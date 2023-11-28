تاريخ في البلقان يلد حاضرا في فلسطين.. زيارة لوقائع مسكوت عنها (2)

الطريق إلى زينيتسا.. في صحبة مقاتلي العرب فى البلقان

بعد مرور ما يقرب من عام ونصف عام على اندلاع الحرب في البوسنة، بدأت إشاعات غير مؤكدة حول وجود جيش من المتطوعين العرب الذين يحاربون فى صفوف البوسنويين. كانت الإشاعات تتحدث عن أعداد ضخمة من المقاتلين العرب تصل إلى عشرات الآلاف، كما أنها نسجت سيناريوهات حول مخطط لإقامة دولة إسلامية أصولية في البوسنة في قلب قارة أوروبا.

وبالطبع، فإن وجودي في قلب الأحداث والمعارك أتاح لي أن أتأكد من أن الهدف من هذه الإشاعات هو مزيد من استعداء أوروبا ضد البوسنيين. كانت الإشاعات التي وصل بعضها للصحافة الغربية تندرج تحت ما يعرف بالتضليل الإعلامي الذي كثيرا ما تلجأ له بعض الدول، وفى بعض الأحيان كيانات ليست بالضرورة دولا لتنفيذ بعضا من سياساتها.

فى كثير من الأحيان، ما تستشعر بأن بعضا من جوانب الحدث الذي تغطيه يجب أن يستوفى بشكل كامل مراعاة لتاريخ يجب أن يأتي يوم ويروى بشكل أمين

إلا أنه طبقا، لعلم التضليل الإعلامي وممارساته التطبيقية، فإنه لا يمكن أن يتم تخطيط وتنفيذ حملة تضليل إعلامي بهذا الحجم الضخم، الذي جاءت عليه حملة التضليل فيما يتعلق بالوجود العربي في البوسنة، من دون أن يكون هناك خيط -حتى ولو رفيع- من الحقيقة التي يتم نسج التضليل عليه، فيما يشبه بيت العنكبوت.

وطبقا للمعلومات التي -اؤتمنت على سريتها في ذلك الوقت- فإنه كان يوجد بالفعل أعداد من المقاتلين العرب ممن انضموا إلى إخوانهم البوسنويين لرد العدوان الصربي. إلا أن ما جاء في التقارير التي دأبت وسائل الإعلام الغربية على نشرها فى ذلك الوقت من أعداد مبالغ فيها، ناهيك عما كان ينشر عن مخططات مزعومة لإنشاء دولة إسلامية أصولية فى قلب أوروبا كان تضليلا خالصا. كانت المعلومات شبه المؤكدة لدى تؤكد أن إجمالي عدد المقاتلين العرب فى البوسنة لم يزد طوال الحرب عن 1700 مقاتل، وأنه بنهاية الحرب بلغ عدد شهدائهم ما يقرب من 450 شهيد.

وبالطبع، فإن تلك المعلومات التي حصلت عليها في وقت مبكر من الحرب كنت مؤتمنا عليها، وبالتالي، فإنني لم أشر إليها مراعاة لثلاثة أشياء: اعتبارات مهنية، وأخرى أخلاقية إنسانية، وأخيرا اعتبارات الأمن الشخصي لي. وحيث إنك في كثير من الأحيان، ما تستشعر بأن بعضا من جوانب الحدث الذي تغطيه يجب أن يستوفى بشكل كامل مراعاة لتاريخ يجب أن يأتي يوم ويروى بشكل أمين، فإنني سعيت للقاء هؤلاء المقاتلين العرب في مناطق عملياتهم، وذلك بالرغم من أن مثل هذا المسعى كان يبدو – وبحق – في هذا الوقت شبه مستحيل.

بعد أيام تلقيت رسالة من قائد الجيش يطلب حضوري لمقر القيادة، حيث أبلغني أن القيادة السياسية لا تمانع في لقائي بالمقاتلين العرب، بشرط الحصول على موافقتهم

سر تحفظات العسكرية البوسنوية على شجاعة العرب!

عند هذا الحد، طلبت مقابلة الجنرال صفر خليلوفيتش قائد عام الجيش البوسنوى الذي كان يعرفني جيدا، وعلى الفور تحدد لي موعد للقائه، حيث أعربت له عن رغبتي في لقاء بعض من المقاتلين العرب في مناطق عملياتهم أو خارجها.

انزعج الرجل من طلبي هذا، إلا أنه تفهم وجهة نظري من أن اللقاء ليس بهدف النشر الفوري، وإنما لتسجيل التاريخ الحقيقي للأجيال القادمة. إلا أن الرجل أكد صعوبة تحقيق مثل هذا الطلب في الظروف الراهنة، مع تعهده بنقل مطلبي هذا للقيادة العليا.

