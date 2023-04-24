في التجليات الحضارية

الحديث عن البعث الحضاري يرتبط بالقيم الحضارية، وعلى هذا درج كل من نظر وكتب عن هذا البحث[1]، والمتأمل في هذه الرؤى قد يلتبس عليه موقع هذه القيم ودورها بين من يجعلها المحرك والمنطلق لهذا البعث الحضاري لأي أمة[2] وآخرين يرون القيم من منتجات هذا البعث ومن مخرجاته[3]. في هذا المقال نقارب هذه القضية من خلال ما نطلق عليه التجلي الحضاري وهو طرح نرى فيه أن القيم الكبرى لا يمكن إنتاجها بمعنى الإيجاد من العدم بل هي تتجلى في مراحل مختلفة من هذا البعث بصور شتى. وفي المجمل، من الممكن القول إن القيم الحضارية لكل أمة تكون مؤسسة في أول بعثها الحضاري ودافعة ورافعة، ثم تتجلى في أوج هذا البعث من خلال المنتجات الحضارية المختلفة في المعارف والفنون والآداب.

هذا التجلي الحضاري للقيم في هذه المنتجات يكون على مستويات مختلفة، بدءًا من تأسيس لجديد أو إضافة وتطوير لما هو قائم أو طرح حلول لإشكالات تعاني منها الأمة والإنسانية في بعض الأحيان. إن هذا التطور والتفاعل للقيم من التأسيس إلى التجلي يعدّ مفتاحا مهما لفهم تميز كل حضارة وعمقها وقدرة أصحابها عل الخروج بهذه القيم من الداخل الوجداني الممتلئ بها إلى الخارج الأرضي المعمر، وذلك من خلال الاشتباك العقلي لهذا الوجدان مع التاريخ والجغرافيا عبر أطر فعل حضاري ينتج تجليات هذه القيم في أشكال فردية وجماعية ومؤسسية مختلفة.

نحاول هنا بعد مقدمة بين يدي القيم الحضارية للأمة أن نتلمّس من صفحات التاريخ بعض أمثلة هذه الدورة القيمية الحضارية من التأسيس إلى التجلي، ثم نردف ذلك بمحاولة استكشاف واستجلاء مساحات معاصرة للتجلي الحضاري الذي من الممكن أن تقوم به أمتنا، لعل ذلك يفتح بابًا للنقاش حول هذا الواجب الحضاري ويرسم خريطة أولية لبعض أدوار الفعل الحضاري المطلوبة.

يحتاج تناول القيم الحضارية بحوثًا عدة والمكتبة الإسلامية زاخرة بهذه الجهود[4]. ولكن لغرض من هذه المقالة نرصد بعض أمهات القيم المؤسسة التي قام عليها النموذج الحضاري للأمة في سابق عهدها وتجلى في منتجاتها وهي أيضًا القادرة على بعث حضاري جديد في سياق التداول الحضاري العالمي.

قيمة العدل من القيم المؤسسة للحضارة الإسلامية وباعثة لهذه الأمة كي تتفاعل مع الموارد الكونية على أساس من التوازن والرحمة والأمانة.

يقوم الرصد هنا بذكر هذه القيم ليتبين فقط ما نعنيه بالقيم المؤسسة التي تنبثق منها قيم أخرى بحسب الزمان والمكان، وتبرز في ميادين التجلي الحضاري ومنها: التوحيد وهو قيمة القيم والأساس الأول، وبعده قيمة الاستخلاف وهي الرافع والدافع الأساسي في حركة الأمة الداخلية ومع الآخر ومع الكون ومنها تنبثق قيم عدة تتجلى في منتجات حضارية مثل الائتمان الكوني، وكذلك من القيم المؤسسة قيم العدل وما ينبثق من إصلاح وعلم وقيم الإحسان والإتقان بالإضافة إلى التخلق والتزكية وهي من أميز ما يميز التجلي الحضاري الإسلامي، ونختم هذا الرصد غير الحصري بقيمة مؤسسة مهمة هي قيمة الجمال. هذا الاستقراء الناقص للقيم الحضارية الإسلامية يشير إلى المخزون القيمي الذي تتمتع به أمتنا ومن الواجب أن ترتكز عليه في جهادها الحضاري، ولكل أمة وحضارة مخزون من القيم التي تتجلى في منتجاتها كما سنمثل تمثيلا مبسطا في ما يلي.

