في وداع عام واستقبال آخر!

عام من أعمارنا يرحل ويمضي، فيما رصيدنا في هذه الدنيا من العافية والأيام يتناقص وينقضي، والمسافة الزمنية التي تفصلنا عن الرحيل وعن الموعد والحدث الأهم في حياة الإنسان ألا وهو إنقضائها "الموت"، تتقلص وتقصر. يفرح بعض الناس ويحتفل بعام جديد ويرقصون ويتراقصون، ولو عقلوا لتوقفو عند مرور الزمان وإنقضائه، متفكرين ومتدبرين، ومتأملين ومتعظين.

مضى عام 2023 مثقلا بالرزايا والبلايا، بدأ بزلزال كبير هز سوريا وتركيا، وما لبث أن أصاب زلزال آخر المغرب، ولتغرق مناطق في ليبيا بطوفان مدمر، وليدخل السودان المتشظي أصلا في حرب عبثية تدميرية

حين يتوقف دخل الإنسان المالي لسبب أو لآخر يشعر بقلق شديد على ماله ومدخراته وإن عظمت، خشية من أن تنفد أو تنتهي، فيفكر ويتفكر مليا قبل أن ينفق منها ويخطط ويعيد ترتيب أولوياته، على الرغم من أن الرزق مكفول وأحواله تتغير صعودا وهبوطا في أي وقت وحين. ولكن الإنسان الظلوم الجهول الكفور -بوصف القرآن- الشحيح بماله، سخي بوقته يهدره ويبدده هنا وهناك مع أن الزمن لا يمكن أن يعوض أو يتعوض، وكأن الله سبحانه خلقنا عبثا وأننا إليه لسنا براجعين. فنحن ننفق الساعات الطوال في الأسواق والملاعب والملاهي والمقاهي والأسفار والمطاعم ومجالس القيل والقال، ولكن نكون على عجلة من أمرنا في المساجد إن زرناها، ونستاء من الإمام إن شعرنا بأنه أطال، ولا تحتمل أوقاتنا التلقي من العلم الشرعي أو العلم النافع حده الأدنى، والذي نحتاجه لنقيم شعائر ديننا على هدى وبصيرة، ونضن بوقتنا ونبخل في تعلم القرآن، رغم أنه شفاء لما في الصدور -في زمن الاكتئاب والأرق والقلق- وهو نور لنا في ظلمة القبور، والشفيع يوم لا ينفع مال ولا بنون، فترى كثير من شبابا وشيباننا لا يتقنون قراءة فاتحة الكتاب رغم أن كثيرا من الفقهاء جعل ذلك شرطا لصحة الصلاة.

مضى عام 2023 مثقلا بالرزايا والبلايا، بدأ بزلزال كبير هز سوريا وتركيا، وما لبث أن أصاب زلزال آخر المغرب، ولتغرق مناطق في ليبيا بطوفان مدمر، وليدخل السودان المتشظي أصلا في حرب عبثية تدميرية -أشعلها شياطين الإنس من عشاق الفتن والفجور والتطبيع- ليزداد تشظيا، ولينضم إلى قائمة التدمير والتفتيت ويلحق بالعراق وسوريا وليبيا وغيرهم من دول عربية وإسلامية. وليشتد النزوح واللجوء على عشرات الملايين من العرب والمسلمين بعد أن ضاقت بلاد بأهلها، وأغلق الغرب أبوابه وأوصدها في وجوه الباحثين عن مأوى ليسكنوه وهواء ليتنفسوه وماء ليشربوه.

يرحل عام 2023 وقد مضى ربعه الأخير فيما العالم يشاهد ويتابع وعلى الهواء مباشرة -وبلا مبالاة في جانب كبير منه- غزة تقصف وتدمر وتحاصر وتجوّع وتذبح وتعطّش وتباد، في أكثر الحروب دمارا في القرن الحالي حسب ما قاله تحقيق لصحيفة واشنطن بوست، ولتصبح غزة المكان الأخطر في العالم على الأطفال كما قالت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة. والأمتين العربية والإسلامية أكتفتا ظاهريا بمراقبة ومتابعة حرب الإبادة في غزة، فيما اجتمع قادتها بعد أكثر من شهر على العدوان في قمة "طارئة" في الرياض في 11/11/2023 ليتحدثوا عن غزة، كما يتحدث سكان الأرض عن المريخ، حديث بلا معنى ولا قيمة ولا جدوى ولا فائدة.

لقد رأينا في غزة وبأم أعيننا ما علمناه من القرآن وما فهمناه رسول الله عليه الصلاة وسلم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد: 7)

فليحتفل المحتفلون، وليرقص الراقصون، وليتآمر المتآمرون، وليطبع المطبعون، فالزمان يدور دورته، والأيام دول، ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140)، وإذا كان الله قد شاء للمؤمنين يوما أن يكونوا من أهل الأخدود، وشاء لهم أن يكونوا من سجناء هذا العصر ومهجريه ومستضعفيه ونازحيه، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالتمكين والنصر، ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ (النور: 55). وعلى الرغم من عظمة النصر وأهميته، فإنه يعتبر أمرا ثانويا مقارنة بما بعد الموت، خلود في جحيم ونار تلظى، أو خلود في جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. ويختصر القرآن مسير ومصير الخاسرين من أصحاب الحسابات المختلة والخاطئة، ﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ * مَآ أغنى عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ﴾.

لقد رأينا في غزة وبأم أعيننا ما علمناه من القرآن وما فهمناه رسول الله عليه الصلاة وسلم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد: 7)، ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم:47)، ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ﴾ (البقرة: 249)، ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: 40)، ﴿وَلَا تَهِنُواْ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (النساء: 104).

اللهم أجعل أيامنا وأعوامنا مطايا لرضاك، واهدنا صراطك المستقيم، وسبل الراشدين والمسترشدين، وأكتب لنا حسن العمل وحسن الختام، ولا تجعلنا من الغافلين واللاهين والعابثين، وأجعل العام القادم عام نصر وتمكين لغزة ولجميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.