القدس مقارَبة مقارِنة.. هل من حلّ ديني للمشكلة؟ (1)

هذا المقال يأتي بمناسبة انطلاق فعاليات القدس في عامها الثالث.

القدس داخلة في الصراع الدولي ليس منذ الحرب العالمية الأولى فحسب، بل إنها متجذرة في التاريخ منذ مغادرة نبي الله يعقوب والسفر إلى ابنه نبي الله يوسف عليهما السلام والاستقرار في أرض الكنانة ثم عودتهم.

لقد حصل كثير من النزاعات الدولية، بعد أمر الله سبحانه موسى عليه السلام بالعودة ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة التي بارك سبحانه وتعالى فيها ومجيء عيسى عليه السلام. حروب دولية كانت تنشب، وأكثرها كان بخلفيات دينية، فالدين حاضر في تشكيل هوية هذه البقعة الصغيرة من الأرض منذ القدم، وأقصد بالمشكلة ما يجري منذ بداية القرن الماضي من حالة احتلال للقدس والنزاع حولها بين صاحب الأرض والمحتل الدولي، وإذا كان هكذا منذ الأول، فهل للدين من دور في الحلّ؟

هذا ما نتحدث عنه هنا في 3 نقاط:

أولا: إنّ النص بمباركة هذه الأرض جاء من الله تعالى، في آيات نزل بها جبريل -عليه السلام- على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ففي الآية الأولى من سورة الإسراء (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) [ الإسراء: 1]، يقول سيد قطب "ووصف المسجد الأقصى بأنه (الذي باركنا حوله) وصف يرسم البركة حافة بالمسجد، فائضة عليه، وهو ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل: باركناه، أو باركنا فيه، وذلك من دقائق التعبير القرآني العجيب"، فهي إذن أرض مباركة، ليس المسجد وحرمه فقط، وإنما الأرض التي حول المسجد أيضا، فالمباركة الإلهية ليست للمسجد الأقصى بما أنه بيت من بيوت الله الثلاثة التي تشد إليها الرحال بنص الحديث النبوي الصحيح، بل المباركة شاملة لما حول المسجد أيضا، ومن هنا سمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأرض ببيت المقدس وأكناف البيت المقدس، ولا شك أن المقصد النبوي ليس المسجد بل المدينة التي تحتوي المسجد.

الأدلة من وجهة نظر إسلامية، تعطي معنى روحيا ومعنويا للقدس عند المسلمين متجاوزة البعد المادي، فلن يجري التعاطي معها على الأسس المادية لأرض مجردة كما هي مع غيرها، بل إن العلاقة بين المسلم والقدس والأقصى علاقة قلب وروح لا تتأثر بالحضور أو البعد الجسماني

وبهذا المعنى؛ القدس ليست أرضا كأي أرض، بل لها دلالة روحية، فهي ليست بغداد ولا القاهرة ولا إسطنبول أو الرباط، بل هي القدس، أي إن المعايير التي تحكم غيرها من العواصم لا تنطبق عليها، فالنص بخصوصيتها جاء من السماء، من الخالق سبحانه.

هذا النص الإلهي تدور في فلكه دلائل أخرى ترسخ مباركة الأرض:

فهي القبلة الأولى للتوجه إلى الله.

هي ثالث المساجد التي تشد لها الرحال، ولا تشد الرحال لغيرها.

هي المكان الذي ورث فيه النبي وراثة النبوة منذ نزول آدم عليه السلام، من خلال إمامته الأنبياء في الصلاة، وحكمة الله قطعت الطريق أمام المزاعم اليهودية التي يرددونها الآن.

هي أرض المعراج، أرض اختارها الله لتكون موقع انطلاق رسوله والعروج للقاء خالقه.

ربط البراق بحائط المسجد، وقوة الرباط تأتي مِن الذي تولى إبرامه، وهو الملَك الشديد القوة، أي جبريل عليه السلام، إذ هو الذي أحكم ربط البراق بالحائط، فهو وثاق يجمع بين قوة جبريل إحكاما وسرعة البراق تأثيرا [1]، ومن كل هذه المعاني تأتي الرابطة المقدسية.

هذه الأدلة من وجهة نظر إسلامية، تعطي معنى روحيا ومعنويا للقدس عند المسلمين متجاوزة البعد المادي، فلن يجري التعاطي معها على الأسس المادية لأرض مجردة كما هي مع غيرها، بل إن العلاقة بين المسلم والقدس والأقصى علاقة قلب وروح لا تتأثر بالحضور أو البعد الجسماني، وذلك من علم الله تعالى بأن هذا المكان لا بد من ربط شعوري معنوي به لكي لا يُنسى نظرا لما يلم به من ظلم واحتلال وطرد لأهله، وما يلفه من أحداث عبر الزمن، فلا يملون ولا يتعبون ولا يتنازلون، وتبقى القلوب ترنوا إليه وإلى زيارته والسفر إليه، إلى يوم القيامة.

