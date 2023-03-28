95 عاما على تأسيسها.. هل تراجع جماعة الإخوان نفسها؟

95 عاما بالتمام والكمال تمر على تأسيس حركة الإخوان المسلمين (مارس/آذار 1928)، التي تمثل الحركة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي، رغم الخلاف الجزئي بينها وبين الأخريات التي تأسست على مستوى العالم الإسلامي والتي تتحد معها في الهدف، مثل الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وجماعة النور في تركيا. لكن تبقى الإخوان هي الأم لما انتشر من هيئات وتنظيمات وجمعيات في العالمين الغربي والمسلم.

كثيرون هم الذين كتبوا عنها، من مجمل الزوايا التاريخية والفكرية والسياسية، بين مادح ومقيم وناقد، من محب وعدو ومعارض، بين بحوث موضوعية وأخرى ذاتية، من مبشر بمستقبل زاهر ومتنبئ بمستقبل قاتم، بين داعٍ إلى مراجعات وطالب بالحل وفض اليد عنها إلى الأبد، لكن الذي وضع الحركة الإسلامية في عمومها أمام سؤال الاستمرارية كما هي، هو تلك الأحداث التي طالتها خلال الـ12 سنة المنصرمة، نتيجة لفظ الديمقراطية أو قلب الإرادة الغالبة للشعوب، علما أن عددا من تنظيماتها قد أصابها الذبول والخفوت حتى قبل تلك الأحداث المشار إليها، وهو خفوت نتيجة قمع الأنظمة أو ذبول ذاتي.

في هذا المقام، لسنا بصدد التقييم العام لـ9 عقود ونصف العقد، بغض النظر عن أن سعيد النورسي (1876-1960) -رحمه الله- قد بدأت دعوته التجديدية قبل ذلك التاريخ بسنوات، لكن جراء الظرف الاستثنائي الحالك والقمع الشامل للحريات العامة والخاصة، والتغريب القسري الذي غطى سماء تركيا والمناطق الكردية، لم يكن له من مجال لتأسيس جماعة منظمة وإن كانت موجودة في واقع الحال.

انعكست شمولية البنا على المستوى التنظيمي الحركي، وتمكن من تخريج أجيال من العلماء في مختلف مجالات الفكر والثقافة الإسلامية صاغوا الرؤية الإسلامية للحياة، وهو أمر لا مفر منه لإثبات ادعاء أن الإسلام شامل لجميع مجالات الحياة

عندما بدأ الإمام حسن البنا (1906-1949) بدعوته الإسلامية في قالب تنظيمي حركي، كانت الميزة الأولى لها هي خاصية الشمول، وهو أمر -في الإطار المفاهيمي الديني للإسلام- لم يكن غريبا غربة كلية عن المجال الفكري، فقد احتوته كتابات الشيخين محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا، وهو واضح في مجمل الأفكار التي يحملها تفسير القرآن الحكيم المشهور بـ"تفسير المنار". والذي فعله الأستاذ البنا (رحمه الله)، بقدرته العقلية النافذة المدركة لنوعية أدوات الصراع الحديث، هو وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، أي إخراجها من دائرة التناول الفكري المجرد والمشتت إلى دائرة الفعل الموحد المتكامل، سحبها إلى ميدان الفكر والدعوة والجهاد والاجتهاد في مجمل مجالات الحياة الفردية والجماعية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لصياغة حياة الإنسان كفرد وأسرة وأمة وعلى المستوى السياسي في ممارسات الدولة، بمعنى أن الإسلام لا يترك المسلم في مكان وحده، وبتعبير عباس العقاد: "منذ يسلم المسلم، يصبح الإسلام شأنه الذي لا يعرف مكانا يأوي إليه ويكون الإسلام في غيره"، جاهد البنا باستماتة من أجل ترسيخ هذه الفكرة لدى الشعوب المسلمة ونجح نجاحا باهرا، بعد صياغته في الأصل الأول من أصوله العشرين في فهم الإسلام.

انعكست هذه الشمولية في المستوى التنظيمي الحركي، وتمكن من تخريج أجيال من العلماء في مختلف مجالات الفكر والثقافة الإسلامية صاغوا الرؤية الإسلامية للحياة، وهو أمر لا مفر منه لإثبات ادعاء أن الإسلام شامل لجميع مجالات الحياة.

لكن بما أن الدولة داخلة في المنهج الدعوي الإسلامي، وجاء النص عليها في الأصل الأول من الأصول العشرين، وأنه تحرش بها من دون كلل ناقدا وناصحا، بكلمات لينة وأخرى خشنة، إلا أنه بقي بعيدا عن محاولة الدخول الإخواني الصريح لإدارة الدولة والممارسة الحزبية المباشرة في النوع المعني بالسلطة، إلا في السنوات الأخيرة من حياته.

الوقائع المحكية الموثقة تقول إنه -وهو المُلْهَم الموهوب- ندم على ذلك بعد إحساسه بالثمن الباهظ الذي تدفعه الدعوة الإسلامية، لهذا كان يبحث عن طريق آخر لتفعيل خاصية الشمول على مستوى شؤون الدولة من دون التنازل عنها، لكن مع تجنب انعكاساتها السلبية المكلفة، وهو ثابت على لسان الأستاذ صالح أبو رقيق عضو مكتب الإرشاد زمن حسن البنا.

