علي عزت بيغوقيتش.. هكذا حررني الصيام!

في كتابه "هروبي إلى الحرية" يتحدث القائد المسلم علي بيغوفيتش 1925-2003 عن أنه لما كان معتقلا في سجن فوتشا في يوغسلافيا السابقة بين 1983-1988، ونتيجة الحالة التي لم يطقها، كان تفكير الهروب يراوده، وأنه كان بحاجة إلى الفرار من السجن لكي يعود إليه الشعور بالإنسانية أو بأنه إنسان حقيقي وكي يتخلص من العذاب الروحي. وإذ كان الهروب الجسدي وعبور الجدران العالية والقضبان الفولاذية خارج حدود الإمكان بالنسبة له، كان لابد من محاولات أخرى للانعتاق من السجن وهو الهروب الثقافي والروحي، فلا يمكن أن يكون الإنسان سجينا روحا وفكرا مع جسده، فذلك جهنم لو وقع، لم يجد أمامه سوى الشروع في معركة روحية عميقة، حتى يحرر الروح من أسر الجسد والجدران. كان يربط بين قلة طعامه، وشعوره بالارتياح، وسريان السعادة في نفسه، ومن منظوره أن "الإنسان" يتجسد في قدرته "على أن يكون أو لا يكون"، والأحياء من الناس ليسوا من يعيشون بيولوجيا وهم أموات عاطفيا، "فأن تكون حيا، فهذا يعني قبل كل شيء أن تكون حيا روحيا"(1).

من هذه النقطة تبدأ فلسفة الصيام من منظوره والتي يدمج فيها بين الحرية والروحية، فالصوم عنده "تعايش غير مباشر لمعركة بين الروح والجسد، في الصيام يتعذب الجسد، يطلب ولا يجد، والروح هي التي توعز بهذا العذاب، إنه انتصار الروح على الجسد، وهو انتصار معذب معيش إذا مر الإنسان بتجربة الصوم، بهذه الطريقة سيجد الرضا وليس العذاب فقط"(2).

الصيام والإنسانية يمتزجان كما هو الصيام مع الحرية، ولا خلاف، فالإنسان الحقيقي لن يكون عبدا أو مهانا بإذلاله، كما الأكل والشرب ليسا من خواص الإنسان، فالكائنات الأخرى كالحيوانات تأكل مثل الإنسان لكن الفرق هو امتناع الإنسان إراديا عن ذلك

وعند الانتصار على الجسد في المعركة مع الروح يشعر بأنه إنسان بالمعنى الحقيقي، أي ليس كائنا بيولوجيا صرفا، بل هو كائن له روح تسمو وصفات جليلة تبرز، و"الصيام في السجن كان إثباتا على استقامتي الإنسانية في الأيام والأحداث التي كان كل شيء فيها يهدد استقامتي"(3)، أي إن الجسد كان يدفع به إلى الانحراف والميلان إلى الجانب الأسود في النفس في قسمها المناقض للروح ولمعانيها، وهو تعبير عن أن الشيطان أو وساوس النفس السيئة تستغل الجسد وحاجاته المادية لإبعاده عن الفضيلة.

يجعل المفكر المسلم علي عزت تجربته مع الصيام في السجن دليلا على ما يوجه به الصائم صوب الجانب الإنساني فيه، لكن يراها تجربة شخصية لا بد من محاولاتها على مستوى الفرد، أكثر من أن يكون موضوعا للتحليل الفلسفي، فهو ليس مسألة علمية حتى تناقش، بل حديث الروح، والروح لها لغتها الخاصة، يقول: "الصيام في ذاته أمر إنساني حقيقي إذا أخذنا هذه الكلمة بأفضل معانيها، وطبعا فإن هذا لا يمكن تحليله أو إثباته، لأن الأمر لا يتعلق باقتناع شخصي خالص. عندما كنت في السجن وفي لحظات الاكتئاب التي تحيق بالإنسان في مثل هذه الأوضاع، كنت أشهد بأن حالتي تسوء عندما أتغذى جيدا، الجوع كان يساعدني دائما وبشكل أفضل من أي هدية جيدة تأتيني من البيت، لأن الفراغ في الروح وامتلاء المعدة من أسوأ الاختلاطات"(4). يمكن مناقشة هذه النقطة بالذات والخلاف مع بيغوفيتش، لأن ما يثيره الصيام في الإنسان من المشاعر الإنسانية الصرفة يمكن الحديث عنه وإثباته، وقد نرى أو نقرأ عنه ويكون حديثا مقنعا، كما أن الأمر الإلهي بالصيام جاء بنصوص وكلمات وحروف، لكن على المستوى الشخصي أو اللمس المجرد فإن هذا لن يكون سوى بالامتناع العملي عن المفطرات المحددة شرعا، لأن المذاق الروحي الناتج عن الصيام يكون بتغليب كفة الروح على الجسد، والسبيل إلى هذا هو تجويع الجسد مؤقتا لتتغذى الروح، وربما هذا ما كان يرمي إليه الأستاذ علي عزت بكلامه، بمعنى "أن الصيام الإسلامي وحدة تجمع بين التنسك والسعادة بل حتى المتعة في حالات معينة"(5).

