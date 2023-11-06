لن يفعلها الفلسطينيون وحدهم

قبل ست سنوات مرت الذكرى المئوية لوعد بلفور، الذي منحه وزير الخارجية البريطاني، "جيمس بلفور"، سنة 1917 لليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وبدا وقتها أن القضية الفلسطينية في أسوأ أيامها، خاصة بعد انهيار دول المحيط العربي جراء أحداث الربيع العربي، وما تلاه من ثورات مضادة قضت على آمال جماهير عريضة كانت تحلم بالحرية والكرامة.

جاءت الثورات المضادة، وتراجع مد الربيع العربي، وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية أكثر، مع انشغال عامة الشعوب العربية، أو إشغالهم بمقارعة الأنظمة المستبدة

وقتها كنت مع مجموعة من الأصدقاء نتحدث حول الموضوع، وكيف أن الثورات العربية التي اشتعلت في بلاد عديدة، كان من الملاحظ فيها بشكل لافت غياب كامل لذكر قضية فلسطين، التي كانت ومازالت تبعث في نفس كل عربي أبيّ شعوراً بالمسؤولية ومرارة بالعجز والتقصير.

بل كان هناك (تطمينات للصهاينة) تصدر من هنا وهناك تقول بأن التحرر من الطغيان والاستبداد المحلي هو الأولى والأهم. ثم جاءت الثورات المضادة، وتراجع مد الربيع العربي، وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية أكثر، مع انشغال عامة الشعوب العربية، أو إشغالهم بمقارعة الأنظمة المستبدة، بل إن تلك الأنظمة، ومن خلال ممارساتها الشنيعة في مواجهة شعوبها، أفلحت في تجميل صورة الكيان الصهيوني في العقل الجمعي للشعوب العربية والإسلامية، فما قامت به كان في نظر كثيرين، أشنع بكثير مما يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

كل هذا مهّد لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي قادتها دول عربية كبيرة ضمن ما يسمى صفقة القرن، التي تصب تماماً في مصلحة الصهاينة، ففي ميزان القوى الراهن لا يوجد حل ولا صفقة إلا لصالح إسرائيل.

لكن كان هناك إجماع بين المتحدثين على أن القضية الفلسطينية ستبقى حية، فهي قضية محقة، والحق لا يموت، كما أن الكيان الصهيوني نفسه سيُبقي هذه القضية حية، فحتى لو كان حكام العرب متنازلين له ويسعون للتطبيع معه، فهو لن يعطيهم أي شيء يحفظون به ماء وجوههم أمام شعوبهم، فلا هو أوقف الاستيطان ولن يتراجع عن استفزازاته تجاه الأقصى والقدس، ومازال مستمراً في قضم الأرض وقضم القدس. كما أن ما سيُبقي القضية الفلسطينية حية أن الذات العربية والإسلامية حقيقة لا تقبل الكيان الصهيوني، ولا تقبل واقعة اغتصاب فلسطين، وقدسية الأرض تعطي زخماً دينياً للصراع لا يمكن تجاوزه.

هناك محاولات حثيثة لتحجيم الطوفان، ولملمته، وتقليص تداعياته، بأساليب عديدة، لعل من أوقحها تلك المحاولات التي تتحدث عن أن القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيين وحدهم، مثلها مثل قضايا الشعوب المقهورة في العالم، يكفي أن نتعاطف معهم بالكلام الذي لا يلحق بنا الأذى

لكن اليوم، تعود قضية فلسطين للصدارة عالمياً بقوة كبيرة، فما جرى في 7 أكتوبر طوفان لا يمكن تجاوزه بسهولة، وله تداعياته على مستوى العالم كله، وليس فقط على مستوى فلسطين وما حولها، وقد كشف بشكل جلي عن أمور عديدة: فالعالم الغربي المتشدق بقيم الحرية والديمقراطية يشجع آلة الإجرام الإسرائيلية، ويتعامى عن قتل الأطفال والنساء في غزة لاعتبارات عنصرية حاقدة ولمصالح استعمارية فجة، والإعلام العالمي الغربي يكذب ويشوه الحقائق دون خجل ليبرر إجرام الصهاينة وليصورهم على أنهم ضحايا إرهاب لهم الحق في محاربته، والحكومات العربية والإسلامية غائبة عن المشهد بما يشبه الموت، تكتفي بالتنديد الخافت، بينما الشعوب تغلي، ولم تستطع المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعاني منها هذه الشعوب أن تنسيهم قضيتهم المركزية التي أعادت لهم الأمل بنصر فات، ووضعتهم أمام حقائق كانوا يتجاهلونها أو يحاولون نسيانها.

