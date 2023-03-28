مناهضة الماسونية الأميركية (23)

رأينا في المقالات الأربعة الماضية كيف استطاعت الماسونية أن تتخذ لها إطاراً مؤسسياً رسمياً، داعماً للأنظمة السياسية القائمة، وكيف قامت بقيادة عصر التنوير، وخاصة في النصف الثاني من القرن 18م، في كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، كنماذج لما قامت به في سائر الدول الأوروبية. وقد وجدت الماسونية في الولايات المتحدة -التي كانت تحت التأسيس في تلك الفترة- الأرض الخصبة للمساهمة في إنشاء كيان سياسي حديث، يتبنى أفكارها ويعمل على نشرها، ويقدم لها الحماية، ويسهل لها التوسع والانتشار، ويعزز نفوذها وتأثيرها عن طريق نظام عالمي جديد تتزعمه الولايات المتحدة، وتدعمه الدول الأوروبية. ومع ذلك فقد ساعد النشاط السري للحركة الماسونية، والغموض الذي يلف نشأتها وأهدافها ورموزها؛ على بروز تيارات معادية لها في الولايات المتحدة، تتهمها بالتآمر على الدولة، وتدعو إلى مواجهتها والقضاء عليها. وسرعان ما تبلورت هذه التيارات في كيان سياسي ينافس على السلطة التي يسيطر عليها الماسونيون.

بدأ التفكير في تأسيس حزب مناهض للماسونية في الولايات المتحدة بعد حادثة اختطاف وقتل "وليام مورغان" الذي التحق بالماسونية، ثم انقلب عليها وصار من المنتقدين لها، وقرر أن ينشر كتاباً يكشف أسرارها تحت عنوان "أسرار الماسونية"

أول حزب أميركي مناهض للماسونية

ربما كان مستغرباً لدى الكثيرين أن ينشأ في الولايات المتحدة ذاتها حزب سياسي متخصص في مناهضة الماسونية. وقد رأينا، ونحن في سياق الحديث عن دور الماسونية في عصر التنوير، أن نلقي الضوء على البدايات المبكرة الأولى لمناهضة الماسونية في الولايات المتحدة، والتي تعتبر أكبر المحاولات التي واجهتها في العالم على الإطلاق.

ومنذ تأسيس الولايات المتحدة، سيطر عليها حزبان كبيران، في البداية كانا يمثلان الفدراليين والمناهضين للفدرالية، ولاحقاً أصبحا يمثلان الديمقراطيين والجمهوريين. وقد تأسس "الحزب المناهض للماسونية" في مدينة نيويورك عام 1828، بهدف معارضة هيمنة الماسونية على مقاليد الأمور السياسية والقضائية والاقتصادية والمالية في الدولة، حيث كان أتباع هذا الحزب يعتقدون أن النخبة الماسونية تسيطر سراً على الحكومة.

فقد كانت المحافل الماسونية ملتقى النخبة الأميركية من مختلف التخصصات، وكان سائداً في ذلك الوقت أن من كان لديه أي طموحات سياسية عليه أن يلتحق بأحد المحافل الماسونية، ما أدى إلى انتشار الماسونية بشكل كبير أواخر القرن 18 وفي العقدين الأول والثاني من القرن 19، وخاصة في ولاية نيويورك، حيث لم يكن حاكم الولاية "ديويت كلينتون" ماسونياً فحسب، بل كان أيضاً السيد الأعظم للمحفل الكبير في مدينة نيويورك وصاحب أعلى رتبة ماسونية في الدولة، وتذكر بعض التقديرات أن الماسونيين كانوا يشغلون أكثر من نصف جميع المكاتب المملوكة ملكية عامة في ولاية نيويورك.

