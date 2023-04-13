سانتياغو دي كومبوستيلا.. هذا ما بقي من معاني الدين في الغرب

فرادى وجماعات، ومن كل الجنسيات، وعبر مسارات طويلة ومنعرجات، تجد نواحي مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا شمال إسبانيا وفودا من الحجاج المسيحيين، يحجون إلى كنيسة هذه المدينة مشيا على الأقدام، ورغم ما يتوفر على طول الطريق من مراكز إيواء ومطاعم ومستراحات، فإن الرحلة شاقة ومتعبة، لقد شاهدت بأم عيني الأقدام الدامية وعلامات التعب البادية على وجوه الشباب وكبار السن على السواء، ذكرانا وإناثا.

استغربت المشهد خاصة في بيئة قطعت في المجمل علاقتها مع الدين وتبنت العلمانية والعقلانية وتوابعهما، ووضعت الدين رسميا في زاوية الحرية الفردية.

عاش العالم في ظل الحداثة شيوع مذاهب مادية وفلسفات مرتكزة على محورية الإنسان ومركزيته، طرحت من اعتبارها فكرة الإله والماوراء، فالإنسان عندها هو المركز والمحور، وهو مبدأ كل القيم والأخلاقيات ومعادها، بعقله المتنور ذي القدرات اللامحدودة يتأهل للاستيعاب والتحرير والتقدم، كما يتحرر من كل قيود الماوراء والطبيعة وسلطة المجتمعات، هكذا يرى التنويريون من أمثال سان سيمون Saint Simon، كوندورسيه Condorcet، كانت Kant، فولتير Voltaire، أوغست كونت August Kont، وديكارت Descartes.

حاولت هذه الفلسفة التوفيق بين عدائها المبدئي للدين وبين المعاني التي تتجاوز المظاهر المادية للوجود والحياة، فظلت في طورها الأول تعترف بوجود هذه المعاني لكنها تعتبرها موجودة داخل ذات الإنسان وليس خارجه

إن العقل الإنساني بالنسبة لهذه الفلسفة، قادر على أن يعرف وأن يحرر ويُسعد، بعيدا عن سلطة الدين والمجتمعات، والأخلاق "غير محتاجة إلى فكرة كائن مختلف وأعلى من الإنسان لكي يعرف هذا الإنسان واجبه، ولا إلى سبب غير القانون نفسه لكي يتبعه (…) فإذن ليست تحتاج مطلقا إلى الدين، بل تكتفي بذاتها بفضل العقل الخالص العملي"[1].

لقد حاولت هذه الفلسفة التوفيق بين عدائها المبدئي للدين وبين المعاني التي تتجاوز المظاهر المادية للوجود والحياة، فظلت في طورها الأول تعترف بوجود هذه المعاني، لكنها تعتبرها موجودة داخل ذات الإنسان وليس خارجه، وإن كانت متعالية ومطلقة، والإنسان باعتباره مركز الكون وسيده، قادر بعقله أن يكتشف هذه المعاني الأخلاقية المبثوثة فيه، ولذلك أسست هذه الفلسفة في طورها الأول جملة من الأنساق الأخلاقية والتصورات الوجودية والغايات الكونية، أصبحت بمنزلة ديانة جديدة حلت محل الدين المسيحي.

غير أن مبدأ العداء المطلق للدين أفضى في طور آخر إلى انتكاس أي معنى، فألحق الإنسان بالطبيعة على اعتبار أنه كائن مادي مثله مثل البهيمة، تحركه مجموعة من الدوافع المادية والاقتصادية والجنسية، ثم بلغ الانتكاس ذروته بظهور نسق فلسفي أسقط كل الدساتير الأخلاقية التي وضعها العقل الحداثي لإضفاء معنى على وجود الإنسان، حيث أسس لغياب المعنى عن وجود الإنسان في العالم واكتملت صورة العلمانية المادية العدمية الشاملة التي تعتبر وفق الدكتور عبد الوهاب المسيري "أن مركز الكون كامن فيه، غير مفارق أو متجاوز له، وأن العالم مكون أساسا من مادة واحدة، ليست لها أية قداسة ولا تحوي أي أسرار وفي حالة حركة دائمة لا غاية لها ولا هدف، ولا تكترث بالخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت، هذه المادة تشكل كلا من الإنسان والطبيعة، فهي رؤية واحدية كونية مادية"[2].

