قطر.. وحُقَ لنا أن نفخر بها!

أن تعبّر عن إحساسك وشعورك بانتمائك الحضاري، بين دول العالم فذلك عنصر يؤكد مكانتك ويلبسك موفورا من الإباء ومعاني العزة التي هي إرث العرب وصميم الروح المجتمعية التي جاءت بها الحضارة الإسلامية، نعم لقد تميزت اللحظة العربية الراهنة ببعض المعطيات البارزة، فإلى جانب مؤشرات الأمل التي يبعث بها الجيل الفلسطيني الحالي، من غزة وغلافها، نطالع الدور الذي أظهرته دولة قطر من خلال الولاء للأهل في فلسطين وهي الصورة التي إذا ما تعددت نسخها بأوطاننا جديرة بأن تصنع فارقا وتغييرا نحو المأمول.

تصدح قناة الجزيرة من داخل أرض قطر ملتقطة أجزاء الصورة حول ما يجري من الاعتداء على أهل فلسطين أولا بأول، ويهتم الكثيرون بأي جهد دولي حماية لغزة يتم الإعلان عنه وقطر كالعادة ذات دوري محوري فيه

يجيء اليوم 18 ديسمبر موعد الذكرى السنوية لليوم الوطني بدولة قطر، وكانت قطر أعلنت عن إلغاء فعالياته منذ وقت، فشعور الغبطة والابتسام والنشوة شعور حضاري موحد وما دام الجرح الفلسطيني منسكبا على أرضه فلا مجال لمظاهر الاحتفال إذن، هكذا أرادت الرسالة القطرية أن تقول، فتم القرار بإلغاء تلك الصور والمظاهر وهو الموقف الذي يتضافر مع الجهود الإغاثية والتواصل والتحرك الدولي بشأن الحرب على غزة وذلك ما يعمّق من دلالة النأي عن تنظيم الاحتفالات الوطنية في الحالة القطرية.

تصدح قناة الجزيرة من داخل أرض قطر ملتقطة أجزاء الصورة حول ما يجري من الاعتداء على أهل فلسطين أولا بأول، ويهتم الكثيرون بأي جهد دولي حماية لغزة يتم الإعلان عنه وقطر كالعادة ذات دور محوري فيه، هذا هو السياق الذي يطبع اليوم الوطني في قطر لعام 2023 فلم يختلف عن سلسلة أيام الفترة التي جاء ضمنها وسياقها الداعي إلى مواقف الأخوة ووشائج النصرة للأهل في فلسطين.

لم يكن موقف قطر والتعبير عن وحدة الشعور، في يومها الوطني، إلا صدى لمعاني الإرث القيمي العربي الباذخ، امتياحا من قاموسه القديم وإحياء لمعانيه الأولى وقد قال السموأل:

فأحمي الجار في الجلّى فيمسي .. عزيزا لا يرام إذا حميتُ

وفيت بأدرع الكندي إني .. إذا ما خان أقوام وَفيتُ

إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلّد

يندرج الموقف القطري في اتجاهه تناغما مع اللحظة وأخذا للموقع اللازم في اللحظات التي يتصدر فيها المتأهبون لمواطن الزمان وقد قال القديم:

رأيت عرابة الأوسي يسمو .. إلى الخيرات منقطع القرين

إذا ما راية رفعت لمجد .. تلقّاها عرابة باليمين

حيث الدافع ساعتها روح الحمية والمؤازرة والعون بما يتأسس في خلفيته على فكرة طرفة بن العبد:

إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني .. عنيت فلم أكسل ولم أتبلّد

بل إن قطر من خلال العناصر المختلفة المشكلة لموقفها الفلسطيني، عبارة عن صورة معينة يجد فيها الفلسطينيون ما عبّر عنه الأدب العربي بقول الشاعر:

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى .. فلم يستجبه عند ذاك مجيب

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة .. لعلّ أبا المغوار منك قريب

هنيئا لقطر بيومها الوطني، بالدور الحضاري:

ربيع وتشرين المجيد تعانقا .. وقد وقفا في الصف أكرمَ موقف

ليستقبلا كانونك المشرق الذي .. يطل على الآفاق إطلال مشرف