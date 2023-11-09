غزة.. انتصار الروح

في إحدى مدن الشرق الإسباني، في طريقي إلى المسجد الوحيد يوم الجمعة الماضي، مررت على كنيسة تتربع على مساحة مهمة في قلب المدينة، ومسجدنا على هامش المدينة موقعا، وهامش الفعل والتأثير والتأطير، أسفل بيت مكترى، نؤدي فيه كل جمعة "واجب" الإنصات. رحمنا الله. إنصات تحوله الخطبة الباردة معنى الركيكة لفظا إلى نوم عند كثيرين. رحمنا الله..

في طريقي إلى الجمعة، سمعت صوتا يناديني بإسبانية لا تبدو "أصلية"، التفت فإذ هي امرأة في أواسط الأربعينات فارقت مجموعة كانت تقف معها قرب باب الكنيسة، وقصدتني لتعطيني بطاقة وابتسامة تملأ وجهها. شكرتها، أخذت البطاقة وانصرفت لأدرك الجمعة. لكن شيئا في داخلي كان يرجو لو طال اللقاء، خاصة والبطاقة مكتوبة بالعربية تدعو إلى طريق الروح. يا لها من دعوة عظيمة هذه التي تدل على "طريق الروح"، إن دخول الإنسان هذا العالم دخول "روحاني"، دخول بالفطرة كما يؤكد طه عبد الرحمن أو هو دخول "برأسمال أخلاقي مبدئي هائل" كما يقول الحكيم بيجوفيتش، وإن مسيرة الإنسان في هذا الامتحان أن يكتشف شيفرة العودة وطريق الروح. لم تكن روحي وقتها معلقة بغير غزة، وواجب الوقت دعاني لأن أسرع الخطى نحو "هامش المدينة" حيث المسجد..

تحدثت عن مريم وبعض ما كتبته عنها في رسالة لي قيد النشر "السلام عليك يا مريم". عن ابنها عليه السلام.. عن حاجة العالم إلى الدين وهو الأرضية الصلبة للأخلاق، وعن حاجتنا إلى "اللا إكراه"

مر الوقت بطيئا لا صوت يسمع غير صوت الإمام. ولم يكن بصوته شيء مما يناجي الروح ويبعثها. ظلت "روحي" كئيبة منكسرة وهي لا تسمع عن غزة ولو من باب الإنسانية والمشترك من المواقف التي عبر عنها غربيون كثر. عاتبنا خطيبنا على ما نفرط في مكارم الأخلاق. عافانا الله.

في طريق عودتي، التقيت المجموعة كلها، 3 شابات دون العشرين، اثنتان منهما بريطانيتان والثالثة من إحدى دول أمريكا الجنوبية ومشرف ومشرفة، هي مدرسة مسيحية تمول بعثات طلابية تدعو الناس إلى "معرفة الله" وسلوك "طريق الروح". إنها فرصة مثالية للتواصل.

حدثني المشرف عن "المخلص" وكيف أنقذه من طريق الضياع.. حدثتني المشرفة، حدثتني إحدى الشابات عن المسيح المخلص، وختمت عبارتها بدعوة صريحة مباشرة: أنا أدعوك لاعتناق هذا الطريق والتعرف على المسيح..

دبت في روحي حرارة، ونشطت جوارحي، وانطلقت ابتسامتي عريضة وتحرك اللسان بإنجليزية كتب الله أن استقامت: تحدثت عن مريم وبعض ما كتبته عنها في رسالة لي قيد النشر "السلام عليك يا مريم". عن ابنها عليه السلام.. عن حاجة العالم إلى الدين وهو الأرضية الصلبة للأخلاق، وعن حاجتنا إلى "اللا إكراه".

إن واحدا من مظاهر الحمق في هذا العالم، رسم الغرب نماذج وتصورات عن الأسرة مثلا، وإكراه الجميع عليها، ودعوة الجميع إلى "اعتقادها".. هتفت الأمريكية الجنوبية تلقائيا موافقة، قبل أن تنتبه إلى جمود المشرف فتنضبط. قلت، ينبغي أن نحرص على أرضية مشتركة نوسعها، عنوانها الأخوة والإنسانية والتعاون ورفض الظلم.. مع احترام عقائد الناس وخصوصياتهم. ما يقع في غزة اليوم بشاعة وإجرام في حق البشرية والإنسانية، تدعو جميع من في قلبه مثقال ذرة من الرحمة وفي عقله بصيص من الحكمة والتبصر، أن يدينه وذلك أضعف الإيمان.

أنهى المشرفان الحديث بشكري، ثم واصلت مسيري، يصحبني المسيري رحمه الله واصفا أزمة الحداثة وما آلت إليه بعد وضع الدين في ركن الطقوسية الفردية، محللا جذور الأزمة الأخلاقية الحالية وعلى رأسها اعتبار "العالم مكونا أساسا من مادة واحدة، ليست لها أية قداسة ولا تحوي أي أسرار وفي حالة حركة دائمة لا غاية لها ولا هدف، ولا تكترث بالخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت، هذه المادة تشكل كلا من الإنسان والطبيعة، فهي رؤية واحدية كونية مادية". رؤية واحدية مادية لا تعتبر ما وراء النتائج والأرقام، وعلى هذه المؤشرات تبني حسابات الربح والخسارة والقوة والضعف.. شهداء غزة بالآلاف.. هل خسرت غزة؟

ما يحدث في غزة لا ينبغي النظر إليه بعين المادة والعقل فقط، صحيح أن بشاعة ما يقع لا يجب أن تفوت بالتحليق المدعي سموا عن الواقع وعرفانا وعلوا. هي بشاعة وإجرام في حق البشرية والإنسانية، في حق الروح بكل تأكيد، تصدعات أرواحنا الدليل.

