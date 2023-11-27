التضامن الكتالوني مع فلسطين أقوى من ذي قبل بعد حملة توقيع في برشلونة لوقف علاقات هذه المدينة مع إسرائيل في العاصمة الكتالونية برشلونة، وكتالونيا منطقة خاصة في إسبانيا، أخذت خصوصيتها بسبب المحاولات الماضية لتحقيق الاستقلال، وفيها نجد واحدة من أقوى الحملات لمواجهة نظام الفصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني في أوروبا وفي العالم كله.

في أقل من شهرين، حققت حملة توقيع تطالب حكومة المدينة بوقف علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دولة إسرائيل وإظهار تضامن مع القضية الفلسطينية عددا من التوقيعات المطلوبة أخيراً، وأصبح موضوع فلسطين مطروحا على الطاولة أكثر من أي وقت مضى وفي مكان أوروبي حيث عملت الجالية الفلسطينية دون راحة للدفاع عن حقوقها، ووجدنا أخيرا برلمانا أوروبيا يدين إسرائيل بسبب نظام الفصل العنصري؛ وبالتالي، أصبحت كتالونيا منطقة متميزة فيما يتعلق بدعم القضية ورفض الاحتلال ومع ذلك، فإن الأمور لم تكن دائماً على هذا النحو.

يقول فلسطينيون يسكنون كتالونيا -مثل صلاح جمال- إن مناسبات كهذه تلهمهم للاستمرار في العمل من أجل القضية. إنهم سعداء لرؤية ثمرة جهودهم منذ سنوات.

من الصهيونية إلى مركز أوروبي في الدفاع عن فلسطين

صلاح جمال، مؤسس الجالية الفلسطينية في كتالونيا وكاتب فلسطيني، يتذكر وصوله إلى مدينة برشلونة قبل 40 سنة. في ذلك الوقت، لا أحد يعرف عن القضية الفلسطينية ولا حتى عن موقع وجغرافية فلسطين.

في الحقيقة، عندما دخل هذا الرجل هذه المنطقة كانت هناك النخبة المثقفة الكتالونية المعروفة باسم "Ateneu Barcelonés" وكان كل المثقفين من الصهاينة منذ أن كان لديهم فكرة أن الشعب اليهودي حافظ على لغته، مثل اللغة الكتالونية هنا، وأنشأ دولته الخاصة بعد أكثر من 3 آلاف عام.

الصورة السياسية في كتالونيا استمرت مماثلة لهذا النحو حتى قبل 4 سنوات تقريباً، عندما أقدم الرئيس الكتالوني السابق كارلس بوتشدمون على دعم دولة إسرائيل في يومها الوطني، الملقب عند الفلسطينيين باسم نكبة. ولكن الدعم الشعبي لفلسطين غيّر من تلك الحالة بشكل تدريجي، والآن يقر الناشطون من أجل فلسطين في برشلونة بأن جلّ الناس الذين تم سؤالهم عن توقيع عريضة الحملة كانوا متحمسين لفعل ذلك، وأرادوا الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وبفضل هذا الدوران في النسيج الاجتماعي، تم أيضاً تغيّر في النسيج السياسي نفسه، مما يسمح للبرلمان، على الأرجح، بوقف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين برشلونة ودولة إسرائيل، اللذين يجمعهما اتفاق تعاوني منذ 1998. ورغم غياب أي تأكيد يتعلق بالأحزاب السياسية التي ستصوت على القرار، حسب الناشط الفلسطيني الدكتور إبراهيم البيساني، ستكون المطالبة معتمدة.

يمكننا تفسير ذلك الدعم الكتالوني بواسطة التاريخ الكفاحي الكتالوني. وقد قالت لنا أليس سامسون (عضو الحملة في برشلونة) إن هذا الموقف ليس فريدا من نوعه في الدعم لفلسطين، بل ترى أن كتالونيا رغم الصراعات الاجتماعية تحمل -بشكل عام- الهم الفلسطيني

كتالونيا مركز لكل القضايا

في الوقت الذي قد تعتبر فيه هذه المبادرة معادية للسامية في بعض الفضاءات، فلا يمكن أن يكون الأمر كذلك في كتالونيا لا سيما مع وجود واحدة من المنظمات اليهودية القليلة في أوروبا: جمعية كتالونية تضم يهودا وفلسطينيين معاً، وهي واحدة من الجمعيات الكتالونية التي تقف وراء الحملة لوقف العلاقات مع دولة إسرائيل. والتي قالت في بيانها الأخير: نحن، الأعضاء اليهود بالجمعية، واضحون في أن هذا ليس صراعاً بين شعبين أو ديانتين، بل حول استعمار المستوطنات والاحتلال العسكري. لهذا السبب لا نعترف بحق الدولة الصهيونية في التحدث نيابة عنا، ولا نيابة عن الأشخاص الذين يعتبرون يهوداً بكل تنوعهم.

لوران كوهين عضو يهودي بالجمعية، ولد في فرنسا، ومن أصل مصري. قررت عائلته الخروج من مصر بسبب التوتر الناشئ عن إقامة دولة إسرائيل. وبالنسبة له، كان تاريخ العلاقة بين الجالية المسلمة واليهودية دائماً سلمياً تماماً حتى الإنشاء، وأفضل بكثير مما هو مع المسيحية الأوروبية. أنشأ هو وأعضاء آخرون جمعيتهم في برشلونة، وكان دورها صغيرا، يفكر لوران بأنها تسهم جمعيته في جعل برشلونة مكانا مميزا بشأن القضية الفلسطينية.

ولكن، يمكننا تفسير ذلك الدعم الكتالوني بواسطة التاريخ الكفاحي الكتالوني. وقد قالت لنا أليس سامسون (عضو من الحملة في برشلونة) إن هذا الموقف ليس فريدا من نوعه في الدعم لفلسطين، بل ترى أن كتالونيا رغم الصراعات الاجتماعية تحمل -بشكل عام- الهم الفلسطيني، وتشهد هذه المنطقة نشاطا يعد جزءا من الحركة التقدمية والمناهضة للاستعمار.

الخطوات المقبلة في حملة مدينة برشلونة

لقد تحققت بالحملة التوقيعات المطلوبة، والآن يجب أن ننتظر اجتماع البلدية المقبل من أجل أن نرى نتيجة تصويت الأحزاب السياسية، والذي سيكون يوم 27 يناير، كانون الثاني على الأرجح.

يقول فلسطينيون يسكنون كتالونيا -مثل صلاح جمال- إن مناسبات كهذه تلهمهم للاستمرار في العمل من أجل القضية. إنهم سعداء لرؤية ثمرة جهودهم منذ سنوات. فقد اقتربت كتالونيا في نظرهم من أن تصبح قريبا مرجعا عالميا للتضامن مع فلسطين.