وبدأ التفكير في تأسيس حزب مناهض للماسونية بعد حادثة اختطاف وقتل عامل البناء وقاطع الحجارة "وليام مورغان" الذي التحق بالماسونية، ثم انقلب عليها وصار من أشد المنتقدين لها، وقرر أن ينشر كتاباً يكشف أسرارها التي لا يعرفها الناس. والمناهضون للماسونية اتهموها بالوقوف وراء مقتل مورغان الذي تلقى تهديدات هو ودار النشر التي تعاقدت معه. وقد صدر الكتاب بعد اختفاء مورغان ومقتله تحت عنوان "أسرار الماسونية"، وعام 1882م أقيم له نصب تذكاري في ضاحية باتافيا بولاية نيويورك، حيث كان يقيم فيها مع أسرته.

وكُتب على النصب "مقدسة لذكرى وليام مورغان، من مواليد فيرجينيا، نقيب في حرب عام 1812، مواطن محترم من باتافيا، وشهيد لحرية الكتابة والطباعة وقول الحقيقة. وتم اختطافه بالقرب من هذا المكان عام 1826 على يد الماسونيين، وقتل لإفشاء أسرار نظامهم. وتحتوي سجلات محكمة مقاطعة جينيسي وملفات محامي باتافيا المحفوظة في مكتب التسجيلات على تاريخ الأحداث التي تسببت في إقامة هذا النصب التذكاري".

وحدثت ظروف وأحداث عديدة، في العقدين الأول والثاني من القرن 19، ساعدت على انتشار فكرة أن الماسونيين يديرون الحكومة سراً، وربما يسعون إلى تدميرها. فضلاً عن أنه كان هناك خوف شديد لدى الكثيرين من أن الماسونية مناهضة للمسيحية. وعام 1827 تم التخطيط لإقامة منظمة وطنية مناهضة للماسونية، وسرعان ما تحولت الفكرة عام 1828 إلى تأسيس حزب سياسي بدلاً منها، حيث قامت مجموعة من المناهضين للماسونية في ولاية نيويورك بإنشاء حزب جديد تحت اسم "الحزب المناهض للماسونية"، وهو أول حزب ثالث في أميركا. وتشير تسمية الحزب على هذا النحو، بكل وضوح، إلى حجم الدور الذي كانت تلعبه الماسونية بالولايات المتحدة، في شتى المجالات، على نحو ما أسلفنا في مقال الأسبوع الماضي، كما يكشف عن حجم القطاعات المناهضة لها في ذلك الوقت.

وقد برز المناهضون للماسونية كقوة سياسية ثالثة منافسة للحزبين الديمقراطي والجمهوري، وكانوا المعارضة الرئيسية للديمقراطيين بولاية نيويورك بدلاً من الجمهوريين الذين يعتبرون المعارضة الأساسية للديمقراطيين. وفي انتخابات عام 1828، أثبت هذا الحزب قوته وحضوره في المشهد السياسي، على الرغم من هزيمة مرشحه لمنصب حاكم نيويورك "سولومون ساوثويك". وعام 1829، وسعت هذه القوة الثالثة قاعدة قضاياها لتشمل المطالبة بالتحسينات الداخلية والتعريفة الوقائية الخاصة بحماية المنتجات الأميركية من المنافسة الخارجية.

وقد اجتذب الحزب المناهض للماسونية الكثير من الأعضاء الذين أصبحوا سياسيين بارزين على مدى العقود القليلة التالية، ومن بينهم "وليام إتش سيوارد" الذي أصبح فيما بعد وزير خارجية في عهد الرئيس الأميركي "أبراهام لنكولن" و"ميلارد فيلمور" الذي أصبح رئيسًا عام 1850.

أعلن حزب "مناهضة الماسونية" الحرب ضد الحركة الماسونية العالمية التي ترسّخت جذورها في عدة دول في أوروبا والأميركتين، ووصل نفوذها في الولايات المتحدة إلى الحد الذي يكون فيه أول رئيس للدولة بعد الاستقلال ماسونياً، ويكون دستور الدولة وشعاراتها مستمدة من الماسونية

وبحسب موقع (History)، فإن الحزب، وعلى الرغم من أنه ظل صغيراً، إلا أنه نجح في تغذية المشاعر المعادية للماسونية، وأدى إلى إغلاق العديد من مجتمعات الماسونيين، كما هددت بعض الكنائس بطرد رعاياها ما لم يتركوا الماسونية، وعندما كان الرئيس "جون كوينسي آدامز" يرشح نفسه لإعادة انتخابه عام 1829، وجد نفسه مضطراً في حملته الانتخابية لإعلان أنه ليس ماسونياً ولم يكن أبداً ولن يكون ماسونياً. وبعد خسارته الانتخابات، انضم آدامز إلى الحزب المناهض للماسونية لفترة من الوقت.

