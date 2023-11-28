حرب غزة.. بين تقنيات الحرب وإصرار القلوب المؤمنة

في بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية الصادر في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قالت: "بحلول هذا الوقت، قامت 100 طائرة وخمس سفن بتسليم أكثر من 3000 طن من الأسلحة والمركبات المدرعة ومعدات الحماية والدروع الواقية من الرصاص والمعدات الطبية، وغيرها من الإمدادات إلى إسرائيل". وأضافت: "اشترت وزارة الدفاع معدات بقيمة حوالي 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) من شركات إسرائيلية".

الإيمان بالقضية ونبلها يهزم التكنولوجيا والعدد والصواريخ والطائرات وهذا ما أثبته الجندي القسامي، لتُعلم الأجيال أن الإيمان بالله وبقضية مقدسة قادرين على هزيمة قوى الشر أجمع

تشعر من هول هذه الأرقام بأنك أمام حرب عالمية ثالثة، أو كأنها حرب بين قوتين عظمتين كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إلا أنك لا تملك إلا ان تصاب بالدهشة والإعجاب إذا عرفت أن الصراع الدائر الآن هو بين الجيش الإسرائيلي الذى يمتلك قدرات عسكريّة وتكنولوجية متطورة مثل: أنظمة صواريخ عالية الدقة كالباتريوت الأمريكية وطائرات ميراج متعددة المهام الفرنسية فضلا عن دبابات ميركافا المحصنة التي تشبه ليوبارد الألمانية، وأنظمة أرو 2 الدفاعية التي كلفت مليارات الدولارات حسب صحيفة كالكاليست العبرية، وبين حركة مقاومة محاصرة في بقعة ضيقة من الأرض منذ قرابة 16عام، وعلى رغم التفوق التقني والعسكري والاستخباراتي الهائل الذي تتمتع به إسرائيل، إلا أن حماس تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي.

تعود أسباب نجاح حماس إلى عدة عوامل، منها: قدراتها العسكرية المتطورة محليًا، مثل مضادات الدروع والصواريخ والمسيرات الانتحارية التي طورتها بعقول أبناءها من سلاح المهندسين، وهو ما أكدته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن حماس تصنع أكثرية صواريخها التي تصل إلى حوالي 30 ألف صاروخ، داخل القطاع عبر تكنولوجيا مستوردة من إحدى القوى الإقليمية، وتختبر دقتها بطريقة دائمة، وتعمل على زيادة حمولتها من المتفجرات، وكذلك تكتيكاتها العسكرية المتطورة المعتمدة على عنصر المفاجأة والمباغتة، من خلال استخدام شبكة الأنفاق الهجومية المعقدة، والكمائن المسلحة وعبوات العمل الفدائي من المسافة صفر المعتمدة على قوة وصلابة وشجاعة المقاتل القسامي التي لا نظير له في عالم اليوم، وهو أهم تكتيك وأهم عنصر قتالي لا تمتلك مثله قوى عظمى رغم تدريباتها المستمرة لجنودها وتحصينهم بكل أشكال التكنولوجيا.

لكن الإيمان بالقضية ونبلها يهزم التكنولوجيا والعدد والصواريخ والطائرات وها ما أثبته الجندي القسامي، لتعلم الأجيال أن الإيمان بالله وبقضية مقدسة قادرين على هزيمة قوى الشر أجمع، وأيًضًا استغلالها للتكنولوجيا المتقدمة، مثل الطائرات بدون طيار والتجسس الإلكتروني.

ومن الأسلحة التي استخدمتها حماس في هذه العملية البرية لجيش الاحتلال التي تواجهها في شمال غزة: قذيفة الياسين 105 المضادة للدروع التي تلقب بـ صائدة دبابات الميركافا المحصنة، وهي قذيفة " أر بي جي" محمولة على الكتف، ونجحت القسام في تطويرها من قذيفة " تاندوم 85″ الروسية التي خرجت للنور عام 1989 م، ولقبها الناتو آنذاك بمصاص الدماء، مما أكسبها قدرة تدميرية كبيرة ضد المدرعات المحصنة.

