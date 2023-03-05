أكذب تصريح لميسي!

في تصريح لميسي يعود لسنة 2019 قال إنه تقدم في العمر وإن الجسد لا يرحم، وأعتقد أن هذا أكذب تصريح صرح به اللاعب الأرجنتيني.

لماذا؟ الكثير من متتبعي كرة القدم بعد هذا التصريح كانوا يعتقدون أن موعد اعتزال ميسي قريب خاصة مع المنتخب الأرجنتيني لكن ما حدث هو العكس تماما.

بعد هذه المقولة حقق ميسي كل شيء يحلم به لاعب كرة قدم مع منتخب بلده، حيث استطاع تحقيق كوبا أميركا وكأس الفيناليسما وكأس العالم 2022 وتحقيق جائزة الأفضل مرة أخرى وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية الثامنة.

وبالنسبة لي كان متوقعا أن يفوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من طرف الفيفا بالنظر لما قام به في كأس العالم.

أرقام ميسي 2022

لعب 74 مباراة.

سجل 45 هدفا.

صنع 34.

ساهم في 79 هدف.

كأس العالم.

الفيناليسما.

الدوري الفرنسي.

السوبر الفرنسي.

أفضل لاعب في كأس العالم.

أكثر من ساهم في كأس العالم.

كأس العالم 2022

كأس العالم هو أقوى منافسة كروية في العالم والتي تقام كل 4 سنوات ومن الطبيعي أن يكون تقييمها أعلى من تقييم أي بطولات أخرى سواء الدوريات الخمسة الكبرى أو كأس دوري الأبطال.

وميسي قدم مستوى تاريخيا في كأس العالم الأخيرة 2022 وحاز على جائزة أفضل لاعب في البطولة، إضافة إلى تتويجه بأفضل لاعب في المباراة 5 مرات، وأيضا حطم العديد من الأرقام القياسية.

بعض الأرقام القياسية لميسي في كأس العالم 2022

لاعب واحد فقط في تاريخ كأس العالم، سجّل في دور المجموعات، ودور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي والنهائي في ذات النسخة.

سجّل ميسي 26 هدفا في البطولات الكبرى (13 هدفا في كأس العالم و13 هدفا في كوبا أميركا)، أكثر من أي لاعب أميركي جنوبي آخر في التاريخ، متفوّقا على البرازيلي رونالدو (25 هدفا).

ليونيل ميسي (7 أهداف و3 تمريرات حاسمة) ضمن أول لاعبين يساهمان بـ10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ دييغو مارادونا في 1986 (5 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

أضاف ميسي رقما قياسيا آخر كأكثر لاعب خوضا للدقائق في المونديال بعدما رفعه إلى 2314، متقدما على الإيطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي قدم تمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها.

أعتقد أن ميسي لا يزال في جعبته الكثير ليقدمه في عالم كرة القدم رغم أنه في الـ35 من العمر لكنه تفوق بمراحل على أفضل لاعب موهوب حاليا في العالم كيليان مبابي صاحب الـ24 عاما، ولا يزال هناك الكثير من الأرقام التي سيكسرها ميسي وما زال الكثير من البطولات التي تنتظر أن يفوز بها أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.