تعلمت من شيوخ العرب حب فلسطين!

كان شيوخ القبائل العربية يحملون فلسطين في قلوبهم، ويروون القصص عن المذابح التي تعرض لها أهل فلسطين، ومنذ سنوات الطفولة كنت أجلس مع هؤلاء الشيوخ استمع إلى التاريخ غير الرسمي الذي لم أجده في الكتب، لكنه بالتأكيد يتضمن القصص الإنسانية الأكثر جاذبية، والتي تثير الخيال.

الكتب تقدم الوقائع والأحداث، وتركز على الشخصيات المشهورة، أما هؤلاء الشيوخ فيتحدثون عن الناس وأحزانهم ونكبتهم ووجوههم وأصلهم وكرمهم.

سمعت من هؤلاء الشيوخ عن الكثير من الفلسطينيين الذين كانوا يملكون مساحات واسعة مزروعة بأنواع فاخرة من البرتقال، تستطيع أن تشم رائحته من مسافات بعيدة، وأن بيوت هؤلاء الرجال كانت مفتوحة للضيوف، وكان يعتزون بكرمهم واطعام الغرباء، والإصلاح بين الناس.

وعرفت من هؤلاء الشيوخ التاريخ الحقيقي عن دفاع الجيش العثماني عن فلسطين والقدس، وأن القبائل العربية كانت تقف مع الجيش العثماني وتسانده، وتقاتل معه ضد الانجليز، وأن دماء العثمانيين اختلطت بدماء العرب دفاعا عن القدس.

أثارت تلك القصص التي سمعتها من شيوخ العرب خيالي، فملأ حب فلسطين قلبي، وحلمت بأن أكتب روايات عن شعب جاء اللصوص يحملون أسلحة فتاكة، فاحتلوا أرض الفلسطينيين وطردوهم من ديارهم، ونهبوا ثرواتهم؛ فالعالم لم يشهد طوال التاريخ ظلما كالذي تعرض له شعب فلسطين.. وكل صاحب ضمير يجب أن يرفض الظلم ويقاومه ويغضب على الظالمين.

رأيت الدموع في عيني شيخ عربي وهو يروي عن المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد شعب فلسطين، لكن الرجل قال بكل ثقة بعد أن روى القصة: إن الظالم لابد أن ينكسر يوما، ويعود المظلوم إلى داره.

أين نخوة العربي وضميره؟!

والعربي يرفض الظلم والضيم، وهناك الكثير من الأمثال العربية مثل "لا يقبل الجور إلا الثور"، فالرجل العربي ينتفض اباء وحمية ومروءة، ويغضب للحق، وينصر المظلوم، والإسلام حول تلك السمات إلى عبادة لله، الذي حرم الظلم على نفسه، وجعله بين الناس محرما.

والايمان بالله يجعل الضمير قويا يعمل لتحقيق العدل، وينصر المظلوم، ويثور ضد الظالمين، وينتصر للحق.

ولقد رأيت الدموع في عيني شيخ عربي وهو يروي عن المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد شعب فلسطين، لكن الرجل قال بكل ثقة بعد أن روي القصة أن الظالم لابد أن ينكسر يوما، ويعود المظلوم إلى داره.

لم يوضح ذلك الشيخ العربي سبب تلك الثقة، وربما كان يحلم بأن يري ذلك في حياته رغم أنه كان قد تجاوز في ذلك الوقت السبعين من عمره.. لكنني ورثت منه ذلك الحلم وتلك الثقة بالرغم من مرور السنين، وأرجو الله أن يتحقق الحلم في حياتي بالرغم من أنني تجاوزت الستين.

مسرحية فلسطين حبنا

حملت حلمي الذي تحول إلى ضوء يشير إلى الطريق، فكنت في السنة الثانية في المدرسة الثانوية، وكان الأستاذ رأفت يدرس لنا مادة الرسم الذي لم أكن أجيده، لكنه كان يعرف مواهبي في الأدب، فطلب مني أن أكتب مسرحية، وأنه سيشكل فريقا من الطلاب لتمثيلها، وبالفعل سهرت لأكتب مسرحية بعنوان "فلسطين حبنا".

وأعجب النص الأستاذ، الذي كان فنانا حقيقيا، أفضل بكثير من المخرجين المشهورين، وقام بتوزيع الأدوار وتحريك الشخصيات على المسرح وتدريب الطلاب.

كانت تلك التجربة توضح أن هناك الكثير من المواهب الأدبية والفنية التي لم تجد لها مكانا في عالم يفرض على المثقف أن يظل تابعا للسلطة.

نجحت المسرحية وأعجب بها الكثير من الجمهور، لكننا لم نجد فرصة للوصول بها إلي جمهور أوسع، أو لتمثيلها على مسرح كبير.

كانت المسرحية تدور حول حلم العودة لفلسطين، والإصرار على الكفاح، والتخطيط لعملية فدائية، وكانت الكلمة الأخيرة التي تقولها البطلة وهي تودع حبيبها الشهيد "سنعود".

أبطال فلسطين شحذوا هممهم وعزائمهم لمواجهة قوة جيش الاحتلال الغاشمة، وكان الايمان بالله والثقة في نصره أهم أسلحتهم التي سيعجز الطغيان عن مواجهتها.

