طه حسين.. والحياة المعنوية في مصر الحديثة

تطور الصراع حول الهوية في مصر منذ عام 1906، ويشكل كتاب طه حسين "مستقبل الثقافة في مصر" حلقة مهمة في هذا الصراع، وكان الهدف الرئيس لهذا الكتاب -الذي صدر عام 1937- هو بناء نظام التعليم في مصر.

ويتضمن الكتاب الكثير من الأفكار، من أهمها أن تكون الدولة مسؤولة عن التعليم الأساسي، ويجب أن توفره للأغنياء والفقراء، وكان هذا مدخلا للتأثير على شعب مصر، وأدى إلى زيادة أهمية طه حسين في الثقافة والسياسة والتعليم.

وكانت وزارة المعارف قد أرسلت طه حسين، ليمثل مصر في مؤتمر التعليم العالي الذي عقد بباريس عام 1937، وبعد عودته قدم تقريره للوزارة، وشكّل التقرير أساس الكتاب، وهذا يعني أن الكتاب ساهم في بناء الإستراتيجية التعليمية في مصر.

يرى طه حسين أن وحدة الدين واللغة لا تصلح أساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول، فما الذي يصلح؟!

"ليس عقلا شرقيا"

من أهم الأفكار التي تضمنها الكتاب أن التفكير في مستقبل الثقافة في مصر يجب أن يتم على ضوء ماضيها البعيد وحاضرها القريب، فكيف ذلك؟

يطرح طه حسين سؤالا: أمصر من الشرق أم من الغرب؟ وهو لا يريد -كما يقول- الشرق الجغرافي والغرب الجغرافي، وإنما يريد الشرق الثقافي والغرب الثقافي، ثم يستمر في طرح الأسئلة: هل العقل المصري شرقي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء؟.

لكن، ماذا كانت إجابته عن الأسئلة؟ بعد سرد طويل لتاريخ العلاقات بين مصر القديمة والشرق والغرب يصل طه حسين إلى نتيجة هي أن العقل المصري ليس شرقيا، وإنما ينتمي إلى أسرة الشعوب التي استقرت حول بحر الروم، وإطلاق تلك التسمية على البحر الأبيض المتوسط يوضح هدفه من ذلك العرض التاريخي.

"بناء الدول يقوم على المنفعة المادية"

يرى طه حسين أن وحدة الدين واللغة لا تصلح أساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول، فما الذي يصلح؟ يجيب عن ذلك بأن نظام الحكم وتكوين الدول يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على أي شيء آخر، مبرهنا على رأيه بأن الشاعر والفيلسوف الفرنسي بول فاليري (1871-1945) شخّص العقل الأوروبي برده إلى عناصر ثلاثة: حضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن، وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه، والمسيحية وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على الإحسان.

وترتيبا على ذلك يقول طه حسين "لو أردنا أن نحلل العقل الإسلامي في مصر والشرق القريب: أفتراه ينحل إلى شيء آخر غير هذه العناصر التي انتهى إليها تحليل بول فاليري؟".

يرى طه حسين أن حياتنا المادية أوروبية خالصة في الطبقات الراقية، وهي في الطبقات الأخرى تختلف قربا وبعدا من الحياة الأوروبية باختلاف قدرة الأفراد والجماعات وحظوظهم من الثروة وسعة ذات اليد، ومعنى هذا أن المثل الأعلى للمصري في حياته المادية إنما هو المثل الأعلى للأوروبي في حياته المادية

هوية يشكلها المستشرقون

وسيرا على نهج بول فاليري يحلل طه حسين العقل الإسلامي فيرى أنه يقوم على الآثار الأدبية والفلسفية والفنية التي مهما تكن مشخصاتها فهي متصلة بحضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن، وإلى هذه السياسة والفقه اللذين مهما يكن أمرهما فهما متصلان أشد الاتصال بما كان للرومان من سياسة وفقه، وإلى هذا الدين الإسلامي الكريم وما يدعو إليه من خير وما يحث عليه من إحسان، ومهما يقل القائلون فلن يستطيعوا أن ينكروا أن الإسلام جاء متمما ومصدقا للتوراة والإنجيل.

وعلى غرار طه حسين انتشرت تلك الأفكار في كتب المستشرقين الذين صوروا الإسلام بأنه تم نقله من الفلسفة اليونانية والسياسة والفقه الروماني، وحتى الدعوة للخير تم نقلها من اليهودية والمسيحية، وكل ما فعله طه حسين هو نقل تلك الأفكار إلى اللغة العربية، لتشكل أساسا لنظام تعليمي يتم فيه إعداد الأجيال بهوية جديدة تبتعد عن الإسلام، بعد أن نفى عن العقل الإسلامي أهم إنجازاته الحضارية.

الحاضر والحياة المادية

أما بالنسبة للحاضر فيرى طه حسين أن حياتنا المادية أوروبية خالصة في الطبقات الراقية، وهي في الطبقات الأخرى تختلف قربا وبعدا من الحياة الأوروبية باختلاف قدرة الأفراد والجماعات وحظوظهم من الثروة وسعة ذات اليد، ومعنى هذا أن المثل الأعلى للمصري في حياته المادية إنما هو المثل الأعلى للأوروبي في حياته المادية.