الأسلوب الحزبي في العمل لم يكن ضمن أعمال البنا، أي قصر وحصر الحركة الإسلامية الجماهيرية في قالب سياسي تنافسي ضيق، خاصة إذا كان العدو لا يتوانى عن حبك الاتهامات الحقة والباطلة الظالمة

الذي حدث بعد ذلك أن الصراع والتنافس السياسي وتلونه بالحداثة السياسية الغربية، وتحت الضغط المكثف من الآلة الإعلامية العلمانية والمناوئة، واتهام الحركة الإسلامية برفض الأدوات الحديثة في التنافس وعدم الإيمان بالديمقراطية، صاغت حركات الإخوان المسلمين نفسها داخل هياكل تنظيمية حديدية، خضعت لجل شروط التنافس السياسي الحديث، بكلمة أخرى، وضعت الحركة الشاملة في قالب حزبي سياسي يحمل دين الشعب لكنه لا يمثل كل الشعب، والشروط الواجبة مراعاتها جعلته فاعلا واحدا من الفواعل السياسية الموجودة في الساحة، ثم تحول إلى جزء من الشعب ينافس جزءا آخر، ومن هنا لم يكن المناوئون هم الذين لا يطيقون فكره الديني التجديدي من أهل الجمود، بل أصبح المنافس من نوع آخر وهو المنافس السياسي، فما وجدت الحركة نفسها إلا وإنها تنافس سياسيا المختلفين مع برامجها السياسية وتدبيراتها اليومية من دون الإشارة إلى الخلاف الديني، إلا ما ندر من اليسار الجامد أو العلماني الصلب.

هذا الأسلوب الحزبي في العمل لم يكن ضمن أعمال البنا، أي قصر وحصر الحركة الإسلامية الجماهيرية في قالب سياسي تنافسي ضيق، خاصة إذا كان العدو لا يتوانى عن حبك الاتهامات الحقة والباطلة الظالمة، كان يبحث عن كيان يكون الأقرب إلى فكره ليحافظ على مهمة الحركة في الإرشاد وامتدادها الجماهيري المرن والسلس.

وجهل الشعب بحقيقة الإسلام -كما صرح به البنا- أصبح عاملا مساعدا وجسرا تُمرر عليه الضربات المتتالية ضد "الحزب السياسي الإسلامي".

عديد من الكتاب يريحهم الحديث عما بعد الإسلام السياسي بعد النتائج التي انتهت إليها خلال السنوات العشر الماضية، لكن الحقيقة هي لا يوجد إسلام سياسي ولا إسلام اقتصادي، الإسلام هو الدين المنزل من الله تعالى، لكن هناك حزبا سياسيا إسلاميا، حاول استيعاب حركة فكرية شعبية تحمل رؤية كونية في جسم ضيق، فوُضِع أمام حقيقة البقاء أو الفناء.

الحركة الإسلامية الآن أكثر ما تكون بحاجة إلى التجديد في الوسائل وفي الأفكار التي تنتج برامج العمل، التجديد الفقهي والفكري العام لا جدال حوله، لكن الغرابة تكمن في الجمود على وسائل وطرائق للعمل وإدارة المؤسسات التي لم تكن موجودة، بل جاءت لمواءمة منهج العمل مع الحاجات المتجددة

هنا، يحدو بنا الحديث عن التجديد، والأدوات هي أكثر ما يسري عليه التجديد، سواء ما مارسه البنا -رحمه الله- أو ما استحدث بعده. يقول الشيخ يوسف القرضاوي -رحمه الله- إن "البنا لم يكن جامدا"، يقصد بذلك إذا كنا من تلاميذه لا يمكن لنا الجمود، والإخوان قائمة على عماد التجديد، لو لم يكن التجديد لما كان للبنا تأسيس هذه الحركة الفكرية العالمية التي أيقظت الأمة المسلمة، بل كان كاتبا مثقفا ضمن مدرسة محمد عبده. الحركة الإسلامية الآن أكثر ما تكون بحاجة إلى التجديد في الوسائل وفي الأفكار التي تنتج برامج العمل، التجديد الفقهي والفكري العام لا جدال حوله، لكن الغرابة تكمن في الجمود على وسائل وطرائق للعمل وإدارة المؤسسات التي لم تكن موجودة، بل جاءت لمواءمة منهج العمل مع الحاجات المتجددة، الجمود عليها بحجة الوفاء أو التخيل بأن الخروج عليها وتجاوزها أو تقييمها وتقويمها خروج عن الخط الأصيل، وقبل أكثر من 30 سنة قال المفكر المعروف راشد الغنوشي: "إن شمولية الفهم لا تعني شمولية التنظيم".

الحركة الإسلامية، في قادتها وعقولها المفكرة، عليها البحث عن منهج جديد للعمل والدعوة والإعداد والحركة والإدارة، يكون عصارة خبرة وتجربة السنوات التسعين الماضية، وأن ترد على سؤال المستقبل، وهذا صحيح أيضا لكل جناح من أجنحتها في كل الدول، إن المحاججة بقمع الأنظمة -وهي حق- لا تكفي، ولا بقلة الإمكانات المادية، عديد من الدول التي تعمل فيها الحركة الإسلامية دول ديمقراطية والحركة فيها ثرية، لكنها في نهاية الركب السياسي.