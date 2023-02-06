كيف أصبحنا مع زلزال فالق الأناضول؟

ساعات عصيبة عِشناها بخوف وترقب وتضرع وألم وأمل في صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 6 فبراير/شباط 2023، والتي بدأت في تمام الساعة الرابعة والثلث صباحاً بتوقيت مدينة إسطنبول التركية، حيث اهتزت الأرض وتصدعت، وهزت معها النفوس، وصدَعت القلوب، وأنهت حياة المئات، ونقلت الآلاف إلى المستشفيات التركية والسورية، وشردت الملايين من بيوتهم إلى الشوارع والساحات العامة والأراضي الزراعية الموحلة، ليفترشوا الأرض الغارقة بمياه الأمطار والثلوج؛ ترتجف أجسادهم من شدة البرد وحدة الصقيع، وهم غارقون في دمائهم ودموعهم.

ضرب الزلزال مناطق واسعة في المناطق التي ذكرناها، وراح ضحيته حتى لحظة كتابة هذه التدوينة نحو 1014 قتيلاً و7000 مصاب في تركيا، وانهيار أكثر من 2850 مبنىً سكني وتجاري

زلزال الفالق الأناضولي وتداعياته

زلزال مدوٍ ضرب مدن جنوب تركيا، وعدداً من المدن السورية، ووصلت تأثيراته إلى العراق ولبنان والأردن واليونان وقبرص، وبقوة بلغت 7.9 درجات على مقياس ريختر، وهي عتبة الخطورة القصوى، وبعمق بلغ نحو 7 كيلومترات، حسب منظمة آفاد التركية، والأرصاد الألمانية لإدارة الكوارث.

ضرب الزلزال مناطق واسعة في المناطق التي ذكرناها، وراح ضحيته حتى لحظة كتابة هذه التدوينة نحو 1014 قتيلاً و7 آلاف مصاب في تركيا، وانهيار أكثر من 2850 مبنىً سكنيا وتجاريا، وفي الضفة المقابلة مأساة إنسانية مرعبة في سوريا، حيث تهدم أكثر من 275 مبنىً سكنياً بالكامل، و370 مبنىً بشكل جزئي، وقُتل نحو 400 قتيل وألف جريح في المناطق السورية المحررة (مدن وبلدات إدلب وعفرين وجنديرس سرمدا والدانا وعزمارين وحارم والبسينا والباب وسلقين ومخيمات أطمه) وحوالي 430 قتيلاً و1285 جريحاً في مدن وبلدات تابعة لسيطرة النظام السوري (حلب وحماة واللاذقية وطرطوس..).

وأعلنت الحكومة السورية المؤقتة وهيئة الدفاع المدني في المناطق السورية التابعة للمعارضة (شمال غرب سوريا) أن هذه المناطق منكوبة، وخارجة عن السيطرة، ووجهتا نداءات استغاثة لحكومات العالم، وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، للمبادرة العاجلة بالدعم والإغاثة، وتقديم المعدات الطبية والغذائية، والتدفئة والمعدات اللوجستية، وإقامة مراكز إيواء مؤقتة بعد خروج نحو مليون إنسان من بيوتهم التي لم تعد صالحة للسكن وتشردهم بالطرقات والمزارع وبيوت الآخرين.

البيان الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مركز آفاد في أنقرة شارحاً وموضحاً لحجم الكارثة الإنسانية، بقوله: زلزال مرعش اليوم أكبر كارثة تعيشها تركيا منذ زلزال عام 1939 بقوته التدميرية ونطاقه الواسع

صدع شرق الأناضول

صدع أو فالق شرق الأناضول، هو منطقة الحدود التكتونية من نوع الصدع التحويلي بين الصفيحة الأناضولية والصفيحة العربية المتحركة، وهي بؤرة نشاط زلزالي مستمر تاريخياً، إذ حدثت في نطاقه مجموعة زلازل مدمرة، وكان أشهرها زلزال محافظة أرزنجان شمال شرق الأناضول في ديسمبر/كانون الأول 1939، والذي راح ضحيته 30 ألف شخص، وبلغت قوته حينذاك 7.8 درجات على ريختر، وزلزال أضنة جيحان عام 1998، وزلزال تركيا الأكثر إيلاماً حدث في مدينة أزميت في 17 أغسطس/آب 1999، والذي راح ضحيته 17 ألف إنسان، ونصف مليون باتوا دون مأوى. ومن الزلازل المشهورة في نطاق هذا الصدع زلزال بينغول عام 2003، وزلزال إلازيغ عام 2010، وزلزال إلازيغ الثاني في يناير/كانون الثاني 2020، والذي بلغت قوته 6.7 درجات، وراح ضحيته 22 شخصاً، ومئات الجرحى، وعشرات البيوت المهدمة.

وكان البيان الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مركز آفاد في أنقرة شارحاً وموضحاً لحجم الكارثة الإنسانية، بقوله: زلزال مرعش اليوم هو أكبر كارثة تعيشها تركيا منذ زلزال عام 1939 بقوته التدميرية ونطاقه الواسع، وأكد أن 45 دولة بالإضافة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، قدموا عروض المساعدة العاجلة، وبعضها وصل للمناطق المتضررة.

إنه يوم حزين ترفع فيه الأيدي لله تعالى بطلب الرحمة والرضا والستر والحفظ، وتعلو الأصوات تنادي لإعانة المنكوبين بعد هذه الكارثة الإنسانية في تركيا وسوريا، وخصوصاً المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري والتي يقطنها نحو 4 ملايين مواطن، فالشعب السوري في هذه المناطق لا بواكي له، وهو مع المتضررين من أبناء الشعب التركي يعتصران الألم على فراق الأحبة، وخراب الديار، ويرجوان بأمل ورجاء حفظ ما بقي بعد تهجير وابتلاء ونكبة وفراق. والله المستعان.