وفي هذا المقام، الصيام والإنسانية يمتزجان كما هو الصيام مع الحرية، ولا خلاف، فالإنسان الحقيقي لن يكون عبدا أو مهانا بإذلاله، كما الأكل والشرب ليسا من خواص الإنسان، فالكائنات الأخرى كالحيوانات تأكل مثل الإنسان لكن الفرق هو امتناع الإنسان إراديا عن ذلك، والصبر عليه وعلى عذابه وهو يعقل جيدا ماذا يفعل وما الذي يبغيه.

لا نجد صعوبة في معرفة أنه قاصد نقل تجربته الروحية التي عاشها وهو في السجن إلى القارئ، وطريقة التعامل مع الصوم وتأثيره عليه وهو في الحالة الخاصة التي جسدها محبوسا داخل أسوار الزنزانة

"الصيام هو قدرة إنسانية سامية، فالإنسان والحيوان يأكلان ويتغذيان، لكن الإنسان وحده يستطيع الصيام. ويتجلى في الصيام بشكل جذري الفرق بين الإنسان والحيوان، فالغذاء يتم بموجب الحاجة تبعا لبعض قوانين الطبيعة، والصيام أعلى تعبير عن الإرادة، أي فعل الحرية، هذا وليس السبب الطبي هو المعنى الكبير للصيام"(6)، أي مع ما للصوم من مردود صحي طبي، لكن المعنى الكبير له هو إثبات الصائم للإرادة الإنسانية، وهو يعني أيضا أن الإنسان الحقيقي الكامل في جانبه المعنوي وليس الجسدي، إنه "أكثر الوسائل التعليمية طبيعية وقوة التي وضعت موضع الممارسة الإنسانية إلى يومنا هذا.. وأعظم ميزة فيه أنه يمارس ممارسة حقيقية"(7).

قرأنا كتابات بيغوفيتش عن الصيام ولا نجد صعوبة في معرفة أنه قاصد نقل تجربته الروحية التي عاشها وهو في السجن إلى القارئ، وطريقة التعامل مع الصوم وتأثيره عليه وهو في الحالة الخاصة التي جسدها محبوسا داخل أسوار الزنزانة أو جدران الغرفة، يظهر ذلك عند الاطلاع على إضافاته على كتابه "الإسلام بين الشرق والغرب" بعد نشره بفصل كامل من وحي السجن، يصلح أن يكون نموذجا ودليلا حيا على ما لهذه العبادة الإسلامية من علاقة بالإنسان وكينونته، فهو -الصيام- ليس شيئا زائدا عن الحياة يمكن للمرء الاستغناء عنه إذا أراد تحقيق كامل إنسانيته، إيجابه من الله يأتي بناء على معرفة الله بالطبيعة البشرية، وما تحتاجه في مراحل مختلفة من الحياة كما تحتاج النباتات للماء والهواء والتغذية من التراب، كل في نطاق تكوينه المتميز، لهذا فإن الإنسان المسلم بمجرد دخوله الإسلام يكون مكلفا به بحكم العبودية لله العليم الحكيم، وليس بحكم تقديم ما يحتاجه الآخرون أو تقديم شيء لرب العالمين ليس بمستغن عنه حاشاه سبحانه المالك لكل شيء.

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