى، وهي لا تكون بالمال فحسب، وإنما تتجاور ذلك إلى ميادين كثيرة أخرى أوسع وأرحب.

في التجارة مع الله يصير المال الذي أنفق في سبيل الله، مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، وربما أكثر لأن الله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.

في التجارة مع الله يصبر المؤمن على معاناة جوعه صائما أو سهره قائما أو تعبه ساعيا، وهو يتطلع إلى آخرة يلقى فيها الراحة الأبدية والنعيم المقيم.

في التجارة مع الله يبذل المؤمن حياته الفانية مجاهدا في سبيل الله ليصير إلى الحياة الأبدية الخالدة في جنات النعيم.

إن أحدنا ليستشعر في نفسه نشاطا، يجعلها تقبل على الطاعات، وقد سكنها شعور بالغبطة والارتياح، لتزداد قربا من خالقها، وتنال المزيد والمزيد من الأجر الموصل إلى جنة الله ورضوانه

موسم خير عظيم

ألا إن خير الله دائم، والأجر عنده عظيم، والعطاء منه جزيل، والتجارة معه رابحة رابحة.

ثم إن المولى فوق ذلك قد جعل لعباده مواسم، يغدو فيها عظيم الأجر أعظم، وجزيل العطاء أجزل، وسبل الاستكثار من الخير ميسرة. وإننا في هذه الأيام نعيش في رحاب واحد من تلك المواسم، فأي موسم للخير أعظم من رمضان؟

إن الحبيب -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن الشياطين ومردة الجن قد صفدت، وأن أبواب النار غلقت فلم يفتح منها باب، وأبواب الجنة فتحت فلم يغلق منها باب، وأنه في كل ليلة ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأن لله عتقاء من النار كل ليلة.

وإن أحدنا ليستشعر في نفسه نشاطا، يجعلها تقبل على الطاعات، وقد سكنها شعور بالغبطة والارتياح، لتزداد قربا من خالقها، وتنال المزيد والمزيد من الأجر الموصل إلى جنة الله ورضوانه. فالهمة عالية والعزيمة مقبلة لاغتنام فرصة لا تعود من جديد حتى ينقضي عام آخر.

ففي رمضان تفتح الأبواب للمذنبين لتمحى ذنوبهم، وينالوا مغفرة الله ورضوانه. فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

ثم إن البشائر لتهل في نبأ يخص الصوم دون سواه من سائر العبادات، نسمعه في قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به". ومادام الله قد ترك الجزاء له دون أن يقيده بحدود فلا تسل عنه، لأنه بعظمته سيتجاوز التصورات والحدود. ومادام باب الاستزادة من الأجور ومضاعفتها مفتوحا، فمن تمام الفطنة عدم التفريط في تحصيل المزيد والمزيد من الأجور والحسنات. وإنها لفرصة عظيمة للمسلم أن يأخذ أجر صيامه وكأنه صام يومه مرتين أو مرات، وهذه الفرصة يوجهنا للأخذ بها نبينا -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا".

وحقيقة مضاعفة الأجور في هذا الشهر الكريم لا تقتصر على الصوم فحسب، وإنما تمتد لتشمل عبادات أخرى. فالصدقة -مثلا- في رمضان ليست كصدقة في غيره. وقد أخبرنا عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ.

ثم إن رمضان شهر القرآن، ففيه أنزل، وفيه كان أمين السماء جبريل يدارسه أمين الأرض محمد، وفيه كان السلف -رحمهم الله- يولون القرآن مزيدا من الاهتمام، قراءة وتفكرا وتدبرا وعملا بدعوته.

ورمضان أيضا موسم الذاكرين والمعتمرين والقائمين. وحسب رمضان أن فيه ليلة القدر التي رفع الله شأنها، وقال فيها: {ليلة القدر خير من ألف شهر* تنزل الملـٰۤىكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر* سلـٰم هي حتى مطلع الفجر} [سورة القدر: 3-5]. وأي خير للإنسان أعظم من أن يثاب على عبادته لله في ليلة واحدة، وكأنه قضى أكثر من ألف شهر في عبادة؟

كم من صائم أضاع أجره بالغيبة والخوض في أعراض الناس، وكم من صائم ترك الطعام والشراب ولم يترك اللغو والرفث، وكم من صائم زرع في فهمه من تلبيس إبليس أن صومه يبرر له أن يكون نزقا، يغضب لأتفه الأمور، ويسب هذا ويشتم ذاك

حقيقة متممة

ولكن.. مع وجود المبشرات وعلو الهمة، فإن هناك ما يدعونا إلى الانتباه وأخذ الحذر، لأن العزيمة التي تدفعنا إلى الاستكثار من الأجور والحسنات، تحتاج معها عزيمة أقوى وأمضى لنصون تلك الأجور، ونحفظها من الضياع.

كيف لا، ونحن نرى أحدنا في الدنيا إذا كثرت أمواله وأملاكه شدد عليها الحراسة وحصنها، لحمايتها ولمنع وصول اللصوص إليها. والحقيقة أن حاجتنا لتحصين ذخيرتنا إلى الآخرة، تفوق بكثير حاجتنا لتحصين متاع الدنيا.

وإنها لحقيقة مخيفة يشير إليها نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر". فكم من صائم أضاع أجره بالغيبة والخوض في أعراض الناس، وكم من صائم ترك الطعام والشراب ولم يترك اللغو والرفث، وكم من صائم زرع في فهمه من تلبيس إبليس أن صومه يبرر له أن يكون نزقا، يغضب لأتفه الأمور، ويسب هذا ويشتم ذاك، ولو فقه حقيقة الصوم لعلم أن صومه ينبغي أن يودي به إلى نقيض ذلك تماما، فيجعله صبورا حليما طيب النفس واللسان.

ولنذكر دوما أن الآية التي تبدأ بقول ربنا: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام" تنتهي بقوله -عز وجل-: "لعلكم تتقون". فالتقوى مع ما تقتضيه من ارتقاء بالأخلاق واجتناب للآثام هي غاية الصوم. وهذا ما تجلى في وعى سلفنا الصالح وسلوكهم، وقد قال جابر بن عبد الله الأنصاري: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء".

فأسفا على من سعى لأجر الصوم ثم أضاعه، وأسفا على من لم يأخذه صومه إلى التقوى، بل ربما لم يزدد به إلا بعدا عنها.