في رحاب معالم القرآن الكريم

قبل أيام بدأ إمامنا صلاة التراويح وقد تجاوزنا 15 جزءا من القرآن الكريم، قارئا سورتي الأنبياء والحج.

خلال السير العظيم في جنبات أفياء بساتين الكتاب الكريم، نعاين خلال القراءة العديد من الظواهر القرآنية، ومنها في جزئنا، الأسلوب الثنائي الذي يجمع بين جانبي القول والعمل تحمله لنا عدة آيات أولاها: "وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد"، فالهداية إلى صراط الحميد تصل إلينا نسماتها التي تصنع تقابلا مع الطيب من القول، وما دامت إلى صراط الحميد فهي العمل الممثل للجانب السلوكي الذي يكمل، مع الطيب من القول، المقومات التزكوية التي تجمع بين القول والعمل.

وترسخ الآيات القرآنية في سورة الحج التنبيه لذلك حيث يتجدد في الآية: "فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور"، فجعل العبادة لله وحده جل وعلا، تحريرا للسلوك من عبادة الأوثان، وتحقيق صلاح العمل، وبذاك يضمن الجانب العملي رشده، ثم بالموازاة مع ذلك ينعكس هذا الرشد على المستوى القولي "واجتنبوا قول الزور" فالفعل تتم تنقيته من رجس الأوثان ويتجنب القول مواطن الزور تطبيقا لمعالم القرآن وتجسيدا لهدايته.

في رحاب معالم القرآن، وشموله لكل مجالات الحياة، تصل لأسماعنا في جزئنا، آية قرآنية تضيء مهمة التغطية الإعلامية في عصرنا اليوم، فقد قال تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ۖ فإنها لا تعمى الأبصار ولٰكن تعمى القلوب التي في الصدور)

ونحن في رحاب هذا الجزء من القرآن الكريم، تؤكد آية أخرى هذه الثنائية التي تتخطى مسؤولية الأفراد، إذ يلزم أن تكون من مقومات النظم العامة والسياسات الحاكمة حيث نقرأ ذلك في الآية: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر"، وبتعادل واضح بين الجانبين القولي والعملي جاءتنا هذه الآية التي تأتي حول عبادتي الصلاة والزكاة العمليتين ومسؤوليتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القوليتين؛ في طبيعتهما، وقد جلت الآية بذلك أهمية التكامل بين الأداء العملي والإسهام القولي وجعلته مبدأ رئيسا داخل النظام المجتمعي العام.

وفي رحاب معالم القرآن، وشموله لكل مجالات الحياة، تصل لأسماعنا في جزئنا، آية قرآنية تضيء مهمة التغطية الإعلامية في عصرنا اليوم، فقد قال تعالى "أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ۖ فإنها لا تعمى الأبصار ولٰكن تعمى القلوب التي في الصدور"، فهذه الآية مرجع عملي وتوضيحي نطالع في ضوئه مهام الابتعاث للأعمال الإنتاجية التي تتطلب الرصد والانتباه والملاحظة (قلوب يعقلون بها)، إلى جانب التحدث مع الناس والاستماع لهم لتقديم مشاركاتهم (يسمعون بها)، وكما يتحدث الأدباء عن ما يعرف بمفهوم الالتزام في الأدب.. الذي تدل عليه الآية (والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا..) فإن الآية التي كنا في جانب من رحابها حول الإعلام ننتبه في ختامها لمبدأ الالتزام في مجال الإعلام من خلال التوضيح القرآني بأنه "لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" فليست المشكلة في عدم توفر الكاميرات ووسائل التصوير وغيرها التي يمكنها العمل حسب توجيهها وإنما تتركز المشكلة في الرؤى والأهداف.. في المواقف والتوجهات أحيانا.