هذه الخاصية الروحية الدينية التي تتمتع بها القدس، تجعل من كل المسلمين في كل الأرض مدعوين إلى الاهتمام بها وأن تكون من أولوياتهم، بمعنى أن القضية لا تخص الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية تتجاوز المواطنين بالمفهوم الحديث للمواطن المحصور داخل حدود دولة معينة، لتصل إلى كل مسلم يؤمن بأن الله بارك المسجد الأقصى وما حوله. وربما بالموازين البشرية المستحدثة -تلك الغربية التي مزقت أوصال المسلمين- هي ليست مشكلة أحد غير الفلسطينيين، لكن لو فعَّلنا الموازين الحقة من الأخلاقية والإنسانية والدينية التي تبقى الأصل في الاعتماد، فإنها مشكلة الجميع وقضيتهم مسلمين ومسيحيين.

العقل الدولي عمل على إخراج الصراع في فلسطين من الدائرة الإسلامية إلى الدائرة القومية، ثم إلى الوطنية القُطرية، ثم إلى دائرة حزبية داخلية، لكن النجاح في ذلك نسبي إلى حدّ كبير وإن كان مؤثرا، وهو محصور في الإطار الرسمي بعيدا عن الشعوب المسلمة إلا في نطاق محدود جدا عند أهل الغفلة

ثانيا: إنّ الاحتلال الإسرائيلي ومعه العقل الدولي الظالم الأعمى، بناء على علمهم بما وضحناه في النقطة السابقة، وإدراكهم جيدا أهمية هذه المسألة، عملوا وما زالوا يعملون جاهدين على تفكيك هذه المنظومة الإنسانية الدينية التي يستند إليها الإنسان المسلم والفلسطيني غير المسلم في الصراع نحو التحرير والتحرر، واعتمدوا من أجل الوصول إلى الغاية، معادلة تقوم على التعامل مع القضية نزولا من الأممية إلى القومية إلى القطرية، وهذه المفاهيم أو المنظومات الفكرية جاءت إلينا من الغرب أساسا.

فعمدوا أولا إلى إبعاد غير العرب من المسلمين عن التعلق الروحي بالقدس، ومن ثم خلق حاجز بينهم وبين الفلسطينيين، ولن يكون التعاون أو التفاعل سوى من باب الشفقة لما يتعرض له السكان من ظلم واضطهاد، هذا في حال الإحساس بتلك الشفقة أساسا، وإنّ نشر الروح القومية، والأفكار الوضعية البشرية وإحلالها محل الفكرة الإسلامية، من الوسائل التي لاقت نجاحا وتركت تأثيرا على الصراع.

ثم عمدوا بعد ذلك إلى إبعاد العرب عن الفلسطينيين، بجعل قضية القدس قضية قُطرية، وجعل النزاع لا يتعلق بأرض أي دولة عربية أخرى، وإنما هو نزاع محصور في فلسطين، وبالتالي على الآخرين من العرب عدم النظر إلى إسرائيل كعدو محتل؛ بل كدولة لها نزاع أرض مع دولة أخرى، ومن ثم يساعدون الطرفين من أجل الوصول إلى حلّ، أي العلاقة تكون بين الطرفين على قدم المساواة، حياديين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن هنا جاءت فكرة إقامة العلاقة مع إسرائيل من خلال الدول العربية، ثم جعل الصراع بين الكيان المحتل وقسم من الفلسطينيين، وتحويله إلى مسألة إرهاب وتخطي السلطة الشرعية المتحالفة مع إسرائيل.

وبذلك حاصروا أهل البيت المقدس، وساعد بعضُ العرب المحتلَ على العرب الفلسطينيين في الحرب بينهما، باعتبار أن الفلسطينيين لا يميلون إلى الحلّ بل إلى القضاء على دولة عضو في الأمم المتحدة.

فخرج الصراع من الدائرة الإسلامية إلى الدائرة القومية، ثم إلى الوطنية القُطرية، ثم إلى دائرة حزبية داخلية، لكن النجاح نسبي إلى حدّ كبير وإن كان مؤثرا، وهو محصور في الإطار الرسمي بعيدا عن الشعوب المسلمة إلا في نطاق محدود جدا عند أهل الغفلة؛ حيث نزعوا القداسة عن فلسطين والأرض التي حولها كما فعلت دولة الاحتلال، وتحولت عندهم إلى أرض عادية، تستوي مع غيرها، لأن القدسية التي تميزها ذهبت مع التغير العقلي وغياب الأخلاق الدينية الفطرة الدينية.

هامش

[1]: طه عبد الرحمن، ثغور المرابطة، 38.