صاروخ الكورنيت روسي الصنع المضاد للدروع موجه بأشعة ليزر، يمتلك قدرة على المناورة عبر الالتفاف بحلقات دائرية أثناء تحليقه باتجاه الهدف بشكل مباشر ويحمل رأسا شديد الانفجار، حتى وصفه الخبراء بأنه الصاروخ الذي تعجز أمامه القبة الحديدية الإسرائيلية، طائرات مظلية وعمودية، وصواريخ متنوعة من "أرض – أرض"، كما بحوزة الحركة أيضا أنظمة صاروخية، طويلة المدى، مثل "إم – 75 "، و"إس إتش 85″، و"الفجر"، و"آر- 160”، وقذائف رجوم قصيرة المدى وصواريخ غراد وعياش والقدس والقسام.

ولديها وحدة كوماندوز بحرية، وتمتلك الطوربيد العاصف" الذي يعد أحد أهم الأسلحة البحرية التي تمتلكها القسام، ويشكل خطرا حقيقيا على السفن الإسرائيلية، وقد يؤدي إلى إحداث خسائر بشرية ومادية كبيرة. العمل الفدائي.

أصيب الجيش الذي قيل إنه لا يقهر بإرباك نفسي بل دمر بكل أجهزته وأفراده نفسيًا ومعنويًا، ولم يستطيع التحرك والرد، حتى وصلت الرسالة لأمريكا أن فتاها المدلل في الشرق الأوسط قد أنهار في 25 دقيقة فقط، على الرغم من أن غزة محاصرة إلى ما يزيد عن 16 سنة

وقد نجحت حماس باستخدام هذه الأسلحة في إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي، منها: تدمير عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، وقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين.

وأهم ما أظهرته عملية طوفان الأقصى تطور قدرات المقاومة الفلسطينية الصلبة، وقدرتها على تحدي إسرائيل وفرض توازن القوى في الصراع الدولي والإقليمي، وأن جيش الاحتلال ما هو إلا أكذوبة، ولا يمتلك غير تكنولوجيا بيدي أفراد من الشتات لا يمتلكون الإيمان بالقضية، ولا الانتماء، بل يحملون نوعين من جوازات سفرهم، فعندما واجهوا القسام في أول مواجهة على أرضهم دعا الكثير منهم بدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "هيا بنا نترك البلاد".

أصيب الجيش الذي قيل إنه لا يقهر بإرباك نفسي بل دمر بكل أجهزته وأفراده نفسيًا ومعنويًا، ولم يستطيع التحرك والرد، حتى وصلت الرسالة لأمريكا أن فتاها المدلل في الشرق الأوسط قد أنهار في 25 دقيقة فقط، على الرغم من أن غزة محاصرة إلى ما يزيد عن 16 سنة، فماذا لو امتلكت أنظمة دفاعية جوية وغيرها من أسلحة تكنولوجية؟، هل سيكون وجود لهذا الكيان المصطنع أمام رجال لا يهابون الموت في سبيل قضيتهم؟

فتحركت أمريكا بحاملات طائرات وأسلحة وقنابل ذكية، وخبراء عسكريين، كأنها في حرب عالمية ثالثة، بل خاضت الضربات الجوية الأولى، وما زالت تستمر في القتال إلى الآن بجانب جنود المحتل المنهزمين نفسيًا حتى تعيد ثقتهم المفقودة بجيشهم ودولتهم المزعومة، ولكن ما قبل الطوفان غير ما بعد الطوفان، وأصبح أمن الكيان في حالة من الضعف من الآن وصاعدًا، فالطوفان بداية لمعركة تحرير، وحرب من الحروب الفاصلة في الصراع العربي الإسرائيلي، والكيان الصهيوني بدون أمريكا والصمت العربي لا شيء.

فهل تنصر حماس بقوة وإيمان مقاتليها وعقول مهندسيها في جغرافيا غزة المفتوحة وتكون غزة مقبرة الهيمنة الأمريكية والطموح الصهيوني؟ أم ستنتصر أسلحة وتكنولوجيا أمريكا وإسرائيل وستكون غزة أمام معضلة من يحكمها بعد حماس؟