ولأن الخواطر تأتي بسرعة هي إلى عالم الروح أقرب، يستحيل تفريغها في وعاء الزمن المادي المتاح، فقد سرحت أستدرك على الإمام تغييبه قضية غزة. وأستدرك على خاطرة عد الشهداء بالآلاف وسؤال هل خسرت غزة؟

ما يحدث في غزة لا ينبغي النظر إليه بعين المادة والعقل فقط، صحيح أن بشاعة ما يقع لا يجب أن تفوت بالتحليق المدعي سموا عن الواقع وعرفانا وعلوا. هي بشاعة وإجرام في حق البشرية والإنسانية، في حق الروح بكل تأكيد، تصدعات أرواحنا الدليل. غير أن هذا ليس هو الوجه الوحيد لما يحدث. وإن من الجناية اعتماد الحاسة المادية المحضة، التي نبه إليها المسيري رحمه الله وسيلة للنظر والتحليل.

ما يحدث في غزة على الرغم من هوله، باب عظيم دال على "طريق الروح".

ضخت غزة في البشرية بجميع تفاصيلها ما يتبدى ألما ومعاناة، نفسا منعشا دخل على الجو الراكد وأفاق الضمير المستتر وحرك الأرواح في قلوب الحيارى حول العالم، ضحايا الفكرة النتشوية "موت الإله"، المغتربين المستلبين أمام وسائل الإعلام المختلفة، تبعث على أثيرها جذبا مثيرا، أرقاما وأحداثا ولهوا ولعبا وهوى وعريا..؛ وغيرها مما يتسلل إلى أعماق الروح بالخنق.

إنهم يقصفونهم، ومع ذلك يقولون: الحمد لله، إنهم حرفيا يشكرون الله.. قالت إحدى المتابعات غير المسلمات بتأمل كبير..

رؤية الشعب الفلسطيني الشجاع على قدر كبير من الإيمان والسلام، بينما عائلاتهم تقتل، إنه شيء لا يعقل.. قالت أخرى.

الأمر برمته وما يحدث في فلسطين دفع الكثير من الناس للتعرف إلى الإسلام وقراءة القرآن، قالت إحدى الأمريكيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت بابتهاج عميق: ما سيحدث أن كثيرا من الناس سيعتنقون الإسلام قريبا.

أضافت أخرى: إنه يحدث الآن، أرى كثيرا من الناس يقرؤون القرآن، ويقررون اعتناق الإسلام، لأنهم يتساءلون، ما الذي يقع هناك؟

صرح آخر: لقد اشتريت للتو نسختي من القرآن -لقد بدأت أقرأ القرآن- إنه يومي الثاني وأنا أقرأ القرآن..

إننا بحاجة إلى قدر كبير من التعاطف والفهم للإسلام والمسلمين أضاف آخر..

إن تتبع حالة "الإيمان" في عالم البشر، تفضي بنا إلى اعتبار حدث غزة انتصارا تاريخيا بكل المقاييس، لا باعتبار التاريخ أحداثا تاريخية دنيا، بل باعتبار أعالي التاريخ، ومسيرة البشرية.

هذه المشاعر الفياضة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأمريكا وأوروبا وكل قارات العالم بكثرة، هي مؤشرات على انتصار غزة الكبير الذي لا يجارى، انتصار في مجال جندت له جنود الإعلام وتربية إفساد الأخلاق وتفريغ مؤسسات التنشئة من وظيفتها الرئيسية. مجال الروح.

إن تتبع حالة "الإيمان" في عالم البشر، تفضي بنا إلى اعتبار حدث غزة انتصارا تاريخيا بكل المقاييس، لا باعتبار التاريخ أحداثا تاريخية دنيا، بل باعتبار أعالي التاريخ، ومسيرة البشرية. أعقب ثورة "الأنوار" عداء للدين وتهميش مقصود في ركن الممارسة الفردية، وإن كانت حالة الدين في إسبانيا أظهر، حيث الكنيسة في المركز تحيط بها مراكز الخدمات والعمل الخيري المسيحية، ليس الإشكال في المظاهر قال خاطري، لقد نصب لكل الناس "رب ثان" بعبارة توني شوارتز في كتابه: "وسائل الإعلام الرب الثاني" حيث أثرت على حياة الناس بطريقة عميقة كأي دين من الأديان. تلا ذلك طور من الحداثة أعلن "موت الإله" ليصير كل شيء مباحا كما يقول دوستويفسكي.

وإن أي حدث يناجي هذه الروح التي تم خنقها خاصة في السياق الغربي، ينبهها من غفلة ويحييها من موات ويعيد إليها المبادرة استفهاما وتعجبا وتساؤلا أولا ثم دعوة إلى الفطرة والإنسانية والأخوة المشتركة والتعاون الحضاري، والتعاطف والتعبير عن رفض قيم الظلم والقهر والعلو.. هو حدث هام وانتصار كبير للروح. لا أبالغ إن قلت إنه يؤسس لمرحلة أخرى من تاريخ البشرية.