عندما ضاعت حقيبتي

عندما التحقت بجامعة القاهرة كنت مسافرا يوما في سيارة أجرة إلى القاهرة، فاكتشفت بعد نزولي ضياع حقيبتي وفيها مسرحيتي ورواية طويلة كنت قد كتبتها في صيف ذلك العام.

وعدت أبحث عن الأستاذ رأفت لأحصل منه على نسخة، لكنه كان قد رحل، ولم أعرف إلى أين، لقد تفرقت بنا السبل بعد أن جمعنا الحلم، وتجربة فنية حاولنا فيها أن نعبر عن حق شعب فلسطين في العودة.

وربما تكون مواهبنا قد ضاعت أيضا بسبب الإحباط، فطريق الأدب والفن موقوف على أولئك الذين يجيدون الانحناء والخضوع والنفاق للحكام.. وحتى الآن لم أتمكن من رواية تلك القصص التي سمعتها من شيوخ العرب والتي توضح الجوانب الإنسانية لمعاناة شعب اغتصب الظالمون الصهاينة أرضه.

التعبير بالرصاص والصواريخ

مضت السنون حتى اكتشفت في 7 اكتوبر أن أبطال فلسطين قرروا أن يعبروا بأعمالهم الفدائية عن الحلم، وأن الرصاص أكثر بلاغة من الكلمات، فهو يوجه للعالم رسائل من أهمها: أن شعب فلسطين قرر ان يعود إلى أرضه، وأن يحررها رغم أنف كل طغاة العالم الذين حركوا أساطيلهم وجيوشهم وأسلحة لمساندة الصهاينة المجرمين.

وأبطال فلسطين شحذوا هممهم وعزائمهم لمواجهة قوة جيش الاحتلال الغاشمة، وكان الايمان بالله والثقة في نصره أهم أسلحتهم التي سيعجز الطغيان عن مواجهتها.

كيف يمكن للأدباء والفنانين أن يعبروا بالكلمات عن مشاعر رجال ودعوا أحبابهم، واستعدوا للشهادة في سبيل الله، وقدموا المثال والقدوة لكل أحرار العالم ليواصلوا الكفاح من أجل الحرية والتحرير.

ومن يريد الحرية يجب أن يدفع الثمن؛ فالحرية ينتزعها رجال يمتلكون شجاعة القلب والضمير، ويصرون على رفض الظلم والقهر، فالحياة توهب لمن يريد الموت صادقا، وما أجمل الموت في سبيل الله كخاتمة لحياة في عبادته.

وأبطال غزة حياتهم غالية، فلقد عملوا لسنوات طويلة لحفظ القرآن وتحصيل العلم والتفكير والابداع والتخطيط الاستراتيجي لتحرير الأقصى وأرض فلسطين كلها، لقد قاموا بثورة عقول؛ فابتكروا وأبدعوا وأنتجوا أسلحتهم، وتعلموا استخدامها بكفاءة.

وأبطال غزة يحملون في عقولهم وقلوبهم خارطة فلسطين، وهم يعرفون تماما علاقة الجغرافيا بالتاريخ، وأن أرضهم تحارب معهم لأنها تدرك حبهم لها واصرارهم على تحريرها.

كتاب الأمة يجب أن يحرروا أنفسهم وقلوبهم وأقلامهم ليتمكنوا من تصوير مشاعر الأحرار في فلسطين؛ فلا يمكن أن يفهم مشاعر الأحرار إلا من يعشق الحرية ويرفض العبودية، ويمتلك شجاعة القلب والضمير، ويريد أن ينال شهادة في سبيل الله.

الكلمات مهمة.. ولكن!

وأقلام الكتاب الأحرار يجب أن تبدع في تصوير بطولات أهل غزة وصمودهم وتصوير قصصهم الإنسانية، لكنها تحتاج إلى الإخلاص والقوة والإيمان، فلا يمكن أن يصور قوة الأبطال من يخاف من السلطة، أو من يريد ارضاء الغرب، أو يتمسك بالأساليب الغربية في الأدب.

الأمة أصبحت تحتاج إلى أدب يعبر عن السمات التاريخية والحضارية للأمة الإسلامية التي وصفها الله سبحانه وتعالي بأنها "خير أمة أخرجت للناس"، والتي عبر عنها بوضوح أبطال المقاومة الإسلامية في فلسطين عندما تحدوا بإيمانهم القوة الغاشمة، وأصروا على تحقيق حلم الأمة بتحرير فلسطين.

وكتاب الأمة يجب أن يحرروا أنفسهم وقلوبهم وأقلامهم ليتمكنوا من تصوير مشاعر الأحرار في فلسطين؛ فلا يمكن أن يفهم مشاعر الأحرار إلا من يعشق الحرية ويرفض العبودية، ويمتلك شجاعة القلب والضمير، ويريد أن ينال شهادة في سبيل الله.

والأمة الإسلامية تحتاج إلى كتاب يبنون نهضة أدبية على ضوء بطولات المؤمنين في غزة، ويعبرون عن حلم تحرير الأقصى الذي يحتل مكانه في قلب كل مسلم يعتقد يقينا أن النصر بيد الله وحده، وأن القدس سوف يحررها المؤمنون بقوة الله.

فيا أبطال غزة: إنني أتطلع إلى أن أصل إليكم، لأعيش وأموت معكم؛ فأنتم أنبل من قاتل لأجل الحرية.