كما أسلفنا، فإن قيمة العدل من القيم المؤسسة للحضارة الإسلامية وباعثة لهذه الأمة كي تتفاعل مع الموارد الكونية على أساس من التوازن والرحمة والأمانة. هذا التفاعل المنطلق من قيمة الاستخلاف والقيم النابعة منها نجد له تجليات قيمية في منتجات عدة لهذه الأمة، من ضمنها الجانب المعرفي الضابط لحركة الناس في إطار الفقه الإسلامي. في هذا الإطار أريد أن أضرب مثالا بما يعرف بأحكام الارتفاق الذي يعني في اللغة الانتفاع ويعرفه الفقهاء على أنه حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر[5]، أو تحصيل منافع تتعلق بالعقار[6] (مثل حقوق المرور مجرى الماء والتعلي). أصل الحكم مقرر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم[7]، ولكن اللافت هنا هو اجتهاد الفقهاء في استنباط العلل من الأحاديث الخاصة بهذا الأمر، والتوجيهات النبوية العامة[8] لتخرج منظومة كاملة تحدد أسباب ثبوت حقوق الارتفاق وأولوياتها في المرافق العامة وجملة أحكامها في أمثلة عديدة في عصور مختلفة تعكس كلها تجلّي قيم الاتزان بين العدالة والتراحم الاجتماعي في إطار من الحرص على تمام الانتفاع بالموارد حتى تستمر حركة الإعمار الإيجابية. إن حق الارتفاق وإن بدا في ظاهره منتجا فقهيا، ولكنه أيضًا في عمقه تجلّ لقيم حضارية في مؤسسات المجتمع واقتصاده وعمارته[9]، انطلقت من العدالة والرحمة وعادت إليها.

إذا اتجهنا شرقًا سنجد تجليًا حضاريا لا تخطئه عين في المارد الاقتصادي الصيني الذي يكاد يتخطى توصيف الاقتصاد الصاعد إلى الاقتصاد المسيطر. بالطبع، فهم أبعاد هذا التفوق الاقتصادي لا ينحصر في البعد القيمي فقط ولكن من المهم النظر في تجليات ثقافة العمل الكونفوشيوسية[10] بصفتها قيمة مؤسسة داخل المجتمع الصيني منذ آلاف السنين وأحد روافد هذا المنتج الحضاري القائم. هذه القيمة الكلية وما ينبثق عنها من قيم أخرى كالمثابرة وتقديس منظومة العمل وربط الشرف الشخصي بالعمل ونجاحه؛ كل ذلك خلق دوافع وروافع مجتمعية وافقت أسبابًا مادية أخرى (كالتخطيط والتعليم وغيرها) أفرزت منظومة إنتاج ذات سمات (أو تجليات) قيمية متميزة. في ذلك يقول الاقتصادي كاهن "إن القيم الكونفوشيوسية التي أنتجت أفرادًا مثابرين ومسؤولين ولهم إحساس متميز بالمسؤولية لارتباط هويتهم بالعمل وولائهم له، كل ذلك سيؤدي إلى واقع كونوفوشيوسي جديد يتميز اقتصاديا عن باقي الثقافات[11]. هذا مثال آخر لدور القيم في التأسيس بداية ثم التجلي في منتجات الحضارة التي قامت عليها وبدأت هنا من العمل والإنتاج ثم عادت إليه.

كثير من المنتجات والممارسات الإيجابية والسلبية في الحضارة الغربية الحديثة يعكس أنماطًا من هذه القيمة؛ من غزو الفضاء إلى تجارب علم النفس غير الأخلاقية للفهم والسيطرة على عقل الإنسان ومشاعره.

كنت أشاهد وثائقيا عن غريب الرياضيات، ولفت نظري أن كثيرا منها يقوم على تحدي الإنسان لقوانين الفيزياء الأرضية من جاذبية وضغط هوائي وغيرها وهو ما جعلني أتأمل في حرص هذا الإنسان الغربي على إبراز قدرته على السيطرة على الكون وقوانينه كقيمة مؤسسة في هذه الحضارة الحديثة التي لا تتجلى فقط في هذا المشهد الرياضي، ولكن نراها حولنا في تعامل الأمم الحديثة مع الموارد البيئية والسعي العلمي الحثيث ليس فقط لفهمها بل لاستغلالها على أوسع نطاق.

