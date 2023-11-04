طوفان غزة.. الحياة بعد الممات!

في خضم المذبحة التي نصبت للشعب البوسنى على مدار أربع سنوات مورست ضغوط على الضحية أضعاف ما مورست على المعتدي. الغريب أن "المجتمع الدولي" حرص دائما على التلميح إلى أن تشدد القيادة البوسنوية هو العقبة في سبيل وقف حرب لم تبدأها.

بمجرد تقديمنا التنازلات ستظهر طلبات بتنازلات أخري، وفي النهاية لن يبقى شيء من الوطن. إن قوتنا تكمن في صمودنا وامتناعنا عن التنازلات لأطول فترة ممكنة

بعد عامين ونصف العام من الذبح المتصل، وفي منتصف شهر نوفمبر من العام 1993 كنت على موعد مع الرئيس على عزت بيجوفيتش لإجراء حوار من ضمن العديد من الحوارات التي أجريتها معه أثناء الحرب.

كالعادة، وككل أيام البوسنة كان القصف الصربي لا يتوقف، إلا أن القصف في تلك الليلة كان عنيفا ويكاد يطال حرم قصر الرئاسة للدرجة التي كاد زجاج نوافذ مكتب الرئيس أن يتحطم بفعل الموجات التي تحدثها الانفجارات.

تركني الرئيس ووقف يتأمل المشهد من إحدى النوافذ الضخمة التي تمتد من أرضية المكتب وتكاد تصل إلي سقفه. عندما لفتّ انتباه الرئيس بضرورة التراجع بعيدا عن النافذة لمراعاة تعليمات الأمن، التفت لي قائلا: "لتبق أنت بعيدا. أما أنا فلا أستطيع إلا أن ارقب ما يفعله المجرمون في مدينتي".

احترمت رغبة الرجل وتقدمت كي أقف بجواره نراقب أثر القصف الصربي المكثف. لم ألتفت كي أرى وجه الرجل عندما سألته:

"ألم يأن الوقت لإبداء بعض من المرونة؟ هل تضر بعض التنازلات؟ الموقف كارثي.. الشعب لم يعد يجد سوى عشب الأرض ليأكله.. المجتمع الدولي يبدو غير مكترث ومعظم الوقت يبدو متواطئا.. القدرات العسكرية للبوسنيين تتآكل وهي لم تكن بالأساس قوية"

ساد صمت مدة ثوان قبل أن يمسك بيجوفيتش بساعدي ليقودني إلي خارطة ضخمة للبوسنة معلقة على الحائط خلف مكتبه لكي يبدأ في رشق دبابيس حمراء اللون قائلا:

"إنهم يريدوننا أن نتنازل عن هذه الأجزاء من البوسنة بما في ذلك أجزاء من العاصمة. قد نكون الأضعف عسكريا، ولكن يجب أن تعلم أن التنازلات حاليا لن تشبع نهم المعتدي وحلفائه. بمجرد تقديمنا هذه التنازلات ستظهر طلبات بتنازلات أخري، وفي النهاية لن يبقى شيء من الوطن. إن قوتنا تكمن في صمودنا وامتناعنا عن التنازلات لأطول فترة ممكنة".

أضاف بيجوفيتش: "إن صمودنا وامتناعنا عن تقديم التنازلات لأطول فترة ممكنة هو السبيل الوحيد للحفاظ على الحد الأدنى من وطن لهذا الشعب العظيم". هكذا أضاف بيجوفيتش وهو يضع ذراعيه حول خارطة البوسنة وكأنه يحتضنها دفاعا عنها.

واختتم الرجل بقوله: "الموت نهاية كل شيء وهو فعل في المستقبل، كما انه ليس بإرادتنا. نحن ليس من بين خياراتنا الموت بل الحياة، ولكن إن كتب علينا بأيدي أخرين فكل ما علينا أن نفعله هو أن نستقبله ونحن واقفون". هكذا تحدث بيجوفيتش فكتبت له الحياة حتى بعد مماته، والأهم كتبت الحياة لوطنه.

إنني على يقين من أن صمود مقاومة الشعب الفلسطيني لأطول وقت ممكن ستصل بهم إلى ما استشرفه الزعيم الراحل على عزت بيجوفيتش لبلاده

تذكرت هذا المشهد -وأخرى كثيرة عشتها- على مدار أربع سنوات من جرائم حرب متصلة ضد مسلمي البوسنة منذ ما يقرب من 29 عاما مع بداية عملية طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي والتي استخدمتها إسرائيل للبدء في مذبحة بشعة ضد المدنيين من فلسطيني غزة.

وبعيدا عن الإجرام الإسرائيلي غير المسبوق، والدعم الغربي التقليدي غير المستغرب، فإن ما يذبح المواطن العربي هو هذا الحصار المباشر الذي تفرضه أنظمة دول جوار عربية، والحصار غير المباشر سياسيا وإعلاميا وماليا لأنظمة بقية الدول العربية.

وحيث إنني قمت بتغطية أكثر من اثني عشر حربا على مدار أكثر من 22 عاما، وبالرغم من أن إجرام إسرائيل والدعم الذي تحصل عليه من الغرب وحتى الشرق غير مسبوق، فإنني على يقين من أن صمود مقاومة الشعب الفلسطيني لأطول وقت ممكن ستصل بهم إلى ما استشرفه الزعيم الراحل على عزت بيجوفيتش:

"إن صمودنا وامتناعنا عن تقديم التنازلات لأطول فترة ممكنة هو السبيل الوحيد للحفاظ على الحد الأدنى من وطن لهذا الشعب العظيم. الموت نهاية كل شيء وهو فعل في المستقبل، كما انه ليس بإرادتنا. نحن ليس من بين خياراتنا الموت بل الحياة، ولكن إن كتب علينا بأيدي أخرين فكل ما علينا أن نفعله هو أن نستقبله ونحن واقفون".