لذلك فإن هناك محاولات حثيثة لتحجيم الطوفان، ولملمته، وتقليص تداعياته، بأساليب عديدة، لعل من أوقحها تلك المحاولات التي تتحدث عن أن القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيين وحدهم، مثلها مثل قضايا الشعوب المقهورة في العالم، يكفي أن نتعاطف معهم بالكلام الذي لا يلحق بنا الأذى، فمع مرور الوقت والإخفاقات المستمرة التي مُني بها العرب والمسلمون فيما يخص القضية الفلسطينية، راح بعضهم يحاول التملص من المسؤولية عن طريق (خصصة القضية) على اعتبار أن قضية فلسطين هي شأن فلسطيني لا دخل لباقي العرب والمسلمين به، والأخطر الذي يتم حالياً هو خصخصة أجزاء القضية الفلسطينية، لتصبح القدس قضية المقدسيين، والحرم القدسي الشريف قضية المسلمين المقادسة، كما أن غزة قضية الغزاوين والضفة قضية سكانها..

ومن تلك الأساليب التي تحاول تحجيم طوفان الأقصى، وإبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية تصوير الصراع مع الصهاينة أنه صراع سياسي فقط وليس له بعد ديني، رغم أن الصهاينة مازالوا يستخدمون النصوص الدينية لتبرير اغتصابهم وعدوانهم وإجرامهم في فلسطين، وكذلك يفعل من يدعمهم من الغربيين، الذين صرحوا بوضوح أنها حرب دينية، بينما العلمانيون عندنا يعتبرون أن تناول القضية من جانب ديني يضعفها ويلحق الضرر بالقضايا السياسية الأخرى، وصرنا نجد من يتحدث عن "أهواء دينية" أفسدت القضية الفلسطينية، فالنزاع في فلسطين، حسب وجهة النظر هذه، قضية سياسية وليس قضية دينية، ويجب التعامل معها وفق هذا التصور، وفي هذا الرأي تعامٍ عن حقيقة الصراع وقدسية الأرض وخصوصيتها ومركزيتها في الضمير الإسلامي.

نصر العرب والمسلمين والشرفاء في العالم لفلسطين اليوم بكل الوسائل الممكنة أمر أساسي يظهر مدى فهم هذه القضية، ومدى استيعاب خطورة دور اسرائيل في المنطقة والعالم، والوظيفة التي يقوم بها هذا الكيان خدمة لداعميه.

من المهم برأيي أن نعي أن تحرير فلسطين وحل قضيتها لن يكون فلسطينياً خالصاً فقط، فالشعب الفلسطيني هو رأس الحربة في تحرير فلسطين، لكنه لن يفعل ذلك وحده، فلسطين هي قضية الأمة العربية كلها، وهي قضية المسلمين كلهم، وبمقدار ما تعود القضية إلى عمقها العربي والإسلامي بمقدار ما نسير نحو الحل الحقيقي والنصر الجلي، فإذا كانت مهمة الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية إشغال العدو الصهيوني وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة معه، فإن من سيقوم بالتحرير هم عموم الأمة، وليس الفلسطينيون وحدهم، ذلك أن تحرير فلسطين سيكون تحريراً لكل الشعوب العربية والإسلامية، وسيكون وسيلة للتغلب على حالة الضعف التي تعيشها بلادهم.

لذلك فإن نصر العرب والمسلمين والشرفاء في العالم لفلسطين اليوم بكل الوسائل الممكنة أمر أساسي يظهر مدى فهم هذه القضية، ومدى استيعاب خطورة دور اسرائيل في المنطقة والعالم، والوظيفة التي يقوم بها هذا الكيان خدمة لداعميه. ومن الضروري العمل على نصرة فلسطين بكل الوسائل المتاحة، كالمشاركة في النضال، والدعم المادي والإعلامي والسياسي..إلخ، فنصرة فلسطين تحررٌ من استغلال المستغلين، وهو فعل لمنع تدهور المجتمعات العربية والإسلامية ومنع خضوعها، بالتوازي مع العمل على تفعيل هذه المجتمعات للتخلص الكامل من كل المظاهر التي تجعل من العرب والمسلمين قابلين للاستغلال، وواقعين في مرمى الطمع الاستعماري الذي لا يشبع.