هذا التجلي البيئي المعاصر لهذه القيمة أدى إلى تداعيات كارثية يتحدث عنها العالم الآن فيما يعرف بالمشكلة البيئية والتحول إلى أنماط التنمية المستدامة. ارتبطت هذه القيمة أيضًا بقيمة مؤسسة أخرى للحضارة الغربية هي الحرية المطلقة لتعانق هاتان الصفتان في نفس الإنسان الحديث الساعي إلى التنافس والفردية وتعظيم المنفعة الشخصية وهي كلها تجليات هذه القيم المؤسسة. كثير من المنتجات والممارسات الإيجابية والسلبية في الحضارة الغربية الحديثة تعكس أنماطًا من هذه القيمة؛ من غزو الفضاء إلى تجارب علم النفس غير الأخلاقية للفهم والسيطرة على عقل الإنسان ومشاعره[12]. هذه القيمة انطلقت من الإنسان ليسيطر على الكون وأخشى أنها عادت لتسيطر عليها هو وتنمّطه.

الحديث عن القيم الحضارية وأثرها في التجلي النهضوي للأمة من الممكن مقاربته في واقعنا الإسلامي من خلال ما يمكن أن نطلق عليها "المناط الحضاري" بمعنى فهم قيمنا الحضارية المؤسسة بمعناها من أصولها وجوانبها المختلفة التي تكملها (كقيم منبعثة منها مثل) وهذا ما نطلق عليه تجاوزًا هنا "تخريج المناط القيمي الحضاري"، ثم بعد ذلك وبناءً على هذا الفهم العميق والامتلاء به، يتم الاشتباك العقلي مع الواقع سواء الواقع الحضاري للآخر القائم أو التقهقر الحضاري لأمتنا ثم البحث والحديث والتفكير عن كيفية البناء المفيد للقائم أو سد فراغات حضارية موجودة أو إبداع حلول حضارية جديدة هو أيضًا ما يمكن أن نسميه تجاوزًا "تحقيق المناط الحضاري".

قيمة الإحسان من الممكن أن تتجلى في إبداعات إنتاجية صناعية تحقق قيمة مضافة على أرضية من الإتقان، وتجافي نمط الاستهلاك الجنوني، وتمكّن كثيرا من المجتمعات من خلال منظومتها القائمة على التكامل وليس التنافس.

هذا الجهد حول المناط القيمي الحضاري لا يتم إلا باستنفار أهل العلم والتخصص في كل مجال من ذوي النظر الثاقب في مجالاتهم وتخصصاتهم، ولكن لا بد أن يكون على أرضية صلبة من فهم القيم المؤسسة على مستواها الفلسفي والشرعي والتاريخي لهذه الأمة ومع بيان تام لكيفية التعامل مع الثنائية التي لطالما عطلت جهود هؤلاء في القديم، وأعني بها التوازن الفعال بين الأصالة والمعاصرة لمصلحة مشروع حضاري إنساني متميز.

لا ريب أن هناك مساحات عديدة في عصرنا تستدعي قيمنا المؤسسة لتنفعل بها عقول أمتنا ثم تتجلى في ميادين ومنتجات، ومنها على سبيل المثال: قيمة الجمال التي لا بد لها من أن تتجلى في منتجات فنية تأخذنا من الجميل إلى الجليل وتستنطق اللسان بالتسبيح، وكذلك قيمة الاستخلاف لتطرح رؤية متكاملة في التنمية القائمة على الائتمان البيئي والاستخدام العادل للموارد لتتجلى رؤية الإسلام ليد الإنسان على الكون يدا ضامنة مستأمنة لا باغية مسيطرة وهو ميدان فسيح يدلو فيه الجميع الآن بدلوه كما أسلفنا تحت ما يسمى بالتنمية المستدامة.

إن قيمة الإحسان كذلك من الممكن أن تتجلى في إبداعات إنتاجية صناعية تحقق قيمة مضافة على أرضية من الإتقان، وتجافي نمط الاستهلاك الجنوني، وتمكّن كثيرا من المجتمعات من خلال منظومتها القائمة على التكامل وليس التنافس. أما في دنيا السياسة فلعل قيمة العدل بمفهومها الشامل تطلق عقول مفكرينا في الخروج بنموذج مغاير للدولة القطرية ومحدوديتها ليواكب المنجز الديمقراطي القائم ويبدع فوقه آليات أكثر عدلًا وأعمق تتجلى من خلالها رؤية حضارية جديدة في السياسة الشرعية.

هذا وغيره كثير ما هو إلا شذرات قليلة في بحر الممكن الإبداعي، لتتحرك الأمة من خانة الوجود الحضاري (كما وصفها مالك بن بني) إلى حالة الحضور والشهود الحضاري من خلال تجليات قيمها المؤسسة في ذلك البحر. إنها دعوة لإحياء هذه القيم بيننا والعيش معها ثم التعاون والتحاور للعيش بها كل في مجاله ليصبّ في التجلي الحضاري القادم لأمتنا.

هوامش