وبالطبع، فإنه بالنظر إلى أن حديثي كان مع قائد عام الجيش، فإن القيادة العليا التي قصدها كانت تعنى الرئيس على عزت بيجوفيتش. بعد أيام تلقيت رسالة من قائد الجيش يطلب حضوري لمقر القيادة، حيث أبلغني أن القيادة السياسية لا تمانع في لقائي بالمقاتلين العرب، بشرط الحصول على موافقتهم، وقد تم الاتصال بهم ورفض البعض، في حين وافق البعض الآخر، وهم الذين التقيهم خلال أيام في مسرح عملياتهم. أيضا، فقد صدرت التعليمات لي بألا أسعى للحصول على أي معلومات من دون الحصول على إذن من قيادة المقاتلين العرب. ثم انبرى قائد الجيش، قائلا:

"وبعد، فإنني سأطلب منك خدمة ليست شخصية ولكنها للصالح العام، فلعلك تكون قادرا على التفاهم مع اخوانك العرب أكثر منا نحن البوسنويين. فبالرغم من أننا مسلمون، إلا أن فارق الثقافة من المرجح أن يكون حاجزا يعيقنا عن فهم بعضنا البعض".

(إلى هنا، بدأت أشعر بالقلق، فالكلام كان مبهما، إلا أنه يشير إلى وجود مشكلة ما)

هؤلاء العرب أنانيون، فهم لا يلتزمون بالأوامر بغية الحصول على الشهادة، في حين أننا هنا في حاجة ماسة لهم. الجنرال صفر خليلوفيتش قائد عام الجيش البوسنوى

واستطرد الرجل قائلا: "لقد فشلنا فى فهم هؤلاء العرب، فمع الاعتراف بكونهم مقاتلين شرسين، وبأن الواحد منهم يساوى 100 من مقاتلينا البوسنويين من دون مبالغة، إلا أنهم يرفضون أن يتعاملوا على كونهم جزء من جيش نظامي، ومن أن ذلك يحتم عليهم أن يلتزموا بأوامر قيادة الجيش. فعندما نأمرهم بارتداء الزي المموه الزراعي فى الصيف، وزى التمويه الأبيض فى الشتاء، فإننا بذلك نحرص على تقليل المخاطر عليهم، وتصعيب مهمة رصدهم من جانب العدو. إلا أن هؤلاء العرب يأبون إلا أن يرتدوا زيهم الأسود صيفا وشتاء. وعندما نأمر اخوانك العرب بعدم الإجهاز على جميع الجنود الصرب بعد احتلالهم مواقعهم، فإننا لا نفعل ذلك حبا فى العدو، وإنما لأننا بحاجة إلى أسرى للحصول على معلومات، بالإضافة إلى حاجتنا فى كثير من الأحيان لأسرى نبادلهم بالمدنيين الذين يحتجزهم العدو. إلا أن العرب يأبون إلا أن يقتلوا جميع العسكريين من الجانب المعادي، وذلك قبل أن يصل إليهم الجيش البوسنوى".

واستطرد الجنرال خليلوفيتش قائلا: "أما فيما يتعلق بالتسليح، فإننا عندما نأمر العرب باستخدام تسليح محدد عند مهاجمة مواقع بعينها، فإن ذلك يتم بناء على علمنا بالتسليح المعادي من خلال مصادرنا الاستخباراتية. وبالرغم من ذلك، فإن المقاتلين العرب، يأبون إلا أن يستخدموا تسليحا واحدا لا يقبلون بديلا له، وهذا التسليح عبارة عن بنادق القنص، والبنادق الأوتوماتيكية، والمدافع الرشاشة، والطبنجات، والخناجر، وهي كلها أسلحة خفيفة".

وأختتم الرجل منفعلا: "هؤلاء العرب أنانيون، فهم لا يلتزمون بالأوامر بغية الحصول على الشهادة، في حين أننا هنا في حاجة ماسة لهم. فكما قلت لك إن الواحد منهم يساوى 100 من مقاتلينا. فعندما يكون لدي منطقة ميؤوس منها ألقي إليها بـسبعين منهم، فيقومون بتطهيرها في وقت قياسي. نحن في حاجة إليهم أحياء، وليسوا شهداء!".

عند هذا الحد، كان الذهول قد بلغ بي مداه، فبعيدا عما ذكره الرجل من بطولة خارقة لهؤلاء المقاتلين العرب، فإن المفارقة، أن الرجل صور استبسال هؤلاء المقاتلين، ورغبتهم الجامحة في نيل الشهادة أنها أنانية!