وهذا بالضبط ما كان يريده اللورد كرومر المندوب السامي والحاكم الفعلي لمصر (1881-1906) عندما وجه كبار الأعيان بتشكيل حزب الأمة عام 1906، وإصدار جريدة "الجريدة"، باعتبارهم أصحاب المصالح الذين ترتبط حياتهم بالاحتلال الانجليزي، فالمثل الأعلى لهم هو الحياة المادية الأوروبية، وهذا الحزب رفض فكرة إنشاء مجلس نيابي حتى لا يتخذ قرارا بمطالبة بريطانيا بالجلاء عن مصر.

وهذا يعني أن اللورد كرومر نجح في بناء نخبة تروج لهوية تقوم على أن مصر فرعونية وأنها ترتبط بأوروبا.

كشف طه حسين الأهداف الحقيقية للنخبة المتغربة المرتبطة بالاستعمار، وهي نخبة تتميز بالاستكبار والاستعلاء على أغلبية المصريين الذين يربطون حياتهم بالعروبة والإسلام

"حياتنا المعنوية أوروبية"

يقول طه حسين -الذي ينتمي لهذه النخبة المتغربة- ليس في الأرض قوة تستطيع أن تردنا عن أن نستمتع بالحياة على النحو الذي يستمتع به الأوروبيون.

ويضيف أن مقياس رقي الأفراد والجماعات في الحياة المادية إنما هو حظنا من الأخذ بأسباب الحياة الأوروبية.

وحياتنا المعنوية على اختلاف مظاهرها وألوانها أوروبية خالصة كما يقول حسين، فنظام الحكم عندنا أوروبي خالص نقلناه عن الأوروبيين نقلا من غير تحرج ولا تردد، وإذا عبنا أنفسنا بشيء من هذه الناحية فإنما نعيبها بالإبطاء في نقل ما عند الأوروبيين من نظم الحكم وأشكال الحياة السياسية.

هذا هو العيب الوحيد فينا -كما يرى طه حسين- وهو الإبطاء في تقليد أوروبا، ويقول "إننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بأوروبا اتصالا يزداد قوة حتى نصبح جزءا منها لفظا ومعنى وحقيقة وشكلا".

وبذلك، كشف طه حسين الأهداف الحقيقية للنخبة المتغربة المرتبطة بالاستعمار، وهي نخبة تتميز بالاستكبار والاستعلاء على أغلبية المصريين الذين يربطون حياتهم بالعروبة والإسلام.

التعليم على النمط الأوروبي

ونتيجة لذلك يريد طه حسين "إقامة النظام التعليمي ليتم تكوين أبنائنا في مدارسنا الأولية والثانوية والعالية تكوينا أوروبيا لا تشوبه شائبة".

ويرسم طه حسين طريق مستقبل مصر بأن تسير سيرة الأوروبيين وتسلك مسلكهم، وذلك "لنكون لهم أندادا، ولنكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد وما يعاب، ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع".

لكن على الرغم من خطورة الكثير من الأفكار التي تضمنها كتاب طه حسين فإن الصحافة المصرية لم تقدم رؤية نقدية لها كما حدث بالنسبة لكتاب "في الشعر الجاهلي"، ربما لأنه تضمن فكرة مجانية التعليم، ومسؤولية الدولة عن توفير التعليم الأساسي للجميع، وهي فكرة جذبت الكثير لتأييدها وتجاهل الأفكار الخطيرة المرتبطة بها حول هوية مصر.

أفكار طه حسين ارتبطت بتيار مهم في الفكر والسياسة المصرية تمتع بدعم الاحتلال البريطاني، وفتحت وزارات التعليم والثقافة المجال لهذا التيار

الارتباط بالاحتلال الإنجليزي

تمكن طه حسين في هذا الكتاب من أن يضع أفكاره بذكاء داخل نص يقوم على إصلاح التعليم، لكن هذا الإصلاح يقوم على فكرة محورية هي ارتباط مصر بأوروبا، وأنها يجب أن تقلد الحضارة الغربية خيرها وشرها.

ما يهمنا هنا هو أن أفكار طه حسين ارتبطت بتيار مهم في الفكر والسياسة المصرية تمتع بدعم الاحتلال البريطاني، وفتحت وزارات التعليم والثقافة المجال لهذا التيار، كما تم استخدام السينما ووسائل الإعلام للترويج لأفكار هذا التيار، في الوقت الذي حاربت فيه السلطات التيار الذي يعبر عن هوية مصر العربية والإسلامية.

وعلى الرغم من أن النظام الناصري تبنى القومية العربية فإن وزارة الثقافة كانت متحيزة للتيار الذي يتبنى الهوية الفرعونية والارتباط بأوروبا، كما كانت وزارة التربية والتعليم متحيزة أيضا لهذا التيار وبالغت في تمجيد الفرعونية في المناهج الدراسية.

لكن ظل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ويشكل تحديا لشعب مصر هو "من نحن؟!"، والإجابة المبدعة على سؤال الهوية يمكن أن تشكل المستقبل.