وتعتبر فلسفة نيتشه الذي صرح بـ"موت الإله" رائدة أفول المعنى في الحضارة الغربية الحديثة، بحيث أصبح العالم كله معها يرد لا إلى ثنائية الروح والمادة وإنما إلى رؤية واحدية بتعبير المسيري، هي المادة والطبيعة.

واقع الغرب اليوم يؤكد لنا أن العقل وهوس المادية في غياب الروح والمعنى يؤسس لخراب أخلاقي ينتقل فيه من درك إلى درك

هذه الروح المعادية للمعنى، المنمطة للإنسان، التي تختزله في بعده الأحادي المادي، هي التي أفضت إلى مظاهر التفكك الأسري التي يعيشها الغرب اليوم، ومظاهر الإلحاد، والجريمة والانتحار، وكوارث القطيعة. من أغرب ما شاهدته في إسبانيا مشهد التقاء شخصين يجر كل واحد منهما كلبه في رحلة استجمام، يلتقي الكلبان على الرصيف، يشمان بعضهما، ينبحان ويلعبان، في مشهد تواصل حيواني "فطري"، بينما يظل صاحباهما ساكتين كل في شأنه الخاص.

علمتنا تجربة الغرب أن بإمكان العقل أن يؤسس لقوة مادية، ويؤسس علما بالظواهر الطبيعية وبالتكنولوجيا، ويؤسس قوة وضبطا إداريا وزيادة إنتاج وغيرها مما هو محسوس ملموس يخضع لنواميس وسنن لا تحابي أحدا، لكن واقع الغرب اليوم يؤكد لنا أن العقل وهوس المادية في غياب الروح والمعنى يؤسس لخراب أخلاقي ينتقل فيه من درك إلى درك، وما دركات المثلية الجنسية وقزازة ما يروج مؤخرا عن حرية جماع الحيوانات، سوى واحدة من مؤشرات هذا المسار المتهافت الذي تسير نحوه كثير من الدول الغربية ويراد له أن يصبح نموذجا يحتذى.

إن حج "سانتياغو دي كومبوستيلا" وغيره من مظاهر "المعنى" الذي تلمسه في بقية باقية ترعى والديها لا تزج بهم في دور العجزة، وتلمسه في صدق وأمانة كثيرين، هو بعض بواقي الإيمان الذي على علاته، تشتد حاجة الغرب إليه، هذه الأخلاق التي ترجع في أصلها إلى الدين الذي ترك بصمته قوية على هذه المجتمعات ويأبى الاندثار الكلي.

يدرك كثير من العقلاء في دول الغرب أن مسار الانفصال عن الإيمان خاطئ تماما، ويحاول بعضهم إقامة نوع من الصلح معه تجاوزا للمأزق الأخلاقي الكبير الذي يهدد البشرية جميعا، وأن الموقف اليوم بحاجة إلى شجاعة مضاعفة وصرخة في وجه الانحدار الذي تعيشه البشرية، يحتاج إلى أذان بأهمية الدين، ومحوريته في الاستجابة للحاجيات الروحية للإنسان، يحتاج لنداء الأخلاق لعلها تكون مانعا من هذا الانحدار المنبئ بكل شر وعلى رأس الشر ضياع الهوية الإنسانية وتأسيس مجتمعات البهائم.

هامش

[1] Kant, E : La religion dans les limites de la simple raison,p.23 نقلا عن عبد الرحمن، طه، سؤال الاخلاق. بيروت: المركز الثقافي العربي. 2005 ص 37

[2] المسيري، عبد الوهاب. الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دمشق دار الفكر ، 2007 ص 105