وعام 1831، عقد الحزب المناهض للماسونية أول مؤتمر وطني للترشح للرئاسة، ورشّح "وليام ويرت" للمنصب، وكان برنامجه الانتخابي يركّز على إدانة الماسونية لسريتها وهيمنتها وسلوكها غير الديمقراطي، وقد فاز ويرت بولاية فيرمونت فقط. ولقد أثبت المرشحون المناهضون للماسونية نجاحهم في انتخابات الولايات والانتخابات المحلية، لدرجة أن السياسيين رأوا في قضية مناهضة الماسونية فرصاً محتملة لجذب أصوات الناخبين، خصوصاً مع ازدهار الصحف المعادية للماسونية في جو سياسي ساخن.

واستمر الحزب في نشاطه السياسي، الذي أثر كثيراً على نشاط الماسونية في ولاية نيويورك على وجه الخصوص، ليهبط عدد أعضاؤها خلال 10 سنوات، من 20 ألفاً إلى 3 آلاف عضو، ولينخفض عدد محافلها من 507 عام 1826 إلى 48 محفلاً فقط عام 1832. وعام 1838، أي بعد 10 سنوات على تأسيسه، بدأ الحزب يتفكك داخلياً ليتلاشى تدريجياً، حيث أخذ الأعضاء في الانتقال إلى الحزب اليميني، وتراجعت قضية مناهضة الماسونية، لتسيطر قضية مناهضة العبودية على الخطاب السياسي.

العصر الذهبي للماسونية الأميركية

يعتبر تشكيل حزب سياسي تحت اسم "مناهضة الماسونية" بمثابة حرب معلنة ضد الحركة الماسونية العالمية التي ترسّخت جذورها في عدة دول في أوروبا والأميركتين، وانتشرت في سائر بقاعها، ووصل نفوذها في الولايات المتحدة إلى الحد الذي يكون فيه أول رئيس للدولة بعد الاستقلال ماسونياً، ويكون دستور الدولة وشعاراتها مستمدة من الماسونية. وبطبيعة الحال، فإن حرباً كهذه ليست متكافئة، وسيكون الخاسر الحتمي فيها هو الحزب نفسه، الذي انتهى نهاية مأساوية غامضة دون عزاء، في مدة لا تزيد عن 10 سنوات.

ولقد تسببت الأحداث التي أعقبت اختفاء ومقتل "مورغان" وتأسيس حزب "مناهضة الماسونية" في انتشار موجة عنيفة من المشاعر المعادية للماسونية في الولايات المتحدة الفترة 1830-1850، أدت إلى تعليق أو إنهاء عمل المحافل في جميع أنحاء البلاد، ولكن ذلك لم يكن مقدمة لإنهاء الماسونية في الدولة، إذ لم يصدر بحقها أي قرار أو قانون بإغلاق محافلها ومصادرة ممتلكاتها وتجريم الانتساب لها، فاستمرت عملية التقدم بطلب للحصول على العضوية، وعاودت الماسونية مزاولة نشاطها بقوة أكبر، وخاصة الفترة 1850-1920، التي تسمى العصر الذهبي للماسونية. وعام 1868 وضع حجر الأساس للمحفل الماسوني الكبير في واشنطن بحضور الرئيس الأميركي "أندرو جونسون". وعام 1907 وضع الرئيس الأميركي "ثيودور روزفلت" حجر الأساس لقاعته الماسونية الثالثة. ولا يزال نفوذها ممتداً ومستقراً ومتنامياً حتى اليوم، وسيبقى في الولايات المتحدة وفي سائر دول العالم.