حضر إلى مقر إقامتي، أحد عناصر القوات الخاصة البوسنوية، وبدأنا التحرك، حيث علمت أن وجهتنا منطقة تقع شمال مدينة زينتسا. هذه البقعة التي تقع شمال المدينة كانت تعد مفتاحا استراتيجيا للمنطقة

وعدت الرجل أن أحاول استجلاء ذلك الجانب الذي بدا غامضا له، إلا أنى أكدت على إنني لا أستطيع أن أعد بتغيير هذه الأوضاع. شكرني الرجل، وقال إن هذا يكفيه، وبأنه سيرسل لي أحد عناصر القوات الخاصة البوسنوية فى غضون يومين لاصطحابي إلى الموقع الذي علمت أنه سيكون في وسط جمهورية البوسنة التي كانت مسرحا لمعارك شرسة.

وقد فهمت من كلام القائد أنه قد تم الدفع بالمقاتلين العرب في بعض المناطق الميؤوس منها على أمل أن يعتدل الميزان العسكري فى تلك المنطقة الاستراتيجية. تفرغت في اليومين التاليين لدراسة جغرافية مناطق وسط البوسنة، وأهميتها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى دراسة الموقف العسكري للجانبين المتحاربين وتطورات الموقف على أرض المعركة، ناهيك عن إعداد العدة من حيث الكاميرات والعدسات، وغيرها من أدوات العمل.

فى الوقت المحدد، حضر إلى مقر إقامتي، أحد عناصر القوات الخاصة البوسنوية، وبدأنا التحرك، حيث علمت أن وجهتنا منطقة تقع شمال مدينة زينتسا. هذه البقعة التي تقع شمال المدينة كانت تعد مفتاحا استراتيجيا للمنطقة، فمن يسيطر عليها، يسيطر على المدينة والمناطق المتاخمة لها. وللأهمية الإستراتيجية للمنطقة، فقد ألقت قيادة الجيش بما يقرب من 150 من المقاتلين العرب لكي يقوموا بحسم المعركة التي كانت بدأت تميل في غير صالح البوسنويين. كان الطريق وعرا في مواضع، في حين كان خطرا في مواضع أخرى لاقترابها من الخطوط الصربية بشدة.

ظللنا نضرب فى أحراش حتى وصلنا إلى هدفنا مع انبلاج فجر ذلك اليوم من أيام شهر يناير من العام 1994. طوال الطريق إلى مواقع المجاهدين العرب كنت أسترجع بعضا من الهواجس التي ترسبت في ذهني حول طبيعة هؤلاء الرجال، ومدى حساسيتهم تجاه الصحافيين، وخاصة العرب منهم. إلا أنني شعرت بالخجل أن تراودني تلك الهواجس والمخاوف تجاه أبناء جلدتي من العرب أيا كانت توجهاتهم، أكثر مما راودتني الهواجس تجاه المعتدين من الصرب.

"السلام عليكم ورحمة الله تعالى" كان أول ما صدر منى لهؤلاء الستة الذين جلس أربعة منهم على الأرض، في حين وقف اثنان آخران بالقرب من النيران طلبا لمزيد من الدفء.

حوار حول النار!

"السلام عليكم ورحمة الله تعالى" كان أول ما صدر منى لهؤلاء الستة الذين جلس أربعة منهم على الأرض، في حين وقف اثنان آخران بالقرب من النيران طلبا لمزيد من الدفء. جاءني الرد واضحا من البعض، في حين جاء همهمة من الأخرين.

صافحت الشابين الذين وقفا بجانب النيران طلبا للدفء، في حين دعاني الأربعة الآخرون كي أستريح أمامهم على الأرض، وذلك بعد أن اقتربوا من النيران حتى يتسنى لهم التعرف على ملامحي.

قدمت لهم نفسي، ومهمتي في البوسنة منذ أن بدأت الحرب، بالإضافة إلى مهمتي السابقة في تغطية الحرب بين كل من جمهورية صربيا وكرواتيا. كان الصبح قد أنبلج عندما انتهيت من الحديث عن مهمتي، وقد أكتفى مضيفي بعد هذا العرض السريع من جانبي بأن دعوني، وعنصر القوات الخاصة البوسنوية المصاحب لي إلى تناول طعام إفطار بسيط، وذلك قبل أن نحصل على قسط من الراحة كانت واجبة بالنظر إلى ما كان ينتظرني خلال الأيام الثلاثة التالية.