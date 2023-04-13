قيام الليل.. بحضرة الشيخ عبد الرشيد صوفي

الوقت الساعة الثانية فجرا، تنظر في فترة الاستراحة بين الركعات في صلاة التهجد، فترى المسجد الذي يتسع لعدد وافر، قد امتلأ، مصلّون من أقطار الدوحة وما جاورها قد اكتظت بسياراتهم الطرق المحاذية للمسجد في هذا الوقت المتأخر من الليل، وفي الصفوف قد أخذوا أمكنتهم حيث يقومون لله قانتين خلف إمام من زينة المرء أن يقول صليت خلفه وقرأ بنا في أولى الركعات بالبقرة وفي الثانية بآل عمران، وهلمّ..

يغتبطون بالصلاة مع أحد أبرز رجالات القرآن في العصر الحديث، وميزته إتاحة سماع القرآن بالقراءات المختلفة، والإخبات وطول القيام والسجود.

وسط مدينة لوسيل الحديثة أخذ مسجد الشيخ عبد الرشيد صوفي موقعه، قطعة من النور ووهجا من الإشراق، ومعلمة مباركة تتزين بالقرآن عبر قراءته المختلفة، ومن خلال مئذنة المسجد يعلو صدى الآيات القرآنية شاهقا أبهى من كل الأبراج.

الدعاء في الصلوات لدى الشيخ، مقام سَني من مقامات محاسبة النفس، ترتفع الحناجر بالتأمين وتسيل الدموع حرّى، واللوعة واللهفة مشاعر تخيّم في المكان

قد يدور بذهنك وأنت تقارن مدينة لوسيل واللؤلؤة مع غيرها أن العلاقة بالقرآن مقامات ودرجات بعضها أعلى مكانا من بعض في المقارنات، وهكذا هو هذا المسجد وأسلوبه في صلاة التهجد برمضان، يكمل الشيخ بالمصلين الجزء تلو الآخر، في الأجواء المؤنسة التي عهدها المصلون حين يؤمهم في القيام، وإذا بلغوا آيات الإنابة والخشية والوعد والوعيد ثوّر الآيات وحرّك النفوس بالنغمة والنبرات، ومن هنا فأحد الأسرار البارزة في الصلاة مع الشيخ عبد الرشيد صوفي أنها صلاة ومحاضن تربية وتزكية وتلك ميزتها حيث تؤدي ركعاتها هذه الأدوار، إذ هي مدرسة دعوية تعزّز لدى مريديها حرارة الانتماء وتبعث في نفوسهم مشاعرها الروحانية.

والدعاء في الصلوات لدى الشيخ مقام سَني من مقامات محاسبة النفس، ترتفع الحناجر بالتأمين وتسيل الدموع حرّى، واللوعة واللهفة مشاعر تخيّم في المكان، ومواصلةً في مدراج السالكين يرفع الشيخ النبرة بين دعاء ودعاء، وقد لمس بذلك كوامن النفوس وجذبها معه في الابتهال والنجوى.

عبر بوابة الصلاة، يقف الإمام المقرئ عبد الرشيد على ثغر من ثغور الدعوة إلى الله، معيدا نماذج صلاة السلف، وبطابع خاص تلمس في الصلاة معه الأبعاد المرتبطة بمفهوم ثنائية "لا تسأل عن حسنهن وطولهن" الوارد في وصف الصلوات في العهد النبوي، حيث إن روحانية اللحظة وأناقتها إيمانيا تتضافر مع منح الأوقات المتواصلة لصلاة الليل هذه قياما وقعودا، وسجودا، والسجود في الركعات مع الشيخ موعد زكي يهب للقلوب فيه وقتا في أشرف المواضع.

تعلق بأذهانهم الدرر التي شهدوها في تنوّع القراءات التي يقرأ بها الشيخ، حيث يسمعون بعض الآيات بقراءات ربما لم يعهدوها من قبل

تكتمل صلاة التهجد، وفي مثل هذا التوقيت الذي يسبق الفجر بأقل من الساعة، تبدو حركة المرور في المنطقة وفي اتجاه وسط الدوحة، كأنها في شبه الحالة العادية أحيانا، فأعداد معتبرة تحرص على تجربة هذه الصلاة، ويعودون منيبين قد رغبوا إلى ربهم وتضرعوا في صلواتهم وقضوا وقتا بهيا في رحاب القرآن.

تعلق بأذهانهم الدرر التي شهدوها في تنوّع القراءات التي يقرأ بها الشيخ، حيث يسمعون بعض الآيات بقراءات ربما لم يعهدوها من قبل مثل قراءته في سورة البلد بقراءة ابن كثير للآية "فَكَّ رقبة أو أطعَمَ في يوم ذي مسغبة" بالفعل الماضي، وقد تصل إلى المسجد وتدرك الشيخ يقرأ سورة "ألر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين" حتى يبلغ آية " قال هذا صراط عليَّ مستقيم" فيقرأها عليٌّ بكسر اللام وفتح العين، والياء بضمتين.